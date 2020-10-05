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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari'ye geçişime gülenler, istedikleri kadar gülebilirler"

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Sainz: "Ferrari'ye geçişime gülenler, istedikleri kadar gülebilirler"
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Carlos Sainz, 2021'de Ferrari'ye geçmesiyle alakalı taraftarların kendisine istediği kadar gülebileceğini, onların bazı fikirlerinin oldukça komik olduğunu söyledi.

Ferrari ile iki senelik anlaşma imzalayan Sainz, gelecek sene Sebastian Vettel'in yerine geçecek.

Ferrari bu sene oldukça sıkıntılı bir sezon geçiriyor ve şu anda takımlar şampiyonasında 6. sırada yer alıyor.

McLaren ise, Ferrari'nin 32 puan önünde şampiyonada 3. sırada yer alıyor. Ferrari, ilk iki sıradaki rakiplerinin gerisine düşerken McLaren ise tam tersi ön gruba yaklaşmış oldu.

Bunun üzerine Sainz'ın McLaren'ı bırakıp Ferrari'ye geçişi sorgulandı.

Kaçırmayın:

Motorsport.com'a konuşan Sainz, "Dürüst olmam gerekirse, istedikleri kadar gülebilirler. Şakalardan bazıları oldukça komik diyebilirim."

"İnsanların çok fazla boş zamanı var ve çok komik fikirler ortaya çıkıyor. Ben de onlara gülüyorum."

"Benim hakkımda ya da pilotlar hakkında şakalar yaptıklarında, gülen ilk insan ben oluyorum. Onlardan keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Bu doğru ya da yanlış oldukları manasına gelmiyor. Sadece komikler diyebilirim."

"Bunlar komik olmaları için yapılıyor. Bu açıdan onlar için iyi bir şey." dedi.

 

Sainz, bu karar açıklandıktan sonra her zaman Ferrari'ye geçişten korkmadığını söyledi.

Sainz, 2020'nin son yarışına kadar McLaren'ın takımlar şampiyonasında Racing Point ve Renault takımlarının önünde 3. olması için yardımcı olmaya çalışacak.

Sainz, gelecek sene İtalya'ya yerleşerek takımına çok yakın olmak istiyor ancak bu sene McLaren'a odaklandığı için henüz buna zaman bulamadı.

Sainz, "Benden daha çok takımım bana uygun bir yer bulmaya çalışıyor. Bildiğiniz üzere, ben bu seneye odaklanmış durumdayım."

"Ancak sezon biter bitmez, gelecek seneyi düşüneceğim. Uygun yer bulduğumda İtalya'ya taşınacağım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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