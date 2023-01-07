137 ceza, F1'in motor alanında yaşanan zorlukları gösteriyor
Formula 1'in pilotların kullanabileceği güç ünitesi bileşenlerine bir sınır getirmesinden bu yana, grid cezaları her sezonun ayrılmaz bir parçası olmuştur.
2022'den 2026'ya kadar motorların dondurulması sonucu takımların artık birkaç yıl aynı tasarımlara bağlı kalması gerektiğinden, işlerin biraz sakinleşmesi bekleniyordu.
Ancak pilotların izin verilen güç ünitesi limitlerini 137 kez aşmasından kaynaklanan toplam 36 grid cezası, üreticilerin hâlâ limitler içinde kalma mücadelesini gösterdi.
Pilotların gridin arkasına gönderildiği 20 olay vardı ancak bunların dışında tüm değişikliklerin bir sonucu olarak 135 grid pozisyonu düşümü daha oldu.
Bu konuda en çok ceza alan isim AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda oldu. Japon pilot, 3 kez gridin arkasına geriledi ya da pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Buna ek olarak Tsunoda, vites kutusu değişikliği nedeniyle 5 sıra, 5 kınama cezası aldığı için 10 sıra kaybetti. Ancak kınama sonucu gelen 10 sıra cezası, İtalya GP'de zaten gridde geriye düştüğü için çekilmemiş oldu.
Dünya şampiyonluğu için mücadele eden Charles Leclerc için de pek kolay bir sene olmadı. Ferrari pilotu üç defa gridde gerilemek zorunda kaldı. Ferrari'nin sezon ortasında yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle Leclerc, Kanada ve Belçika yarışlarında en geriden başlamak zorunda kalırken, Austin'de de 10 sıra grid cezası aldı.
Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise iki defa (Fransa ve İtalya) gridde geriye düşmek zorunda kalırken, Brezilya'da da 5 sıra grid cezası aldı.
Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikişer kez gridde en geriye düşerken bir kez de 5 sıra cezası aldılar.
Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sadece Belçika'da en geriye düşmek durumunda kaldı ancak o yarışta birçok isim ceza aldığı için Verstappen 1. sıradan yarışa başlayabildi. Verstappen ayrıca Monza'da 5 sıra gerileme cezası aldı.
Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas resmi olarak sadece bir kez en geriye düşme cezası alsa da iki yarışta daha 20 ve 15 sıra grid cezaları aldı.
Mick Schumacher Belçika'da en geriye düşme cezası alırken bunun dışında Monza'da da 15 sıra cezası aldı.
Mercedes için iyi haber
Gridde toplam 137 kez ekstra güç ünitesi bileşeni kullanılırken, hiç ceza almayan pilotlar ve hatta takımlar vardı.
Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll tamamen verilen haklar içerisinde kalırken benzer şekilde Williams pilotları Nicholas Latifi ve Alexander Albon da sınırlar içerisinde kaldılar.
Hiç motor cezası almayan son isim ise McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu.
Ceza almayan isimlerin ortak özelliği, Mercedes motoru kullanıyor olmalarıydı.
Mercedes her ne kadar müşteri takımlarında izin verilen sayı içerisinde kalmayı başarsa da, fabrika takımında aynısı söz konusu olmadı. Lewis Hamilton Monza'da, George Russell ise Singapur'da yeni güç ünitesine geçerek geriden başladılar
Pilotların güç ünitesi kullanma oranları
|Takım
|Pilot
|ICE
|TC
|MH
|MK
|IT
|CE
|EX
|GO
|GI
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|8
|4
|4
|
Red Bull
|Verstappen
|5
|4
|4
|4
|3
|3
|7
|4
|5
|Perez
|5
|3
|3
|3
|2
|2
|7
|4
|4
|
Mercedes
|Hamilton
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|4
|3
|3
|Russell
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|
Ferrari
|Leclerc
|6
|6
|5
|5
|3
|4
|9
|5
|5
|Sainz
|6
|5
|5
|6
|3
|4
|8
|5
|5
|
McLaren
|Ricciardo
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|4
|4
|Norris
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|5
|4
|4
|
Alpine
|Alonso
|6
|5
|5
|4
|4
|4
|6
|4
|4
|Ocon
|6
|4
|4
|4
|4
|4
|7
|4
|4
|
AlphaTauri
|Gasly
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|7
|3
|4
|Tsunoda
|6
|6
|6
|6
|3
|3
|7
|4
|5
|
Aston Martin
|Vettel
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|4
|4
|Stroll
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|4
|4
|
Williams
|Latifi
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|Albon
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|4
|4
|
Alfa Romeo
|Zhou
|5
|4
|4
|3
|2
|3
|8
|5
|5
|Bottas
|6
|7
|7
|4
|2
|3
|8
|5
|4
|
Haas
|Magnussen
|6
|5
|5
|4
|2
|2
|8
|4
|4
|Schumacher
|5
|4
|4
|4
|2
|3
|8
|6
|6
|ICE=İçten yanmalı motor, TC=turbo, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=Enerji deposu, CE=Kontrol elektronikleri, EX=Egzoz sistemi, GO=Harici vites kutusu parçaları, GI=Dahili vites kutusu parçaları
Sorunlu alanlar
En çok ceza alınan noktalara baktığımızda, takımların en çok içten yanmalı motorda sorun yaşadıkları ortaya çıkıyor.
