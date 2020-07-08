Racing Point, 2021 için Vettel ihtimalini reddetmiyor

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve başlangıçta McLaren iddiası ortaya atılsa da, bu ihtimal kısa süre içerisinde ortadan kalktı. Renault kapısı da Fernando Alonso'nun Fransız üreticiye dönmesinin ardından kapanacak.

Vettel, Mercedes koltuğuna baktığını ifade etse de, Alman üretici mevcut ikilisiyle yarışmaya devam edecek gibi görünüyor. Red Bull da Alex Albon'u tutmak istiyor.

Şimdi en gerçekçi seçenek, gelecek yıl Aston Martin'in fabrika takımı olacak Racing Point olabilir.

Racing Point daha önce Vettel iddialarını yalanlasa da, artık bu ihtimali yalanlamıyor gibi görünüyorlar.

Konu hakkında Sky Almanya'ya konuşan takım patronu Szafnauer, "İnsanların dört kez dünya şampiyonu ile ilgili bu tür söylentiler çıkarması bizim için gurur verici ve ayrıca Alonso'nun da ilgilendiğine dair söylentiler vardı."

“Bunlar gurur verici ama şu anda odaklandığımız şey iyi bir yarış çıkarmak ve iyi bir sezon geçirmek. Gelecek yıl yapacağımız şeylere karar vermek için hâlâ yeterli vaktimiz var."

“Sebastian'la gençliğinden beri arkadaşlığım var, bu yüzden onunla her zaman konuşuyorum. Bir karar vermek için yeterli zamanımız var." dedi.

Eğer Vettel takıma gelecekse, mevcut pilotlardan birisinin ayrılması gerekecek.

Perez, 2019'un Ağustos ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Lance Stroll'ün de babasının takımın sahibi olmasından ötürü İngiliz ekiple devam edeceği düşünülüyordu.