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Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Alonso daha çok şampiyonluk kazanmayı hak ediyordu"

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Heidfeld: "Alonso daha çok şampiyonluk kazanmayı hak ediyordu"
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 ve Formula E pilotu Nick Heidfeld, Fernando Alonso'nun Formula 1'de daha çok şampiyonluk kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Nick Heidfeld, 2000-2011 seneleri arasında Formula 1'de yarıştı ve BMW Sauber ile geçirdiği dönemlerinde gridin en hızlı isimlerinden biri oldu.

F1'in Beyond the Grid podcastinin yeni konuğu olan Alman pilot, podcastte şunları söyledi: "Alonso'yu kesinlikle Formula 1'de yeniden görmek istiyorum. Spordan ayrıldığında onun için çok üzüldüm. Çünkü o, gördüğüm en iyi pilotlardan biriydi. O bir dünya şampiyonuydu ve daha çok dünya şampiyonluğu kazanmayı hak ediyordu."

"Onu 2005 Imola yarışında izlemek mükemmeldi. Her ne kadar bazen araç dışında çok ekstrem olsa da - takımda neler yaptığı ve nasıl yer aldığı hakkındaki dedikoduların çoğu, bazen onun yararına olmasa da - onunla yarışmayı çok sevmiştim."

 

"Büyük ihtimalle pistte yarışmaktan en çok keyif aldığım pilottu. Çünkü her zaman adildi. Her zaman değil, çoğu zaman. Hatırladığım şeylerden biri Monako yarışında Lowes virajına gelirken bana çarpmasıydı; geçiş lastiklerimi iyi bir şekilde ısıtamamıştım ve çok çaresiz bir durumdaydım. O da bir şey denedi ve bunu kısmen kabul ediyorum. Ancak diğer durumlarda Alonso her zaman çok sert, ama bir o kadar da adildi. Onunla yarışmak çok güzeldi."

"Kendisi yarıştığım en komple pilottu. En yeteneklisi büyük ihtimalle Hamilton'dı, ancak genel olarak en iyisi bana göre Alonso'ydu."

"Monako'da yarışmadığım ve yarışı seyrettiğim bir sene vardı ve bu anda piste çok yakın bir konumdaydım, normal bir izleyicinin göreceğinden daha yakın bir konumda. Dışarıdan izleyen bir göz olarak, viraj çıkışlarında beni etkileyen iki sürücü oldu."

"Araç kontrolü olarak Hamilton çok daha ekstremdi. Daha çok risk alıyordu, bariyerlere ve duvarlara daha yakın geçiyordu ama Alonso'nun yaptığına göre daha istikrarsızdı. Bunun değiştiğini düşünüyorum, bence Hamilton daha istikrarlı oldu ve eskisi kadar agresif ve sert sürmüyor, en azından Monako caddelerinde."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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