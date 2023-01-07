137 ceza, F1'in motor alanında yaşanan zorlukları gösteriyor

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2022'den 2026'ya kadar motorların dondurulması sonucu takımların artık birkaç yıl aynı tasarımlara bağlı kalması gerektiğinden, işlerin biraz sakinleşmesi bekleniyordu.

Ancak pilotların izin verilen güç ünitesi limitlerini 137 kez aşmasından kaynaklanan toplam 36 grid cezası, üreticilerin hâlâ limitler içinde kalma mücadelesini gösterdi.

Pilotların gridin arkasına gönderildiği 20 olay vardı ancak bunların dışında tüm değişikliklerin bir sonucu olarak 135 grid pozisyonu düşümü daha oldu.

Bu konuda en çok ceza alan isim AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda oldu. Japon pilot, 3 kez gridin arkasına geriledi ya da pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Buna ek olarak Tsunoda, vites kutusu değişikliği nedeniyle 5 sıra, 5 kınama cezası aldığı için 10 sıra kaybetti. Ancak kınama sonucu gelen 10 sıra cezası, İtalya GP'de zaten gridde geriye düştüğü için çekilmemiş oldu.

Dünya şampiyonluğu için mücadele eden Charles Leclerc için de pek kolay bir sene olmadı. Ferrari pilotu üç defa gridde gerilemek zorunda kaldı. Ferrari'nin sezon ortasında yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle Leclerc, Kanada ve Belçika yarışlarında en geriden başlamak zorunda kalırken, Austin'de de 10 sıra grid cezası aldı.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise iki defa (Fransa ve İtalya) gridde geriye düşmek zorunda kalırken, Brezilya'da da 5 sıra grid cezası aldı.

Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikişer kez gridde en geriye düşerken bir kez de 5 sıra cezası aldılar.

Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sadece Belçika'da en geriye düşmek durumunda kaldı ancak o yarışta birçok isim ceza aldığı için Verstappen 1. sıradan yarışa başlayabildi. Verstappen ayrıca Monza'da 5 sıra gerileme cezası aldı.

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas resmi olarak sadece bir kez en geriye düşme cezası alsa da iki yarışta daha 20 ve 15 sıra grid cezaları aldı.

Mick Schumacher Belçika'da en geriye düşme cezası alırken bunun dışında Monza'da da 15 sıra cezası aldı.

Mercedes için iyi haber

Gridde toplam 137 kez ekstra güç ünitesi bileşeni kullanılırken, hiç ceza almayan pilotlar ve hatta takımlar vardı.

Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll tamamen verilen haklar içerisinde kalırken benzer şekilde Williams pilotları Nicholas Latifi ve Alexander Albon da sınırlar içerisinde kaldılar.

Hiç motor cezası almayan son isim ise McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Ceza almayan isimlerin ortak özelliği, Mercedes motoru kullanıyor olmalarıydı.

Mercedes her ne kadar müşteri takımlarında izin verilen sayı içerisinde kalmayı başarsa da, fabrika takımında aynısı söz konusu olmadı. Lewis Hamilton Monza'da, George Russell ise Singapur'da yeni güç ünitesine geçerek geriden başladılar

