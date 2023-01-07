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Formula 1 Analiz

137 ceza, F1'in motor alanında yaşanan zorlukları gösteriyor

Formula 1'in pilotların kullanabileceği güç ünitesi bileşenlerine bir sınır getirmesinden bu yana, grid cezaları her sezonun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Ekleyen:
, Motorsport-Total Editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
137 ceza, F1'in motor alanında yaşanan zorlukları gösteriyor
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2022'den 2026'ya kadar motorların dondurulması sonucu takımların artık birkaç yıl aynı tasarımlara bağlı kalması gerektiğinden, işlerin biraz sakinleşmesi bekleniyordu.

Ancak pilotların izin verilen güç ünitesi limitlerini 137 kez aşmasından kaynaklanan toplam 36 grid cezası, üreticilerin hâlâ limitler içinde kalma mücadelesini gösterdi.

Pilotların gridin arkasına gönderildiği 20 olay vardı ancak bunların dışında tüm değişikliklerin bir sonucu olarak 135 grid pozisyonu düşümü daha oldu.

Bu konuda en çok ceza alan isim AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda oldu. Japon pilot, 3 kez gridin arkasına geriledi ya da pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Buna ek olarak Tsunoda, vites kutusu değişikliği nedeniyle 5 sıra, 5 kınama cezası aldığı için 10 sıra kaybetti. Ancak kınama sonucu gelen 10 sıra cezası, İtalya GP'de zaten gridde geriye düştüğü için çekilmemiş oldu.

Dünya şampiyonluğu için mücadele eden Charles Leclerc için de pek kolay bir sene olmadı. Ferrari pilotu üç defa gridde gerilemek zorunda kaldı. Ferrari'nin sezon ortasında yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle Leclerc, Kanada ve Belçika yarışlarında en geriden başlamak zorunda kalırken, Austin'de de 10 sıra grid cezası aldı.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise iki defa (Fransa ve İtalya) gridde geriye düşmek zorunda kalırken, Brezilya'da da 5 sıra grid cezası aldı.

Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikişer kez gridde en geriye düşerken bir kez de 5 sıra cezası aldılar.

Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sadece Belçika'da en geriye düşmek durumunda kaldı ancak o yarışta birçok isim ceza aldığı için Verstappen 1. sıradan yarışa başlayabildi. Verstappen ayrıca Monza'da 5 sıra gerileme cezası aldı.

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas resmi olarak sadece bir kez en geriye düşme cezası alsa da iki yarışta daha 20 ve 15 sıra grid cezaları aldı. 

Mick Schumacher Belçika'da en geriye düşme cezası alırken bunun dışında Monza'da da 15 sıra cezası aldı.

Mercedes için iyi haber

Gridde toplam 137 kez ekstra güç ünitesi bileşeni kullanılırken, hiç ceza almayan pilotlar ve hatta takımlar vardı.

Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll tamamen verilen haklar içerisinde kalırken benzer şekilde Williams pilotları Nicholas Latifi ve Alexander Albon da sınırlar içerisinde kaldılar.

Hiç motor cezası almayan son isim ise McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Ceza almayan isimlerin ortak özelliği, Mercedes motoru kullanıyor olmalarıydı.

Mercedes her ne kadar müşteri takımlarında izin verilen sayı içerisinde kalmayı başarsa da, fabrika takımında aynısı söz konusu olmadı. Lewis Hamilton Monza'da, George Russell ise Singapur'da yeni güç ünitesine geçerek geriden başladılar

Pilotların güç ünitesi kullanma oranları

Takım Pilot ICE TC MH MK IT CE EX GO GI
3 3 3 3 2 2 8 4 4

Austria Red Bull

 Netherlands Verstappen 5 4 4 4 3 3 7 4 5
Mexico Perez 5 3 3 3 2 2 7 4 4

Germany Mercedes

 United Kingdom Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 3 3
United Kingdom Russell 4 4 4 4 3 3 4 4 4

Italy Ferrari

 Monaco Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 5 5
Spain Sainz 6 5 5 6 3 4 8 5 5

United Kingdom McLaren

 Australia Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 4 4
United Kingdom Norris 4 4 4 3 3 3 5 4 4

