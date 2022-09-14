Binotto: "Elkann'ın Leclerc'le ilgili sözleri yanlış anlaşıldı"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari Başkanı John Elkann'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığı görüşünde.
Ferrari Başkanı John Elkann, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına açıklamalarda bulunmuş ve çarpıcı sözler sarf etmişti. Açıklamalardan birisi Charles Leclerc'in şampiyonluğuyla alakalıydı.
Elkann, "2026'dan önce Ferrari'nin bir kez daha hem Charles Leclerc'in pole pozisyonunda olduğu sürücüler şampiyonasını hem de takımlar şampiyonasını kazanacağına inanıyorum. Formula 1'deki muhtemelen en güçlü ikili olan iki harika sürücüye sahip olduğumuz için şanslıyız." demişti.
Bu, Ferrari'nin temelde genç yeteneğine odaklandığı ve Monakolu sürücünün takım içerisinde "bir numara" olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.
Ancak Binotto, Elkann'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve durumun böyle olmadığını söylüyor.
Açıklamanın Leclerc'in birinci pilot olduğunu mu gösterdiği sorusuna Binotto, "Hayır, bu anlama gelmiyor."
Charles Leclerc, Ferrari, stands with Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari, Antonio Giovinazzi, Reserve Driver, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bence başkanımızın söylediği şey, mevcut sezona baktığınızda, Charles'ın ortalama olarak Carlos'tan daha hızlı olması ve çoğu zaman pole pozisyonunda yer almasıydı."
"Ancak iki pilotun da nihai hedefi dünya şampiyonluğu kazanmak ve bence Carlos güçlü bir pilot."
"Hem geçen yıl hem de son yıllarda bunu kanıtladı ve bu sezon da iyi bir pilot olduğunu kanıtlamaya devam ediyor."
"Pazar günleri çok fazla puan topluyor, iyi bir öğrenci ve aynı zamanda çok hızlı."
"Ferrari olarak hem sezon başında hem de sezon boyunca onlara eşit şans vermenin adil olduğunu düşünüyorum."
"Bir noktada, eğer ihtiyaç varsa, o zaman kimin kazanmak için daha fazla fırsatı olduğunu belirleriz." dedi.
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