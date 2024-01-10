Audi, 2024 sonrası Dakar Rallisi projesinin "fişini çekecek"
2024 Dakar Rallisi şimdilik Audi'nin üretici olarak yarışacağı son organizasyon olacak. Sadece üç yılın ardından, elektrikli RS Q e-tron projesi sona eriyor.
Audi, 2022 yılında Dakar Rallisine elektrikli araçla katılan ilk üretici olarak bir ilke imza attı. Bu alanda en iyi isimler olarak görülen Stéphane Peterhansel ve Carlos Sainz Sr'e ek olarak Mattias Ekström ile mücadele etmeye başladılar.
Fakat ilk iki katılımda birkaç etap zaferi dışında önemli bir sonuç elde edemediler.
Dakar'ın mevcut versiyonunda Peterhansel, Audi RS Q e-tron ile bir etap zaferi elde ederken, Sainz henüz etap zaferi alamadı ve genel klasmanda üçüncü sırada.
Fakat 2024 Dakar Rallisi, 2026'da Formula 1'e girmeye hazırlanan Alman üreticinin, buradaki son mücadelesi olacak.
AS'a konuşan Audi Sport direktörü Rolf Michl, Audi'nin 2024 Dakar Rallisi'nin ardından projenin fişini çekeceğini doğruladı.
"Dakar'a katılma kararı her zaman üç yıl içindi. Sonuç olarak bu üçüncü Dakar aynı zamanda sonuncusu olacak."
"Bunun son Dakar'ımız olduğunu ve 2025'te Dakar'a katılmayacağımızı açıkça teyit edebilirim."
Fotoğraf: A.S.O.
#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz
"Tüm program portföyünü tartıştık ve zorlu zaman çizelgesi nedeniyle odak noktasının F1 projesi olması gerektiğine karar verdik. Bazı uzmanlarımız bu projeye gitti fakat bunun dışında etkisi olmadı."
"Planımız zaten Dakar'a üç yıl boyunca katılmaktı ve bu katılımla bunu tamamen yerine getirmiş olduk."
İlk beş etabın ardından Audi'nin Dakar Rallisi'ni kazanma iddiası sürüyor. Fakat kazansalar da kazanmasalar da Audi'nin Dakar macerası sona eriyor.
Michl, "Bir zafer harika olurdu ama bu karar birçok faktöre bağlı. Yani sonuç bir şeyleri değiştirmeyecek." dedi.
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