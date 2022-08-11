Alfa Romeo, gridde 11. takım olmasına sıcak bakmıyor

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Andretti Global başta olmak üzere, Formula 1'e girmek isteyen bir dizi takım var ancak hem F1 hem de FIA, bu isteğe pek sıcak bakmıyorlar.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, RACER ile olan röportajında, Andretti'nin gelişine neden sıcak bakmadıklarına değindi.

Vasseur, "11. takım hakkında konuştuğumuz son zaman üç yıl önceydi, Porsche örneği vardı ve 'Tamam, Porsche gibi F1'e gelmek isteyen ve bunu kendi başına yapmayı planlayan birine sahip olduğunuzu düşünün, onları kabul etmek mantıklı mı?' diye soruyorduk ve cevap 'Evet, kesinlikle" oluyordu çünkü F1'e büyük değer katacaktı. Aynı zamanda başka bir motor üreticisiydi ve o noktada risk altındaydık."

"Bu yüzden kapıyı açabileceğimizi söyledik. Andretti hakkında konuşmak istemiyorum çünkü kişisel bir problemim olmasa da, büyük bir değer yaratmayan, diğerleriyle aynı şeyleri yapan başka bir takım eklemenin mantıklı olup olmadığı konusunda soru işaretlerim var."

"Ayrıca bu, orta vadeli bir süre ve bir takım en erken iki ya da üç yıl içinde F1'e gelebilir ve durumun iki ya da üç içinde nasıl olacağını hiç bilmiyorum. İki ya da üç yıl önce 11 takım olsaydı, en az iki ya da üç takım kapanırdı. Biri batar batmaz, domino etkisi yaratırdı."

"Sonunda kararı vermek F1 ve FIA'nın elinde. Bunun büyük bir destekçisi değilim çünkü hepimizin tam olarak ne tür süreçlerden geçtiğini biliyorum. Eğer bu Amerikan projesinin iyi olacağını biliyorsak, bu konuda bilgimiz varsa ve F1'e değer katıp, bir şeyler getirebileceklerine inanıyorsak o zaman sorun değil."

"Ancak projenin sahip olduğu değerin, o takımın ulusal kimliğiyle bağlantılı olduğuna inanmıyorum."

"Şu anda Hollanda, Formula 1 için en büyük pazarlardan birisi oldu fakat Hollandalı bir takım yok, Hollandalı bir pilot var." dedi.