Amerikalı milyoner, Vettel'i WEC'te yarıştırmak istiyor

Ferrari'den ayrılacak olan Sebastian Vettel'in geleceği belirsizliğini koruyor ve hem F1'den ayrılacağı hem de devam edeceği söylentileri var.

Şimdi dört kez Formula 1 dünya şampiyonu için yeni bir teklif belirmiş durumda. Amerikalı milyoner James Glickenhaus, Alman pilotu WEC'teki ekibinde görmek istiyor.

Jim Glickenhaus tarafından kurulan Glickenhaus takımı, 2021'den itibaren WEC'in yeni en üst sınıfına katılacağını ve iki LMH prototipi ile yarışacağını zaten açıkladı.

Glickenhaus, sosyal medya kullanmayan ve genellikle diğer pilotlardan ayrılan Vettel'e olan ilgisini şöyle açıkladı: "Seb biraz eski tarz, yani eski kafalı bir ve bundan gerçekten hoşlanıyorum."

"Sebastian bunu denemek ve benim için sürmek isterse, o zaman ona sahip olmaktan çok memnun olurdum. Ama ona Ferrari kadar para veremem."

Ayrıca Glickenhaus, Vettel'in Ferrari'de pek de iyi bir muamele gördüğüne inanmıyor.

"Ferrari'nin içindeki çalışmalar hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ama bir yabancı olarak, sürücülere kötü davranma konusunda uzun bir geçmişleri olduğunu biliyorum. Bu, Enzo'nun (Ferrari) hayatta olduğu zamana kadar dayanıyor."

"Ferrari kötü muamele geleneğini sürdürüyor gibi görünüyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer Sebastian gelip Le Mans'a katılmak isterse, o zaman onun için boş bir kokpitimiz var!"