Çaylak pilotları antrenman seansına çıkarma kuralı ne kadar başarılı oldu?

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Geçen sezon devreye giren düzenleme, her takımın iki antrenman seansında çaylak pilotları piste çıkarmasını zorunlu kılmakta.

Tek şart, piste çıkacak ismin en fazla iki yarışa çıkmış olmasıydı -böylece veteran test pilotlarının kullanılmasının önüne geçildi.

Düzenleme sayesinde toplam on farklı pilot ilk antrenman seansında piste çıkma fırsatı buldu, ancak bu isimlerin arasında tam olarak çaylak sayılamayacak isimler de vardı -örneğin, 2020 sezonunda iki yarışa çıkan ve kuralı tam anlamıyla ihlal etmeyen Pietro Fittipaldi.

Bunun yanı sıra Guanyu Zhou için de bir istisna vardı, kendisi ilk yarışında "çaylak" statüsünü karşılamaktaydı, dolayısıyla kendisinin kariyerinin ilk antrenman seansına çıkması FIA tarafından düzenlemeye uygun bulundu.

Aynı durum, resmi bir yarış pilotu olmasına rağmen ilk yarışta 'çaylak' olarak yer alan Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou için de geçerliydi.

Çaylaklar arasında en çok deneyim elde eden isim Nyck de Vries elde etti, kendisi tam üç farklı takımla (Mercedes, Aston Martin ve Williams) tam dört antrenman seansına çıktı!

Gelecek sezon AlphaTauri ile yarışmaya hazırlanan ve bu kapsamda Abu Dhabi'deki genç sürücü testine çıkan De Vries, böylece sezon içinde tam dört farklı araç sürmüş oldu -bu sayı, Lando Norris hastalığı nedeniyle Brezilya GP'sini kaçırsaydı beşe de yükselebilirdi!

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Williams F1

Dört antrenman seansına çıkan bir diğer isim ise Logan Sargeant oldu. Takımın kendisine bu kadar çok fırsat vermesinin sebebi, yeterince süper lisans puanı alabilmesini sağlamaktı.

Red Bull sürücü akademisi üyesi Liam Lawson iki farklı takımla (Red Bull ve AlphaTauri) üç antrenman seansına çıkarken, Robert Shwartzman (Ferrari), Jack Doohan (Alpine) ve Pietro Fittipaldi (Haas) aynı takımla iki seansa çıktılar.

Juri Vips (Red Bull), Alex Palou (McLaren), Pato O'Ward (McLaren), Felipe Drugovich (Aston Martin) ve Theo Pourchaire (Alfa Romeo) ise bir seansta yer aldılar.

Serilere göre dağılım yapıldığında ise altı sürücünün Formula 2'den, iki sürücünün IndyCar'dan, bir sürücünün ise Formula E'den geldiğini görüyoruz. Shwartzman ve Fittipaldi ise sezonu test pilotu olarak geçirdiler.

Takımların çaylak pilotları piste çıkarmak için çoğunlukla son yarışları tercih ettiğini görüyoruz: son dört yarışta yer alan Austin ve Meksika'da tam beş çaylak pistteydi!