Pilotların güç ünitesi kullanma oranları

Takım Pilot ICE TC MH MK IT CE EX GO GI 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Verstappen 5 4 4 4 3 3 7 4 5 Perez 5 3 3 3 2 2 7 4 4 Mercedes Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Russell 4 4 4 4 3 3 4 4 4 Ferrari Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 5 5 Sainz 6 5 5 6 3 4 8 5 5 McLaren Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Norris 4 4 4 3 3 3 5 4 4 Alpine Alonso 6 5 5 4 4 4 6 4 4 Ocon 6 4 4 4 4 4 7 4 4 AlphaTauri Gasly 4 4 4 4 3 3 7 3 4 Tsunoda 6 6 6 6 3 3 7 4 5 Aston Martin Vettel 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Stroll 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Williams Latifi 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Albon 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Alfa Romeo Zhou 5 4 4 3 2 3 8 5 5 Bottas 6 7 7 4 2 3 8 5 4 Haas Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 4 4 Schumacher 5 4 4 4 2 3 8 6 6 ICE=İçten yanmalı motor, TC=turbo, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=Enerji deposu, CE=Kontrol elektronikleri, EX=Egzoz sistemi, GO=Harici vites kutusu parçaları, GI=Dahili vites kutusu parçaları

Sorunlu alanlar

En çok ceza alınan noktalara baktığımızda, takımların en çok içten yanmalı motorda sorun yaşadıkları ortaya çıkıyor.

Sezonu hiç ceza almadan tamamlayan beş pilot haricinde diğer hepsi, bu alanda ceza aldılar. Turbo tarafında ise 20 pilotun 14'ü sınırları aşarken, en çok aşan isim 3 olan sınırı 7 kez aşan Bottas oldu.

MGU-K sınırı 12 kez aşılırken, kontrol elektronikleri de benzer şekilde 12 kez aşıldı. Enerji deposu ise 11 pilot sezonu izin verilen sınırlar içerisinde tamamladı.

Egzoz sınırlarına uyum en kolay olanıydı. Bu alanda sadece Charles Leclerc sınırı aştı. Sebastian Vettel ise sadece 3 egzozla sezonu tamamlayarak sınırın çok altında kaldı.

Vites kutusu kuralları

2022'de vites kutusuna da sınır getirildi. Geçmişte vites kutularının, pilot yarış dışı kalmadığı sürece belli sayıda yarışı tamamlaması gerekiyordu ancak şu anda bir sezonda 4 vites kutusu kullanılmasına izin veriliyor ve vites kutusu bileşenleri, dahili ve harici olmak üzere ikiye ayrılıyor.

2022'de 7 pilot vites kutusu sınırlarını aşarken Mick Schumacher her ikisini iki kez aşan tek isim oldu.

2023 Formula 1 sezonunda güç ünitesi bileşenleri sayısı 2022 ile aynı olacak. Ancak vites kutusu kurallarında değişiklik yapıldı. Bir pilot her hem dahili hem de harici parçaları aynı anda değiştirirse, bu durumda 5 sıra cezası verilecek. Diğer taraftan 2023'te tam olarak kaç vites kutusuna izin verileceği henüz netleşmedi.

2023'te planlandığı gibi 24 yarış yapılırsa bu durumda 5 adet vites kutusu kullanımına izin verilecek ancak Çin'le ilgili durum nedeniyle şu anda kesinleşen 23 yarış var. Bu durumda kurallara göre 4 vites kutusu kullanımına izin verilecek.

Güç ünitesi kullanım detayları

Pilot Grand Prix Parça

Sayı Ceza Verstappen

Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Avusturya Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Fransa Egzoz 4 / 8 - Macaristan Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Belçika Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Dahili vites kutusu 5 / 4 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Egzoz 6 / 8 - İtalya Motor 5 / 3 + 5 sıra Amerika Egzoz 7 / 8 - Perez

Suudi Arabistan Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 - Miami Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - İspanya Egzoz 3 / 8 - Azerbaycan Motor 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 4 / 8 - Britanya Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Macaristan Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Hollanda Enerji deposu 2 of 2 - İtalya Motor 4 / 3 + 10 sıra Egzoz 6 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Amerika Motor 5 / 3 + 5 sıra Egzoz 7 / 8 - Hamilton

İspanya Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan Egzoz 3 / 8 - Fransa Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Belçika Motor 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Hollanda Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - İtalya Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Egzoz 4 / 8 - Russell

