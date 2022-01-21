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Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"

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, Şef Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Carlos Sainz'ın Charels Leclerc'i ilk yılında mağlup ederek, Monakolu sürücünün düşünüldüğü kadar harika biri olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

Marko: "Sainz, Leclerc'in harika bir pilot olmadığını kanıtladı"

2021 yılında en çok konuşulan pilotlar hiç şüphesiz Max Verstappen ve Lewis Hamilton'dı. Ancak arka planda yıldızlaşan bazı pilotlar da vardı.

Bu isimler arasında Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz geliyor. Ralli efsanesi Carlos Sainz'ın oğlu, takımdaki ilk yılında Charles Leclerc'i geride bırakmayı başardı ve dikkatleri üzerine çekti.

Leclerc daha fazla şanssızlık yaşasa da Sainz, takımdaki henüz ilk yılında takım arkadaşına çok yakındı ve sezonu 5.5 puan önde bitirdi.

Takım arkadaşından daha fazla podyum alan Sainz, son dönemde pek çok isimden övgü aldı ve bu isimlerden birisi de kendisini F1'e getiren Helmut Marko oldu.

Bild'e konuşan Marko, Sainz'ın performansından hiçbir zaman şüphe duymadığını söyledi. Ayrıca gösterdiği performansla,  Leclerc'in büyüsünü de bozduğunu belirtti.

Marko, "Carlos harika bir pilot. Red Bull'dan ayrılması, performansıyla ya da elde ettiği başarılarla alakalı değildi."

"Her halükarda Leclerc'in muhtemelen pek çok kişinin düşündüğü kadar harika bir sürücü olmadığını gösterdi."

"Yeni kurallar nedeniyle bu yıl için tahminde bulunmak çok zor. Fakat Ferrari yeni araçla büyük bir adım atabilirse, Carlos kesinlikle şampiyonluk mücadelesi verebilir." dedi.

Sainz, Red Bull programından ayrılmasının ardından Renault, McLaren ve son olarak Ferrari için mücadele etti.

İspanyol pilot, geçen yılı dört podyumla noktalamıştı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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