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Verstappen: "RB19'a dair ilk izlenimlerim olumlu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, RB19 ile Silverstone'da yaptıkları shakedown'ın ardından mutlu olduğunu söylüyor.

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Verstappen: "RB19'a dair ilk izlenimlerim olumlu"
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Red Bull sürpriz şekilde 2023 sezonunda mücadele edeceği yeni Red Bull RB19'u Silverstone'da piste çıkardı.

Takımlar, yeni araçlarını tanıttıktan sonra bazı pistlere giderek "çekim günü" adı altında kendilerine verilen 100 km'lik test hakkını kullanıyorlar.

Red Bull da bu yılki haklarından ilkini, cuma günü Silverstone'da kullandı ve yeni aracını piste çıkardı.

Takım, RB19'a dair sadece iki kısa video paylaştı ve bu paylaşımlarda aracı kimin kullandığına ya da araçla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

Fakat hem Sergio Perez hem de Max Verstappen'in yeni aracı test ettiği anlaşılıyor.

Etkinlik sonrası konuşan Verstappen, RB19'la ilgili ilk hislerinin pozitif olduğunu dile getirdi.

Verstappen, "Bugün RB19'u ilk kez kullandım."

"Şimdiye kadar, sadece bir çekim günü çerçevesinde hareket ettik fakat ilk izlenim yapıldı ve bunun oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim."

"Araçla ilgili her şey düzgün çalıştı ve her şey sorunsuz gitti. Böyle bir günde beklediğiniz şey budur."

"Şimdi Bahreyn'e gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bahreyn'deki kış testi 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sezonun ilk Grand Prix'si ise 5 Mart'ta aynı pistte yapılacak.

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