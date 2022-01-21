Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı" Sonraki / Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı
Formula 1 Haberler

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin'den Alpine'e geçenler Otmar Szafnauer ve BWT ile sınırlı olmayacak gibi görünüyor. Marca'ya göre Andrew Green de yeni sezonda Fransız ekibin yolunu tutabilir.

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Son dönemde Alpine takımı genellikle ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Fakat şimdi durum değişecek çünkü takıma yeni isimler katılacak.

Marca'nın özel haberine göre Marcin Budkowski'nin yerini büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Otmar Szafnauer alacak.

Son 12 yıldır bütçenin oldukça kısıtlığı olduğu Aston Martin/Racing Point/Force India için çalışan Szafnauer, geçtiğimiz haftalarda takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Fakat Szafnauer'in gelişi tek başına olmayacak. Szafnauer, beraberinde BWT'yi de getirecek gibi görünüyor. Bu marka, uzun süredir Silverstone merkezli takımı destekliyordu fakat yeni sezonda Alpine'in en önemli sponsorlarından birisi olacaklar.

Bu bilgiler son dönemde zaten ortadaydı.

Fakat Marca, daha da fazlasına ulaştı. Gazetenin iddiasına göre Alpine, padoktaki en iyi tasarımcılardan birisi olarak kabul gören Andrew Green'le de anlaşacak.

Kısıtlı bütçeyle büyük işler başaran Green, özellikle Dan Fallows'un gelişiyle birlikte görevinden uzaklaşacak gibi görünüyordu.

Alpine geçmesi halinde Green, yeni takımındaki görevin hemen başlayamayacak.

Aston Martin'le yapılacak anlaşmaya bağlı olarak Alpine'e geçmeden önce belli bir kenarda kalma süresine sahip olmayacak. Bu sebeple de 2022 aracı için değil, 2023 aracı üzerinde çalışma yapabilecek.

Green'in takıma katılmasıyla beraber, yeni aracın tasarımında görev alan Pat Fry geri planda kalabilir veya doğrudan organizasyondan çıkarılabilir.

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin F1

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin F1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"
Önceki haber

Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"
Sonraki haber

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Formula Regional Asya: Pole pozisyonları Montoya ve Mini'nin oldu
F3

Formula Regional Asya: Pole pozisyonları Montoya ve Mini'nin oldu

Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"
Formula 1

Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"

Wolff: "Yeni kurallarla, artık bir saniye önde olan bir takım görmeyeceksiniz"
Formula 1

Wolff: "Yeni kurallarla, artık bir saniye önde olan bir takım görmeyeceksiniz"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Davidson: "Vettel 2013'ten sonra asla eskisi gibi olmadı"
Formula 1

Davidson: "Vettel 2013'ten sonra asla eskisi gibi olmadı"

Resmi: Aston Martin'in yeni patronu Krack oldu
Formula 1

Resmi: Aston Martin'in yeni patronu Krack oldu

Aston Martin, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Formula 1

Aston Martin, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Son Haberler

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı
Formula 1 Formula 1

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"

Albert Park Formula 1 pistindeki yenileme çalışmaları tamamlandı
Formula 1 Formula 1

Albert Park Formula 1 pistindeki yenileme çalışmaları tamamlandı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.