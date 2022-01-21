Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Son dönemde Alpine takımı genellikle ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Fakat şimdi durum değişecek çünkü takıma yeni isimler katılacak.

Marca'nın özel haberine göre Marcin Budkowski'nin yerini büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Otmar Szafnauer alacak.

Son 12 yıldır bütçenin oldukça kısıtlığı olduğu Aston Martin/Racing Point/Force India için çalışan Szafnauer, geçtiğimiz haftalarda takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Fakat Szafnauer'in gelişi tek başına olmayacak. Szafnauer, beraberinde BWT'yi de getirecek gibi görünüyor. Bu marka, uzun süredir Silverstone merkezli takımı destekliyordu fakat yeni sezonda Alpine'in en önemli sponsorlarından birisi olacaklar.

Bu bilgiler son dönemde zaten ortadaydı.

Fakat Marca, daha da fazlasına ulaştı. Gazetenin iddiasına göre Alpine, padoktaki en iyi tasarımcılardan birisi olarak kabul gören Andrew Green'le de anlaşacak.

Kısıtlı bütçeyle büyük işler başaran Green, özellikle Dan Fallows'un gelişiyle birlikte görevinden uzaklaşacak gibi görünüyordu.

Alpine geçmesi halinde Green, yeni takımındaki görevin hemen başlayamayacak.

Aston Martin'le yapılacak anlaşmaya bağlı olarak Alpine'e geçmeden önce belli bir kenarda kalma süresine sahip olmayacak. Bu sebeple de 2022 aracı için değil, 2023 aracı üzerinde çalışma yapabilecek.

Green'in takıma katılmasıyla beraber, yeni aracın tasarımında görev alan Pat Fry geri planda kalabilir veya doğrudan organizasyondan çıkarılabilir.

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin F1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images