Sezonu hiç ceza almadan tamamlayan beş pilot haricinde diğer hepsi, bu alanda ceza aldılar. Turbo tarafında ise 20 pilotun 14'ü sınırları aşarken, en çok aşan isim 3 olan sınırı 7 kez aşan Bottas oldu.
MGU-K sınırı 12 kez aşılırken, kontrol elektronikleri de benzer şekilde 12 kez aşıldı. Enerji deposu ise 11 pilot sezonu izin verilen sınırlar içerisinde tamamladı.
Egzoz sınırlarına uyum en kolay olanıydı. Bu alanda sadece Charles Leclerc sınırı aştı. Sebastian Vettel ise sadece 3 egzozla sezonu tamamlayarak sınırın çok altında kaldı.
Vites kutusu kuralları
2022'de vites kutusuna da sınır getirildi. Geçmişte vites kutularının, pilot yarış dışı kalmadığı sürece belli sayıda yarışı tamamlaması gerekiyordu ancak şu anda bir sezonda 4 vites kutusu kullanılmasına izin veriliyor ve vites kutusu bileşenleri, dahili ve harici olmak üzere ikiye ayrılıyor.
2022'de 7 pilot vites kutusu sınırlarını aşarken Mick Schumacher her ikisini iki kez aşan tek isim oldu.
2023 Formula 1 sezonunda güç ünitesi bileşenleri sayısı 2022 ile aynı olacak. Ancak vites kutusu kurallarında değişiklik yapıldı. Bir pilot her hem dahili hem de harici parçaları aynı anda değiştirirse, bu durumda 5 sıra cezası verilecek. Diğer taraftan 2023'te tam olarak kaç vites kutusuna izin verileceği henüz netleşmedi.
2023'te planlandığı gibi 24 yarış yapılırsa bu durumda 5 adet vites kutusu kullanımına izin verilecek ancak Çin'le ilgili durum nedeniyle şu anda kesinleşen 23 yarış var. Bu durumda kurallara göre 4 vites kutusu kullanımına izin verilecek.
Güç ünitesi kullanım detayları
|Pilot
|Grand Prix
|Parça
|Sayı
|Ceza
|
Verstappen
|Emilia Romagna
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Avusturya
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Fransa
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Macaristan
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Belçika
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Dahili vites kutusu
|5 / 4
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Egzoz
|6 / 8
|-
|İtalya
|Motor
|5 / 3
|+ 5 sıra
|Amerika
|Egzoz
|7 / 8
|-
|
Perez
|Suudi Arabistan
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|Emilia Romagna
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Miami
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|İspanya
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Azerbaycan
|Motor
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Britanya
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Macaristan
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Hollanda
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|İtalya
|Motor
|4 / 3
|+ 10 sıra
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Amerika
|Motor
|5 / 3
|+ 5 sıra
|Egzoz
|7 / 8
|-
|
Hamilton
|İspanya
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Fransa
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Hollanda
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|İtalya
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Egzoz
|4 / 8
|-
|
Russell
|Miami
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|İspanya
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Azerbaycan
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Avusturya
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Fransa
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Macaristan
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|Singapur
|Motor
|4 / 3
|pit yolu
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Amerika
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|
Leclerc
|Avustralya
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Miami
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|İspanya
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|Turbo
|3 / 3
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Kanada
|Motor
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Britanya
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Avusturya
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Fransa
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Macaristan
|Egzoz
|8 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Belçika
|Motor
|5 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|5 / 3
|MGU-H
|5 / 3
|MGU-K
|5 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|4 / 2
|Egzoz
|9 / 8
|Harici vites kutusu
|5 / 4
|Dahili vites kutusu
|5 / 4
|Amerika
|Motor
|6 / 3
|+ 10 sıra
|Turbo
|6 / 3
|
Sainz
|Avustralya
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Emilia Romagna
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Azerbaycan
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Kanada
|Motor
|3 / 3
|-
|Britanya
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Fransa
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Belçika
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|İtalya
|MGU-K
|5 / 3
|gridde son sıra
|Motor
|5 / 3
|Turbo
|5 / 3
|MGU-H
|5 / 3
|MGU-K
|6 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Harici vites kutusu
|5 / 4
|Dahili vites kutusu
|5 / 4
|Japonya
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Brezilya
|Motor
|6 / 3
|+ 5 sıra
|Egzoz
|8 / 8
|-
|
Ricciardo
|Avustralya
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Monaco
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Azerbaycan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|
Norris
|Suudi Arabistan
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Avustralya
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Britanya
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Avusturya
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Fransa
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Macaristan
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Belçika
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Egzoz
|5 / 5
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Singapur
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|
Alonso
|Suudi Arabistan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Avustralya
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Miami
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|İspanya
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Avusturya
|Motor
|5 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|5 / 3
