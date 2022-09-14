Ocon: "Takımların sezonu üç motorla tamamlaması imkansız"

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Sezonun bitimine altı yarış kala tüm sürücüler izin verilen motor sayısını aştıkları için en az bir hatta iki kez grid cezası almış durumdalar.

Spa'nın ardından Monza'da da neredeyse gridin yarısı grid cezası aldı ve bundan ötürü yarışın gridini cezalar belirledi.

Şu an kurallar gereği takımlar yıl boyunca üç güç ünitesi kullanabiliyorlar ve bunu aştıkları anda grid cezası alıyorlar.

Ancak görünen o ki hiçbir üretici bunu yapamıyor ve Esteban Ocon'a göre sürücü başına verilen motor sayısının artırılması gerekiyor.

Ocon, "Açıkçası, hiçbir üretici bu kadar çok yarışa dayanabilecek motor yapamaz."

"Maalesef bunun için takvimde çok fazla yarış var. Şimdiden iki kez grid cezasına çarptırıldık, bazılarının daha fazla cezası var."

"Yani bu durum sadece bizimle ilgili değil, herkesle ilgili."

"Bence gelecek sezon için kuralların gözden geçirilmesi ve kullanabileceğimiz güç ünitesi sayısının biraz artırılması gerekiyor." dedi.

Gelecek yıl yarış sayısı 24'e çıkacak ve takımların işi daha da zorlaşacak.