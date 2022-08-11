Bottas: “2022, muhtemelen şu ana kadarki en keyif aldığım F1 sezonum”

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Bottas, Mercedes’te geçirdiği beş senede 10 yarış zaferi almasının ve iki kez şampiyonada dünya ikincisi olmasının ardından bu sezon başında Alfa Romeo’ya katıldı.

Fin sürücü, Mercedes’te düzenli olarak önlerde yarışmasının ardından bu sene bir geri adım atmış olsa da Alfa Romeo’nun bu sezon orta gruptaki çabalarına öncülük etti ve takımın topladığı 46 puanın 41’ine imza attı.

Alfa Romeo ile çok yıllı bir anlaşma imzalayan Bottas, daha önce tek yıllık sözleşme yenilemeyi tercih eden Williams ve Mercedes’te sahip olamadığı gelecek kesinliğine sahip oldu.

Motorsport.com’a konuşan Bottas, “Bu benim için bir ilk. Çünkü Williams’ta bile anlaşmalarım tek yıllıktı.”

“İlk defa stres altında olmadan soruları cevaplıyorum. Çünkü bunu bilmeyen sürücüler için artık bu hiç de hoş olmayacak.” dedi.

Bottas kendini daha rahat hissettiğini, ‘tamamen işine odaklanabildiğini’ ve bunun da kendisine F1’de yarışmaktan keyif almak için daha fazla serbestlik verdiğini belirtti.

Bottas bu konuda, “Bu sezon, muhtemelen şu ana kadar en keyif aldığım sezon. Evet belki bazı şeyleri her zaman hatırlayamayabilirsiniz, ancak gerçekten F1’den her zamankinden daha fazla keyif aldığımı hissediyorum.”

“Yarışlarda, özellikle orta grupta mücadele etmek ve burada stratejinin farklı olması çok eğlenceli. Tek bir karar, size birçok sıra kazandırabilir. Tamamen farklı bir oyun.”

“Geçmişte Mercedes’te, normalde sadece tek bir takımla mücadele ederdik. Bu sebeple sadece o iki araca odaklanırdık. Ancak şu anda etrafımda dikkat etmemiz gereken altı araç oluyor. Bu güzel.” ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

Bottas, Alfa Romeo’daki ortamın ‘oldukça genç’ ve ‘yeni bir yarış takımı’ gibi hissettirdiğini ve düzenli olarak galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele eden Mercedes’e göre ‘biraz daha rahat’ olduğunu söyledi.

Bottas, “Elbette yine çok çalışıyorum. Ancak çalışmıyorken istediğimi yapabiliyorum. F1 içerisinde ve dışarısında gerçekten güzel bir denge var.” dedi.

Bottas ayrıca sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve bu yılın başlarında Instagram hesabında, ABD’de çıplak şekilde yüzerken çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Sonrasında bu resim baskı haline getirildi ve bu baskı için bir bağış müzayedesinde 50 bin euro toplandı.

Mercedes’teyken bu resmi paylaşıp paylaşamayacağı sorulduğunda Bottas, “Bunu yapabileceğimden şüpheliyim.”

“Pist dışında çok rahatım ve insanların düşüncelerini eskiye göre çok daha az umursuyorum. Ve bu güzel bir fotoğraftı!” dedi.