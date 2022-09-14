Capito: “Latifi’nın baskıyla mücadele edebilmesi gerekiyor”
Williams takım patronu Jost Capito, Nicholas Latifi’nin “daha hızlı” bir takım arkadaşıyla yarışmanın baskısıyla mücadele edebilmesi gerektiğini söyledi.
Cumartesi sabahı Alex Albon apendisist teşhisiyle acil bir şekilde hasteneye kaldırıldı. Bu nedenle Williams, Monza’daki hafta sonunun geri kalanı için pilot kadrosunda değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
Takım, Albon’un yerini doldurması için 2021 Formula E şampiyonu Nyck de Vries’i çağırdı ve Hollandalı pilot, Formula 1’deki ilk yarışında puan toplayarak herkesi etkiledi. De Vries damalı bayrağı 9. sırada gördü ve bu sezon takımın en iyi sonucunu yakalamış oldu.
De Vries için durumlar iyi gözükse de aynı şey Latifi için geçerli değil. Kanadalı pilot, cumatresi günü sıralama turlarının ilk bölümünde elenirken De Vries, sıralama turlarını 13. olarak tamamladı. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere Latifi hafta sonu boyunca baskı altındaydı.
Sıralamaların ardından “sadece üçüncü antrenman seansından önce [aracı] süreceğini öğrenen biri tarafından yenilmenin" nasıl hissettirdiği sorulduğunda Latifi, “Ne düşünüyorsun?” diyerek cevap verdi.
Latifi, birçok pilotun güç ünitesi değişiminden ötürü ceza alması sayesinde yarışa De Vries’e daha yakından başladı. Hollandalı pilot 8. sıradan start alırken Latifi ise 10. sıradan başladı.
Fakat De Vries yarışı ilk 10’da bitirirken Latifi 15. sıraya kadar düştü. Williams CEO'su Jost Capito, pilota “en iyilere" karşı yarışabilmesi gerektiğini söyledi.
Sky Deutschland ile yaptığı röportajda Capito, ”Bu onun için oldukça zor. Diğer araçta daha hızlı giden bir pilotun olması oldukça yüksek baskı oluşturur."
“Bir Formula 1 pilotu olarak baskıyla başa çıkabilmelisiniz. Burada dünyadaki en iyi 20 pilot var ve bununla başa çıkabilmelisiniz."
“Bundan sonra ne olacağını göreceğiz.” dedi.
Latifi'nin De Vries'e karşı yenilgisi, Formula 1'deki geleceği için savaştığını söylenen Kanadalı pilot için kötü bir zamanda geldi. Öte yandan, De Vries içinse bu deneyim oldukça iyi oldu.
Capito, 27 yaşındaki pilotun ilk yarışından övgüyle bahsetti. Capito, “Her şey kesinlikle kusursuzdu. Performansı sadece hızlı olduğunu değil, aynı zamanda yarış zekasını da gösterdi. Savunma, geçiş ve pit-stop, hepsini yapmak zorundaydı.”
"Dışarıdan neşeli bir çocuk gibi gözüküyor ama elbette sınırları son derece zorluyor. Aynı zamanda yaptığı yorumlarla takımı ileri itiyor. Bu iyi bir kombinasyon."
"Onda hiç gerginlik fark etmiyorsunuz. Sanki her zaman Formula 1' aracı kullanıyormuş gibi bunu profesyonelce yaptı." yorumlarında bulundu.
Fotoğraf: Williams
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