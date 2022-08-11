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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir”

George Russell, Belçika Grand Prix’sinde getirilecek olan esnek taban sınırlamalarının, Mercedes’i öndeki takımlara yaklaştıracağını umduğunu söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir”
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Aşırı araç zıplamalarını sınırlamak için harekete geçen FIA, Belçika GP’den itibaren takımların aşamayacakları bir Aerodinamik Dalgalanma Metriği (AOM) uygulayarak bu sıkıntıyı durdurmayı amaçlayan önlemler alacak.

FIA’nın ayrıca, bazı takımların performans elde etmek için tabanlarını ve taban plakalarını esnettiklerine inanılan çözümleri yasaklamak için önlemler aldığı anlaşıldı.

Bu önlemler, FIA’nın takımların araçları nasıl ayarlayacaklarına karışmaması gerektiğini savunan bazı takımlar tarafından eleştirilirken, bazı takımlar da araç gelişimiyle beraber bu sorunun ciddi şekilde azaldığını savunuyor.

Yaz arasından önceki yarışlarda sadece tavsiye şeklinde olan AOM’nin tam etkileri Belçika GP’de ortaya çıkacak olsa da Russell, bunun Mercedes’in yararına olabileceğine inanıyor.

Macaristan GP sonrası Sky Sports F1’e konuşan Russell, “Bu sınırlamaların Ferrari ve Red Bull’u zorlayacağına şüphe yok ve biz de bu düzenlemelere saygı duyduk.”

“Ancak bunun, onları bize yaklaştıracağının garantisi yok. Eğer bu durum bizim aracımızda olsaydı, bizi yavaşlatacağını biliyorduk. Bu konuda hiçbir garanti yok, her araç farklı ancak onlara yardımcı olmayacağı kesin.” dedi.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes’in genel gelişimini değerlendiren Russell, Alman üreticinin Ferrari ve Red Bull’un hızını yakalaması halinde düzenli olarak podyum mücadelesi verebileceğini ve muhtemelen de kazanabileceğini düşündüğünü ve takımın W13 ile kaydettiği gelişimden etkilendiğini söyledi.

Russell bu konuda, “Max ve Red Bull ilerliyor. Max ve Charles şu anda benzer seviyedeler ancak Charles için üzülüyorum. Çünkü şu anda mükemmel bir iş çıkarıyor ancak çok şanssız.”

“Max ve Red Bull her hafta çok iyiler. Son birkaç yarış hafta sonunda gördüğümüz üzere, sıkıntı yaşadıklarında da maksimumu alıyorlar ancak bizim de gelişim kaydettiğimiz kesin.”

“Bir takım olarak, sezon başında yarışları liderin neredeyse bir dakika gerisinde tamamlıyorduk. Ancak son birkaç yarışta bu süre 10 saniyeye kadar düştü. Eğer bu şekilde devam edersek kesinlikle mücadelenin içinde olacağız.”

“Spa ilginç olacak. Bazı düzenlemelerde değişiklikler olacak ve bu da diğer takımlara yaklaşmamızı sağlayabilir. Bir takım olarak kendimize çok güveniyoruz ve harika bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bu mücadelenin içinde olmamamız için hiçbir sebep yok.” ifadelerini kullandı.

Haziran ayındaki Azerbaycan GP ile Temmuz ayındaki Macaristan GP arasındaki altı yarışın her birinde Mercedes, en az bir sürücüyle podyuma çıkmayı başardı.

Fransa ve Macaristan’da her iki Mercedes sürücüsü de podyuma çıkmayı başarırken, Russell Macaristan’da F1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu da almayı başardı.

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