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Formula 1 Haberler

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Williams Formula 1 ekibi, Jost Capito önderliğindeki yönetim değişikliklerine devam ederken, son olarak mühendislik bölümü başkanı Adam Carter ile yollar ayrıldı.

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı

Carter, 2016'nın Mayıs ayından bu yana Grove merkezli ekipteydi ve 2020 Türkiye GP'de, takım patronu Simon Roberts'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, pistteki en kıdemli takım üyesiydi.

Geçen yıl Jost Capito'nun testi pozitif çıkınca da Suudi Arabistan'da benzer bir durumdaydı.

Bugün yapılan açıklamaya göre Carter, artık Williams'ta görev almayacak. 

Capito, ayrılıkla ilgili kısa bir açıklama yaparak, şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl ve sonrası için mühendislik stratejimize ve gereksinimlerimize bakarak, mühendislik yapımızda değişikliklere gittik."

"Adam Carter takımdan ayrıldı ve son altı yıldaki sıkı çalışmaları ve katkılarından ötürü kendisine teşekkür etmek istiyorum."

Williams, 2020'nin Eylül ayında Dorilton'a satılmasından bu yana yapısal anlamda büyük değişikliklere gitti. Capito, Aralık ayında CEO olarak takıma katıldı ve Roberts'ın Temmuz 2021'de görevinden ayrılmasının ardından takım patronluğu rolünü de kendisi üstlendi.

Şirketteki ilk aylarını, takımda neyin eksik olduğunu gözlemleyerek geçiren Capito, iki eski VW Motorsport çalışanını ekibe getirdi.

Francois-Xavier Demaison, Mart 2021'de teknik direktör olarak takıma getirildi. Capito, kasım ayında ise sportif direktör olarak bir başka VW çalışanı Sven Smeets'i atadı.

Görev değişikliğinin bir parçası olarak, takıma Şubat 2018'de katılan Doug McKiernan ile yollar ayrıldı.

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