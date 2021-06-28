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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes, Steiermark Grand Prix’sinde Red Bull’un gerisinde kalmalarında “tuhaf” araç ayarlamalarının payı olup olmadığını inceleyecek.

Mercedes’in, Steiermark GP’de zorlanmasının sebebi “tuhaf” araç ayarları olabilir

Max Verstappen, Steiermark'ta Red Bull’un arka arkaya dördüncü galibiyetini kazandı. Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise sırasıyla iki ve üçüncü olarak finiş gördü.

Verstappen, yarış boyunca her turu lider götürdü ve arkasındakilerle arayı oldukça açtı. Son bölümde Hamilton ile Verstappen’in arasındaki fark 17 saniyeye kadar çıktı ve Mercedes pilotu, en hızlı tur denemesi için pite girdi. Bu nedenle Hamilton, Hollandalı pilotun 35.7 saniye gerisinde finiş gördü. Yarışın ardından konuşan 7 kez dünya şampiyonu, Verstappen’e ayak uydurabilmenin “imkansız” olduğunu söyledi

Yarış hafta sonunun ardından Mercedes pist üstü mühendisliği şefi Andrew Shovlin, Steiermark’da oldukça değişik araç ayarları denediklerini söylerken bunun yarış gününde Verstappen ile mücadele edememelerinde bir rol oynamış olabileceğini belirtti.

Shovlin, “Araç ayarlarında tuhaf denilebilecek bir yol izledik, radikal bir yaklaşıma sahiptik ve bence bu, tek turda biraz daha iyiydi.”

“Ancak, bunun lastik aşınmasını kötü yönde etkileyip etkilemediği hâlâ bir soru işareti ve önümüzdeki iki üç gün boyunca bunu incelemeliyiz.”

“Detaylara girmek istemiyorum ama normalde çok daha geniş bir çalışma aralığımız oluyor. Hiç gitmediğimiz kadar ileri gitmiştik ve şimdi sadece bunun etkilerini anlıyoruz.”

“Fakat, önemli olan piste iyi bir şekilde adapte olmak. Bunu yapmak için araç ayalarında daha cesur ve yaratıcı olmamız gerekiyordu.”

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, in Parc Ferme

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrıca Shovlin, araç ayarları konusunun üzerine gitmenin, Mercedes’in Red Bull’a karşı bir avantaj elde etmesi için iki pilotun da yaşadığı lastik aşınımı sorununu çözebileceğini düşündüklerini söyledi.

“Önemli olan noktalardan biri araç ayarlarını ve bunun arka lastikleri daha mı kötü etkileyip etkilemediğini anlamak.”

“Bazılarını verilere bakarak anlayabiliyoruz ama bunu, önümüzdeki yarış hafta sonunun cuma gününe taşıyabileceğimizden emin değiliz.”

“Ancak temelde araç oldukça benzer bir durumda. C5 [yumuşak] lastik ile tek turda yol tutuşu bulmak gibi ekstra zorluklarla da yüzleşiyoruz. Bu oldukça zorlayıcı bir durum çünkü burası [Avusturya] oldukça sıcak.”

“Diğer nokta ise büyük bir farkı kapamaya çalışıyor olmamamız. Yarışta sadece birkaç ondalık gerideyiz ve lastiklerde biraz aşınma yaşıyoruz. Fakat bu iki problemin çözümü aynı olabilir.”

“Sadece arka lastiklerin aşırı ısınmamasını sağlamaya çalışacağız ve lastiklere biraz daha iyi bakacağız. Bunların her ikisi de bizim için iyi olacaktır."

“Bu yüzden, bu noktalara odaklanacağız ve birkaç gün içinde biraz daha güçlü olup olamayacağımızı göreceğiz.”

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