France Alpine

 Spain Alonso 6 5 5 4 4 4 6 4 4
France Ocon 6 4 4 4 4 4 7 4 4

Italy AlphaTauri

 France Gasly 4 4 4 4 3 3 7 3 4
Japan Tsunoda 6 6 6 6 3 3 7 4 5

United Kingdom Aston Martin

 Germany Vettel 3 3 3 3 2 2 3 4 4
Canada Stroll 3 3 3 3 2 2 3 4 4

United Kingdom Williams

 Canada Latifi 3 3 3 3 2 2 3 3 3
Thailand Albon 3 3 3 3 2 2 3 4 4

Switzerland Alfa Romeo

 China Zhou 5 4 4 3 2 3 8 5 5
Finland Bottas 6 7 7 4 2 3 8 5 4

United States Haas

 Denmark Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 4 4
Germany Schumacher 5 4 4 4 2 3 8 6 6
ICE=İçten yanmalı motor, TC=turbo, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=Enerji deposu, CE=Kontrol elektronikleri, EX=Egzoz sistemi, GO=Harici vites kutusu parçaları, GI=Dahili vites kutusu parçaları

Sorunlu alanlar

En çok ceza alınan noktalara baktığımızda, takımların en çok içten yanmalı motorda sorun yaşadıkları ortaya çıkıyor.

Sezonu hiç ceza almadan tamamlayan beş pilot haricinde diğer hepsi, bu alanda ceza aldılar. Turbo tarafında ise 20 pilotun 14'ü sınırları aşarken, en çok aşan isim 3 olan sınırı 7 kez aşan Bottas oldu.

MGU-K sınırı 12 kez aşılırken, kontrol elektronikleri de benzer şekilde 12 kez aşıldı. Enerji deposu ise 11 pilot sezonu izin verilen sınırlar içerisinde tamamladı.

Egzoz sınırlarına uyum en kolay olanıydı. Bu alanda sadece Charles Leclerc sınırı aştı. Sebastian Vettel ise sadece 3 egzozla sezonu tamamlayarak sınırın çok altında kaldı.

Vites kutusu kuralları

2022'de vites kutusuna da sınır getirildi. Geçmişte vites kutularının, pilot yarış dışı kalmadığı sürece belli sayıda yarışı tamamlaması gerekiyordu ancak şu anda bir sezonda 4 vites kutusu kullanılmasına izin veriliyor ve vites kutusu bileşenleri, dahili ve harici olmak üzere ikiye ayrılıyor.

2022'de 7 pilot vites kutusu sınırlarını aşarken Mick Schumacher her ikisini iki kez aşan tek isim oldu.

2023 Formula 1 sezonunda güç ünitesi bileşenleri sayısı 2022 ile aynı olacak. Ancak vites kutusu kurallarında değişiklik yapıldı. Bir pilot her hem dahili hem de harici parçaları aynı anda değiştirirse, bu durumda 5 sıra cezası verilecek. Diğer taraftan 2023'te tam olarak kaç vites kutusuna izin verileceği henüz netleşmedi.

2023'te planlandığı gibi 24 yarış yapılırsa bu durumda 5 adet vites kutusu kullanımına izin verilecek ancak Çin'le ilgili durum nedeniyle şu anda kesinleşen 23 yarış var. Bu durumda kurallara göre 4 vites kutusu kullanımına izin verilecek. 

Güç ünitesi kullanım detayları

Pilot Grand Prix Parça
 Sayı Ceza

Netherlands Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Italy Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Austria Avusturya Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
France Fransa Egzoz 4 / 8 -
Hungary Macaristan Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Belgium Belçika Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Dahili vites kutusu 5 / 4
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Egzoz 6 / 8 -
Italy İtalya Motor 5 / 3 + 5 sıra
United States Amerika Egzoz 7 / 8 -

Mexico Perez


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudi Arabia Suudi Arabistan Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
Italy Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 -
United States Miami Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Spain İspanya Egzoz 3 / 8 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 4 / 8 -
United Kingdom Britanya Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Hungary Macaristan Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Netherlands Hollanda Enerji deposu 2 of 2 -
Italy İtalya Motor 4 / 3 + 10 sıra
Egzoz 6 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
United States Amerika Motor 5 / 3 + 5 sıra
Egzoz 7 / 8 -

United Kingdom Hamilton


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spain İspanya Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Egzoz 3 / 8 -
France Fransa Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Netherlands Hollanda Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Italy İtalya Motor 4 / 3 gridde son sıra 
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Egzoz 4 / 8 -

United Kingdom Russell


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 United States Miami Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Spain İspanya Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Azerbaijan Azerbaycan Egzoz 3 / 8 -
Austria Avusturya Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
France Fransa Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Hungary Macaristan MGU-K 3 / 3 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
Singapore Singapur Motor 4 / 3 pit yolu
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Egzoz 4 / 8 -
United States Amerika Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -

