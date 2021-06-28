Aston Martin 1000 beygirlik Valkyrie AMR Pro'nun detaylarını açıkladı

Aston Martin, tasarımı Adrian Newey tarafından yapılan Valkyrie'nin sınırlı sayıda yol aracı versiyonu üretmişti ve ayrıca Le Mans 24 Saat'in yeni Hiper araç sınıfı için de hazırlık yapıyordu.

Ancak Lawrence Stroll'ün İngiliz üreticiden hisse almasının sonucunda, Hiper araç programı, Formula 1'e daha iyi odaklanılması için rafa kaldırıldı ve Racing Point Formula 1 takımının ismi değiştirilip, Aston Martin Racing kullanılmaya başlandı.

Aston Martin Pazartesi günü, AMR Pro'nun güncellenen tasarımının yeni detaylarını ve araçta orijinal olarak kullanılan hibrit sistemin, aracın Formula 1 performansına yaklaşabilmesi adına daha hafif ve hızlı olan 1000 beygirlik tasarımla değiştirildiğini açıkladı.

Şef yönetici Newey, yeni AMR Pro tasarımı hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Aston Martin Valkyrie ilk tasarlandığında, bu aracı Le Mans 24 Saat'te yarıştırabilmek için adapte etmeyi konuştuk.''

"Motoru ve vites kutusunu yeniden konumlandırmak, aks merkezleri mesafesinin uzatılması ve aerodinamiğin optimize edilmesi gibi dikkate alınması gereken birkaç unsur vardı.''

''Bu proje çok keyifli oldu ve program sonlandırılmadan önce oldukça ilerlemiştik. Ancak aracın mekanik tasarımını, AMR Pro'yla birlikte hayatta kaldı. Yol aracı versiyonuna kıyasla oldukça değiştirilmiş olan AMR Pro, Aston Martin Valkyrie'nin hormon kullanan hali gibi.''

''Araçtan çıkarılan performans çok üst seviyede ve daha önce sadece pist üzeri için ürettiğimiz araçlardan çok daha fazla. Aynı zamanda araç, bugün kullanılan üst düzey LMP sınıfı araçlarından da daha iyi performans gösteriyor. Bu aracı pistte görmek ve aracın gerçek potansiyelini sergilemesini izlemek inanılmaz heyecanlı olacak.''

Newey'nin, Red Bull Advanced Technologies çatısının altında tasarladığı Valkyrie AMR Pro, 6.5 litre V12 motoruna sahip olan Valkyrie'nin değiştirilmiş bir versiyonu olacak ve araç 1000 beygirden fazla güç üretebilecek.

AMR Pro herhangi bir kural çerçevesinde tasarlanmadığı için, araçta gelişmiş aerodinamik tasarım kullanıldı.

Aston Martin, aracın pist üstündeki performansının ''Formula 1 aracına yakın olduğunu'' ve aracın 13.6 km'lik Circuit de la Sarthe pistindeki bir turu 3:20 dakikada tamamlayabileceğini açıkladı. Bu süre, aynı zamanda mevcut Hiper araç sınıfındaki araçların çıkardığı tur zamanlarıyla aynı seviyede.

Aston Martin, Formula 1 takımı sürücüleri Vettel ve Stroll'ün de ''yeni Aston Martin Valkyrie AMR Pro'nun gelişimine katkıda bulunacağını'' ve aracın fiziksel testlerinin en yakın zamanda başlayacağını söyledi fakat hangi sürücünün bu testlere dahil olacağını belirtmedi.

Aston Martin CEO'su Tobias Moers şunları ekledi: ''Valkyrie AMR Pro, kıyası olmayan bir proje ve gerçek bir 'kuralsız' pist aracı.''

''Başka hiçbir araç, bu araca benzemiyor, bu aracın çıkardığı sesi çıkarmıyor ve eminim ki bu araç gibi sürüş sağlamıyor.''

Sadece 40 adet üretilecek modellerin tamamı soldan direksiyonlu olacak.