Audi: "F1'de 'Made in Germany'in anlamını göstermek istiyoruz"

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Mevcut V6 hibrit motorlar, 2014 yılından bu yana kullanılıyor ve o günden bu yana belirli kurallar doğrultusunda sadece performans ya da dayanıklılığı artırmak adına çalışmalar yapılıyordu.

Güç ünitesi kurallarındaki ilk büyük değişiklik 2026'da yılında yapılacak. Bu dönemde F1, 1.6 litrelik V6 turbo motora bağlı kalacak fakat elektrikli kısma daha fazla önem verilecek.

Dahası, teknolojik açıdan karmaşık olan MGU-H'den vazgeçilecek.

Motor yönetmeliklerinde yapılan bu değişiklikler sayesinde, 2026'da gridde yeni üreticiler yer alacak. Şu anda halihazırda sporda yer alacağı açıklanan altı farklı üretici var; Ferrari, Mercedes, Renault/Alpine, Honda, Red Bull Ford ve Audi.

Audi spora Sauber ile giriş yapacak ve yeni ünitenin hazırlıkları çoktan başladı. Hazırlıklar kapsamında Neuberg an der Donau'daki tesisler genişletiliyor ve bu süreçte 240 kişi işe alındı.

Audi'nin rekabetçi bir motor geliştirmek için çok az zamanı olduğu düşünülse de, projenin lideri Adam Baker başarılı olmak için yeterli zamanları olduğu görüşünde.

Audi'nin F1 departmanının patronu Sport Bild'e verdiği demeçte, "Audi, katılımın diğer üreticilerden çok daha önce açıkladı."

"Buraya zamanında geldik. Fakat mücadelenin büyüklüğünü biliyor ve buna saygı duyuyoruz."

"Fakat 2026 için iyi bir iş çıkaracağımızdan hiç şüphem yok."

"Yeni dönemin herkes için büyük bir zorluk olduğunu biliyoruz, yani sadece bizim için değil herkes için durum aynı. Fakat yeni bir üretici olarak, bize daha hızlı rekabetçi olma şansı veriyor."

"Üstelik hem şasi hem de güç ünitesi için bütçe sınırı var. Dolayısıyla finansal planlama da güvenilir."

"Bu sınır olmasaydı, buraya katılmak bu kadar cazip olmazdı." dedi.

Hedeflere geldiğinde Baker, "İlk sezon, dayanıklılık açısından mümkün olan en iyi seviyeye gelmekle ilgili."

"Sonrasında gelişmeyi hedefliyoruz. Üçüncü yılda en önde yarışmak istiyoruz ve bunun için en iyi motora ihtiyacımız var."

"İyi performans gösteren, dayanıklı bir güç ünitesi ile Made in Germany'nin ne anlama geldiğini göstermek istiyoruz."

"Formula 1'e, nihayet bir Alman fabrikasından katılım olacağı için gururluyuz." dedi.