Monaco Leclerc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Australia Avustralya Egzoz 2 / 8 -
United States Miami Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Spain İspanya Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Turbo 3 / 3 -
Egzoz 4 / 8 -
Canada Kanada Motor 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Egzoz 5 / 8 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra 
 
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Kontrol elektronikleri 3 / 2
United Kingdom Britanya Egzoz 6 / 8 -
Austria Avusturya Enerji deposu 2 of 2 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
France Fransa Egzoz 7 / 8 -
Hungary Macaristan Egzoz 8 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Belgium Belçika Motor 5 / 3 gridde son sıra
Turbo 5 / 3
MGU-H 5 / 3
MGU-K 5 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 4 / 2
Egzoz 9 / 8
Harici vites kutusu 5 / 4
Dahili vites kutusu 5 / 4
United States Amerika Motor 6 / 3 + 10 sıra
Turbo 6 / 3

Spain Sainz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Australia Avustralya Egzoz 2 / 8 -
Italy Emilia Romagna Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Azerbaijan Azerbaycan Egzoz 4 / 8 -
Canada Kanada Motor 3 / 3 -
United Kingdom Britanya Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
France Fransa Enerji deposu 2 of 2 -
Egzoz 5 / 8 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Belgium Belçika Egzoz 6 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Italy İtalya MGU-K 5 / 3 gridde son sıra
Motor 5 / 3
Turbo 5 / 3
MGU-H 5 / 3
MGU-K 6 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Harici vites kutusu 5 / 4
Dahili vites kutusu 5 / 4
Japan Japonya Egzoz 7 / 8 -
Brazil Brezilya Motor 6 / 3 + 5 sıra
Egzoz 8 / 8 -

Australia Ricciardo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AustraliaAvustralya Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Monaco Monaco Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Egzoz 3 / 8 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -

United Kingdom Norris


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudi ArabiaSuudi Arabistan Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
AustraliaAvustralya Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
United Kingdom Britanya Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Austria Avusturya Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
France Fransa Egzoz 3 / 8 -
Hungary Macaristan Egzoz 4 / 8 -
Belgium Belçika Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Egzoz 5 / 5 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Singapore Singapur Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -

Spain Alonso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudi Arabia Suudi Arabistan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Australia Avustralya Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Egzoz 3 / 8 -
United States Miami Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Spain İspanya Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Egzoz 4 / 8 -
Austria Avusturya Motor 5 / 3 gridde son sıra
Turbo 5 / 3
MGU-H 5 / 3
Enerji deposu 4 / 2
Kontrol elektronikleri 4 / 2
Egzoz 5 / 8 -
France Fransa Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Netherlands Hollanda Egzoz 6 / 8 -
Singapore Singapur Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
United States Amerika Motor 6 / 3 + 5 sıra

France Ocon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Italy Emilia Romagna Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Spain İspanya Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Canada Kanada Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Belgium Belçika Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Egzoz 4 / 8 -
Netherlands Hollanda Egzoz 5 / 8 -
Italy İtalya Motor 5 / 3 + 5 sıra
Egzoz 6 / 8 -
Singapore Singapur Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
United States Amerika Motor 6 / 3 pit yolu
Kontrol elektronikleri 4 / 2
Enerji deposu 4 / 2
Egzoz 7 / 8 -

France Gasly


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudi ArabiaSuudi Arabistan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Italy Emilia Romagna Egzoz 3 / 8 -
United States Miami Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 4 / 8 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Monaco Monaco Egzoz 5 / 8 -
Hungary Macaristan Motor 4 / 3 pit yolu
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Singapore Singapur Egzoz 6 / 8 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Japan Japonya Egzoz 7 / 8 -

Japan Tsunoda


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudi Arabia Suudi Arabistan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Australia Avustralya Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Italy Emilia Romagna Egzoz 3 / 8 -
Monaco Monaco Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Egzoz 4 / 8 -
Canada Kanada Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Enerji deposu 2 of 2 -
Egzoz 5 / 8 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Kontrol elektronikleri 3 / 2
France Fransa Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Belgium Belçika Motor 5 / 3 pit yolu
Turbo 5 / 3
MGU-H 5 / 3
MGU-K 5 / 3
Egzoz 6 / 8 -
Italy İtalya Motor 6 / 3 gridde son sıra
Turbo 6 / 3
MGU-H 6 / 3
MGU-K 6 / 3
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Japan Japonya Egzoz 7 / 8 -
United States Amerika Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 5 / 4 + 5 sıra

