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Formula 1 / Son dakika

Amerikalı milyoner, Vettel'i WEC'te yarıştırmak istiyor

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Amerikalı milyoner, Vettel'i WEC'te yarıştırmak istiyor
Ekleyen:
, Motorsport-Total Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

ABD'li milyoner ve yarış tutkunu James Glickenhaus, Sebastian Vettel'i takımına davet etmek istiyor.

Ferrari'den ayrılacak olan Sebastian Vettel'in geleceği belirsizliğini koruyor ve hem F1'den ayrılacağı hem de devam edeceği söylentileri var.

Şimdi dört kez Formula 1 dünya şampiyonu için yeni bir teklif belirmiş durumda. Amerikalı milyoner James Glickenhaus, Alman pilotu WEC'teki ekibinde görmek istiyor.

Jim Glickenhaus tarafından kurulan Glickenhaus takımı, 2021'den itibaren WEC'in yeni en üst sınıfına katılacağını ve iki LMH prototipi ile yarışacağını zaten açıkladı.

Glickenhaus, sosyal medya kullanmayan ve genellikle diğer pilotlardan ayrılan Vettel'e olan ilgisini şöyle açıkladı: "Seb biraz eski tarz, yani eski kafalı bir ve bundan gerçekten hoşlanıyorum."

"Sebastian bunu denemek ve benim için sürmek isterse, o zaman ona sahip olmaktan çok memnun olurdum. Ama ona Ferrari kadar para veremem."

Ayrıca Glickenhaus, Vettel'in Ferrari'de pek de iyi bir muamele gördüğüne inanmıyor.

"Ferrari'nin içindeki çalışmalar hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ama bir yabancı olarak, sürücülere kötü davranma konusunda uzun bir geçmişleri olduğunu biliyorum. Bu, Enzo'nun (Ferrari) hayatta olduğu zamana kadar dayanıyor."

"Ferrari kötü muamele geleneğini sürdürüyor gibi görünüyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer Sebastian  gelip Le Mans'a katılmak isterse, o zaman onun için boş bir kokpitimiz var!"

James Glickenhaus

James Glickenhaus und sein Team sind in der Sportwagen-Szene Kult

Foto: Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Le Mans , WEC
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Scuderia Cameron Glickenhaus
Editör Norman Fischer

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