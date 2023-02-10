Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

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Red Bull, FIA'nın 2022'nin sonlarına doğru her bir takımın mali durumuyla ilgili soruşturmaların sonucunu onaylamasının ardından, 2021 için yeni getirilen mali düzenlemelere uymayan üç takımdan biri oldu.

Her takımın performans ve araçla ilgili harcamalarını kısıtlayan bir bütçe üst sınırı getirildi ve bu, takımların yalnızca 145 milyon dolar harcayabileceği anlamına geliyordu.

Red Bull'un 'Küçük Bir Aşırı Harcama İhlali' yaptığı tespit edildi ve bu da takıma spor tarihindeki en yüksek ikinci para cezasının yanı sıra 2022 yılı için rüzgar tüneli ve CFD süresinde kısıtlama getirilmesine neden oldu.

Dikkatler şimdi Red Bull'un 2013'ten bu yana ilk kez Markalar Şampiyonluğu'nu elde ettiği 2022 sezonu hesaplarına çevrilmişken Horner, takımının sezon için bütçe sınırının altında kaldığına inandığını ifade etti.

Alman Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte Horner, "Asla %100 emin olamazsınız ama bence 2021'de geride kalmamıza neden olan tüm unsurlar, ki unutmayın, çok karmaşık bir dizi düzenlemenin ilk yılıydı, 2022 için rahatça sınırın altında kalacağımızdan eminiz."

"Yaptığımız geliştirme miktarı ve özellikle de çarpışma hasarımız iki rakibimizden önemli ölçüde daha azdı. Yine de sertifikayı alana kadar hiçbir şey %100 değildir."

"Ancak sınırın içinde olmazsak çok şaşırırım." dedi.