Miami Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - İspanya Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Azerbaycan Egzoz 3 / 8 - Avusturya Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Fransa Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Macaristan MGU-K 3 / 3 - Belçika Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - Singapur Motor 4 / 3 pit yolu Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Egzoz 4 / 8 - Amerika Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Leclerc

Avustralya Egzoz 2 / 8 - Miami Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - İspanya Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan Turbo 3 / 3 - Egzoz 4 / 8 - Kanada Motor 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Egzoz 5 / 8 - Motor 4 / 3 gridde son sıra

Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Britanya Egzoz 6 / 8 - Avusturya Enerji deposu 2 of 2 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Fransa Egzoz 7 / 8 - Macaristan Egzoz 8 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Belçika Motor 5 / 3 gridde son sıra Turbo 5 / 3 MGU-H 5 / 3 MGU-K 5 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 4 / 2 Egzoz 9 / 8 Harici vites kutusu 5 / 4 Dahili vites kutusu 5 / 4 Amerika Motor 6 / 3 + 10 sıra



Turbo 6 / 3 Sainz

Avustralya Egzoz 2 / 8 - Emilia Romagna Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Azerbaycan Egzoz 4 / 8 - Kanada Motor 3 / 3 - Britanya Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Fransa Enerji deposu 2 of 2 - Egzoz 5 / 8 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Belçika Egzoz 6 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - İtalya MGU-K 5 / 3 gridde son sıra





Motor 5 / 3 Turbo 5 / 3 MGU-H 5 / 3 MGU-K 6 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Harici vites kutusu 5 / 4 Dahili vites kutusu 5 / 4 Japonya Egzoz 7 / 8 - Brezilya Motor 6 / 3 + 5 sıra Egzoz 8 / 8 - Ricciardo

Avustralya Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Monaco Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Azerbaycan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Belçika Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Egzoz 3 / 8 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Norris

Suudi Arabistan Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Avustralya Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Britanya Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Avusturya Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Fransa Egzoz 3 / 8 - Macaristan Egzoz 4 / 8 - Belçika Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Egzoz 5 / 5 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Singapur Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Alonso Suudi Arabistan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Avustralya Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Egzoz 3 / 8 - Miami Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - İspanya Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Egzoz 4 / 8 - Avusturya Motor 5 / 3 gridde son sıra Turbo 5 / 3 MGU-H 5 / 3 Enerji deposu 4 / 2 Kontrol elektronikleri 4 / 2 Egzoz 5 / 8 - Fransa Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Hollanda Egzoz 6 / 8 - Singapur Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Amerika Motor 6 / 3 + 5 sıra Ocon Emilia Romagna Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - İspanya Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Kanada Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Belçika Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Egzoz 4 / 8 - Hollanda Egzoz 5 / 8 - İtalya Motor 5 / 3 + 5 sıra Egzoz 6 / 8 - Singapur Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Amerika Motor 6 / 3 pit yolu Kontrol elektronikleri 4 / 2 Enerji deposu 4 / 2 Egzoz 7 / 8 - Gasly

Suudi Arabistan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Emilia Romagna Egzoz 3 / 8 - Miami Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 4 / 8 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Monaco Egzoz 5 / 8 - Macaristan Motor 4 / 3 pit yolu Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Singapur Egzoz 6 / 8 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Japonya Egzoz 7 / 8 - Tsunoda

Suudi Arabistan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Avustralya Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Emilia Romagna Egzoz 3 / 8 - Monaco Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan Egzoz 4 / 8 - Kanada Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Enerji deposu 2 of 2 - Egzoz 5 / 8 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Fransa Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Belçika Motor 5 / 3 pit yolu Turbo 5 / 3 MGU-H 5 / 3 MGU-K 5 / 3 Egzoz 6 / 8 - İtalya Motor 6 / 3 gridde son sıra Turbo 6 / 3 MGU-H 6 / 3 MGU-K 6 / 3 Dahili vites kutusu 4 / 4 - Japonya Egzoz 7 / 8 - Amerika Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 5 / 4 + 5 sıra Vettel Avustralya Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Kontrol elektronikleri 2 of 2 - İspanya Enerji deposu 2 of 2 - Azerbaycan MGU-K 3 / 3 - Macaristan Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Belçika Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Stroll