Germany Vettel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Australia Avustralya Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Spain İspanya Enerji deposu 2 of 2 -
Azerbaijan Azerbaycan MGU-K 3 / 3 -
Hungary Macaristan Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -

Canada Stroll


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 United States Miami Enerji deposu 2 of 2 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Canada Kanada Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Hungary Macaristan Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Japan Japonya Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -

Canada Latifi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Australia Avustralya Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Enerji deposu 2 of 2 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Canada Kanada Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Hungary Macaristan Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -

Thailand Albon


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Italy Emilia Romagna Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
United States Miami Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 2 / 8 -
Belgium Belçika Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
United States Amerika Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -

China Zhou


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Italy Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
Spain İspanya MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
United Kingdom Britanya Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Egzoz 4 / 8 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Austria Avusturya Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
France Fransa Enerji deposu 2 of 2 -
Belgium Belçika Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Egzoz 5 / 8 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Harici vites kutusu 5 / 4
Dahili vites kutusu 5 / 4
Italy İtalya Egzoz 6 / 8 -
Japan Japonya Egzoz 7 / 8 -
United States Amerika Motor 5 / 3 + 5 sıra
Brazil Brezilya Egzoz 8 / 8 -

Finland Bottas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bahrain Bahreyn Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Australia Avustralya Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Egzoz 4 / 8 -
Harici vites kutusu 3 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Motor 3 / 3 -
Canada Kanada Enerji deposu 2 of 2 -
United Kingdom Britanya MGU-K 3 / 3 -
Austria Avusturya Egzoz 5 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Kontrol elektronikleri 3 / 2
Turbo 5 / 3 + 10 sıra
MGU-H 5 / 3
Belgium Belçika Motor 5 / 3 + 15 sıra
Turbo 6 / 3
MGU-H 6 / 3
Harici vites kutusu 5 / 4 + 5 sıra
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Italy İtalya Motor 6 / 3 + 15 sıra
Turbo 7 / 3
MGU-H 7 / 3
Egzoz 6 / 8 -
Japan Japonya Egzoz 7 / 8 -
Brazil Brezilya Egzoz 8 / 8 -

Denmark Magnussen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saudi Arabia Suudi Arabistan Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Italy Emilia Romagna Egzoz 2 / 8 -
Enerji deposu 2 of 2 -
United States Miami Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan MGU-K 3 / 3 -
Canada Kanada Motor 3 / 3 -
Turbo 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
Egzoz 4 / 8 -
United Kingdom Britanya Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
France Fransa Egzoz 5 / 8 -
Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Italy İtalya Motor 5 / 3 + 15 sıra
Turbo 5 / 3
MGU-H 5 / 3
Egzoz 6 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
Japan Japonya Egzoz 7 / 8 -
Mexico Mexico Motor 6 / 3 +5 sıra
Brazil Brezilya Egzoz 8 / 8 -

Germany Schumacher


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Australia Avustralya Enerji deposu 2 of 2 -
Kontrol elektronikleri 2 of 2 -
Egzoz 2 / 8 -
Harici vites kutusu 2 / 4 -
Dahili vites kutusu 2 / 4 -
United States Miami Motor 2 / 3 -
Turbo 2 / 3 -
MGU-H 2 / 3 -
MGU-K 2 / 3 -
Egzoz 3 / 8 -
Spain İspanya Harici vites kutusu 3 / 4 -
Dahili vites kutusu 3 / 4 -
Azerbaijan Azerbaycan Turbo 3 / 3 -
Egzoz 4 / 8 -
Harici vites kutusu 4 / 4 -
Dahili vites kutusu 4 / 4 -
United Kingdom Britanya Motor 3 / 3 -
MGU-H 3 / 3 -
MGU-K 3 / 3 -
Austria Avusturya Egzoz 5 / 8 -
Belgium Belçika Motor 4 / 3 gridde son sıra
Turbo 4 / 3
MGU-H 4 / 3
MGU-K 4 / 3
Enerji deposu 3 / 2
Harici vites kutusu 5 / 4
Dahili vites kutusu 5 / 4
Egzoz 6 / 8 -
Italy İtalya Motor 5 / 3 + 15 sıra
Harici vites kutusu 6 / 4
Dahili vites kutusu 6 / 4
Egzoz 7 / 8 -
Brazil Brezilya Egzoz 8 / 8 -
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