|MGU-H
|5 / 3
|Enerji deposu
|4 / 2
|Kontrol elektronikleri
|4 / 2
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Fransa
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Hollanda
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Singapur
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Amerika
|Motor
|6 / 3
|+ 5 sıra
|
Ocon
|Emilia Romagna
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|İspanya
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Kanada
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Belçika
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Hollanda
|Egzoz
|5 / 8
|-
|İtalya
|Motor
|5 / 3
|+ 5 sıra
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Singapur
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Amerika
|Motor
|6 / 3
|pit yolu
|Kontrol elektronikleri
|4 / 2
|Enerji deposu
|4 / 2
|Egzoz
|7 / 8
|-
|
Gasly
|Suudi Arabistan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Emilia Romagna
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Miami
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Monaco
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Macaristan
|Motor
|4 / 3
|pit yolu
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Singapur
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Japonya
|Egzoz
|7 / 8
|-
|
Tsunoda
|Suudi Arabistan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Avustralya
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Emilia Romagna
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Monaco
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Kanada
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Fransa
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Belçika
|Motor
|5 / 3
|pit yolu
|Turbo
|5 / 3
|MGU-H
|5 / 3
|MGU-K
|5 / 3
|Egzoz
|6 / 8
|-
|İtalya
|Motor
|6 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|6 / 3
|MGU-H
|6 / 3
|MGU-K
|6 / 3
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Japonya
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Amerika
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|5 / 4
|+ 5 sıra
|
Vettel
|Avustralya
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|İspanya
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Azerbaycan
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Macaristan
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|
Stroll
|Miami
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Kanada
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Macaristan
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Japonya
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|
Latifi
|Avustralya
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Azerbaycan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Kanada
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Macaristan
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|
Albon
|Emilia Romagna
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Miami
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Belçika
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Amerika
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|
Zhou
|Emilia Romagna
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|İspanya
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Britanya
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Avusturya
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Fransa
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Belçika
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Harici vites kutusu
|5 / 4
|Dahili vites kutusu
|5 / 4
|İtalya
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Japonya
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Amerika
|Motor
|5 / 3
|+ 5 sıra
|Brezilya
|Egzoz
|8 / 8
|-
|
Bottas
|Bahreyn
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Avustralya
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Azerbaycan
|Motor
|3 / 3
|-
|Kanada
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Britanya
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Avusturya
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Kontrol elektronikleri
|3 / 2
|Turbo
|5 / 3
|+ 10 sıra
|MGU-H
|5 / 3
|Belçika
|Motor
|5 / 3
|+ 15 sıra
|Turbo
|6 / 3
|MGU-H
|6 / 3
|Harici vites kutusu
|5 / 4
|+ 5 sıra
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|İtalya
|Motor
|6 / 3
|+ 15 sıra
|Turbo
|7 / 3
|MGU-H
|7 / 3
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Japonya
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Brezilya
|Egzoz
|8 / 8
|-
|
Magnussen
|Suudi Arabistan
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Emilia Romagna
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Miami
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Azerbaycan
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Kanada
|Motor
|3 / 3
|-
|Turbo
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Britanya
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Fransa
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|İtalya
|Motor
|5 / 3
|+ 15 sıra
|Turbo
|5 / 3
|MGU-H
|5 / 3
|Egzoz
|6 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Japonya
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Mexico
|Motor
|6 / 3
|+5 sıra
|Brezilya
|Egzoz
|8 / 8
|-
|
Schumacher
|Avustralya
|Enerji deposu
|2 of 2
|-
|Kontrol elektronikleri
|2 of 2
|-
|Egzoz
|2 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|2 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|2 / 4
|-
|Miami
|Motor
|2 / 3
|-
|Turbo
|2 / 3
|-
|MGU-H
|2 / 3
|-
|MGU-K
|2 / 3
|-
|Egzoz
|3 / 8
|-
|İspanya
|Harici vites kutusu
|3 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|3 / 4
|-
|Azerbaycan
|Turbo
|3 / 3
|-
|Egzoz
|4 / 8
|-
|Harici vites kutusu
|4 / 4
|-
|Dahili vites kutusu
|4 / 4
|-
|Britanya
|Motor
|3 / 3
|-
|MGU-H
|3 / 3
|-
|MGU-K
|3 / 3
|-
|Avusturya
|Egzoz
|5 / 8
|-
|Belçika
|Motor
|4 / 3
|gridde son sıra
|Turbo
|4 / 3
|MGU-H
|4 / 3
|MGU-K
|4 / 3
|Enerji deposu
|3 / 2
|Harici vites kutusu
|5 / 4
|Dahili vites kutusu
|5 / 4
|Egzoz
|6 / 8
|-
|İtalya
|Motor
|5 / 3
|+ 15 sıra
|Harici vites kutusu
|6 / 4
|Dahili vites kutusu
|6 / 4
|Egzoz
|7 / 8
|-
|Brezilya
|Egzoz
|8 / 8
|-
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