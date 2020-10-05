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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, yeni F1 fabrikası ile Adrian Newey'i etkileyebilecek mi?

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Racing Point fabrikası

Racing Point fabrikası
1/5

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point fabrikası

Racing Point fabrikası
2/5

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point fabrikası

Racing Point fabrikası
3/5

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point fabrikası

Racing Point fabrikası
4/5

Fotoğraf: Racing Point

Racing Point fabrikası

Racing Point fabrikası
5/5

Fotoğraf: Racing Point

Ekleyen:
, Motorsport-Total Editor
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Abdullah Çelik

Gelecek sene Aston Martin'e dönüşecek olan Racing Point'in yeni Formula 1 tesisinin 2022 ortasında tamamlanması bekleniyor. Peki bu fabrika, tasarım dehası Adrian Newey'i takıma katılmak için etkileyebilir mi?

Racing Point son senelerde orta sıra için mütevazi bütçeyle mücadele eden küçük bir takım. Ancak takımın Aston Martin'e dönüşecek olması, BWT sponsorluğu ve Lawrence Stroll'ün kontrolü devralmasıyla Silverstone merkezli ekip ilerliyor. Tüm bunların sonucunda takım, Ferrari'den ayrılacak olan 4 kez dünya şampiyonu olmuş Sebastian Vettel'i ikna edebildi.

Ön plandaki kadar arka planda da takımın geleceği için çalışmalar devam ediyor. Takım, 2022 Ağustos ayında ekstra üretim yeterliliklerine sahip olacak yeni fabrikaya geçiş yapacak. Takım hem fiziki şartlar, hem de çalışan sayısı açısından büyümeyi sürdürüyor. Takım patronu Otmar Szafnauer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında iki sene içerisinde % 25 büyüdüklerini söylemişti.

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Bunun dışında Szafnauer, CFD teknolojisini iyileştireceklerini söyledi. Szafnauer, "Mevcut simülatörümüz geri kalmış değil ancak yeni bir simülatör de yapacağız."

"Aracın daha hızlı olmasını sağlayacak yüzlerce küçük şey var. Bunlar bana gelecek için büyük umut veriyor. Gelişeceğiz." dedi.

 

Takımın yeni fabrikası tamamen çalışır hale geldiğinde, personel yapılanması da tamamlanmış olacak. Pek kolay olmasa da, Lawrence Stroll'ün hayallerinden birisinin Adrian Newey'i takıma katmak olduğu düşünülüyor.

Taraflar arasında aslında halihazırda bağ bulunuyor. Newey, geleneksel spor araç hayranı birisi ve garajında birçok Aston Martin yer alıyor. Newey, Aston Martin ve Red Bull ortaklığında geliştirilen Valkyrie hiper aracında kilit rol oynadı.

Aston Martin, geçtiğimiz günlerde Newey'i Valkyrie'yi test etmesi için davet etti ve Newey bu fırsatı kaçırmadı. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, "Bunun için Stroll'e teşekkür ettim." dedi.

Şu an için Red Bull, Newey'in Stroll'le Aston Martin'e geçiş konusunda flört ettiği konusunda endişe duymuyor. Marko, Newey'in kendileriyle olan anlaşmasının devam ettiğini söyledi.

Ancak Honda'nın spordan ayrılma kararıyla Red Bull'un bir kez daha motorsuz kalması, yeni arayışa girecek olması Newey'in düşüncelerini değiştirebilir.

Red Bull'un tasarım dehası Newey, kendi araçlarıyla şampiyon olan son pilot Sebastian Vettel'le bir kez daha bir araya gelir mi bunu zaman gösterecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Norman Fischer

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