Miami Enerji deposu 2 of 2 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Kanada Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Macaristan Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Belçika Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Japonya Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Latifi

Avustralya Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Enerji deposu 2 of 2 - Azerbaycan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Kanada Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Macaristan Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Belçika Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Albon

Emilia Romagna Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Miami Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 2 / 8 - Belçika Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Amerika Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Zhou

Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - İspanya MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Britanya Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Egzoz 4 / 8 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Avusturya Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Fransa Enerji deposu 2 of 2 - Belçika Dahili vites kutusu 4 / 4 - Egzoz 5 / 8 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Harici vites kutusu 5 / 4 Dahili vites kutusu 5 / 4 İtalya Egzoz 6 / 8 - Japonya Egzoz 7 / 8 - Amerika Motor 5 / 3 + 5 sıra Brezilya Egzoz 8 / 8 - Bottas Bahreyn Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Avustralya Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Egzoz 4 / 8 - Harici vites kutusu 3 / 4 - Azerbaycan Motor 3 / 3 - Kanada Enerji deposu 2 of 2 - Britanya MGU-K 3 / 3 - Avusturya Egzoz 5 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Kontrol elektronikleri 3 / 2 Turbo 5 / 3 + 10 sıra



MGU-H 5 / 3 Belçika Motor 5 / 3 + 15 sıra Turbo 6 / 3 MGU-H 6 / 3 Harici vites kutusu 5 / 4 + 5 sıra Dahili vites kutusu 4 / 4 - İtalya Motor 6 / 3 + 15 sıra Turbo 7 / 3 MGU-H 7 / 3 Egzoz 6 / 8 - Japonya Egzoz 7 / 8 - Brezilya Egzoz 8 / 8 - Magnussen

Suudi Arabistan Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 - Enerji deposu 2 of 2 - Miami Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Azerbaycan MGU-K 3 / 3 - Kanada Motor 3 / 3 - Turbo 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - Egzoz 4 / 8 - Britanya Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Fransa Egzoz 5 / 8 - Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 İtalya Motor 5 / 3 + 15 sıra Turbo 5 / 3 MGU-H 5 / 3 Egzoz 6 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Japonya Egzoz 7 / 8 - Mexico Motor 6 / 3 +5 sıra Brezilya Egzoz 8 / 8 - Schumacher

Avustralya Enerji deposu 2 of 2 - Kontrol elektronikleri 2 of 2 - Egzoz 2 / 8 - Harici vites kutusu 2 / 4 - Dahili vites kutusu 2 / 4 - Miami Motor 2 / 3 - Turbo 2 / 3 - MGU-H 2 / 3 - MGU-K 2 / 3 - Egzoz 3 / 8 - İspanya Harici vites kutusu 3 / 4 - Dahili vites kutusu 3 / 4 - Azerbaycan Turbo 3 / 3 - Egzoz 4 / 8 - Harici vites kutusu 4 / 4 - Dahili vites kutusu 4 / 4 - Britanya Motor 3 / 3 - MGU-H 3 / 3 - MGU-K 3 / 3 - Avusturya Egzoz 5 / 8 - Belçika Motor 4 / 3 gridde son sıra Turbo 4 / 3 MGU-H 4 / 3 MGU-K 4 / 3 Enerji deposu 3 / 2 Harici vites kutusu 5 / 4 Dahili vites kutusu 5 / 4 Egzoz 6 / 8 - İtalya Motor 5 / 3 + 15 sıra





Harici vites kutusu 6 / 4 Dahili vites kutusu 6 / 4 Egzoz 7 / 8 - Brezilya Egzoz 8 / 8 -