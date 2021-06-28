Ricciardo: “Güç ünitesindeki sorun cesaret kırıcıydı”

Avustralyalı pilot, Steiermark’da 13. sıradan yarışa başladı ve etkileyici bir startla 9. sıraya kadar yükseldi. Fakat güç ünitesinde çıkan bir sorun nedeniyle kazandığı pozisyonları kaybetmek zorunda kaldı ve yarışı başladığı sırada, yani 13. sırada finiş gördü. Takım arkadaşı Lando Norris ise 5. sırada damalı bayrağı gördü.

Ricciardo, sıralamalarda performans kaybı yaşamasının ardından seansı 13. olarak tamamlamış ve bu duruma oldukça sinirlenmişti.

Pazar günü ise yarışın ilk turunda oldukça etkileyici bir iş çıkararak George Russell’ın arkasında 9. sıraya kadar çıkmayı başardı. Fakat, yedinci turda güç kaybı yaşadı ve ardından, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen tarafından geçilerek 12. sıraya geriledi. Sonrasında takım bu problemi düzeltse bile Ricciardo, bu pozisyonları geri alamadı.

Yarışın ardından Motorsport.com’a verdiği demeçte Ricciardo, “Bu oldukça cesaret kırıcıydı çünkü harika bir start almıştım ve elbette orta hamur lastik stratejisindeydim.”

“Önümdeki araçların yumuşak lastiklerle zorlanmaya başlayacağını düşünüyordum ve bu yüzden, gerçekten iyi bir pozisyondaydık.”

"Yani her şey istediğimiz gibiydi ve sonra güç kaybettim, sanırım bunu birinci virajda fark ettim. Sonrasında birkaç talimat aldım ve durumu kurtarabildik, bu yedi ya da sekizinci virajda oldu. Fakat ilk turda geçtiğim herkes o sırada beni geride bıraktı. O zaman trafiğe girdim ve bu, benim için öğleden sonranın bittiği anlamına geliyordu."

“Sainz'ın önündeydim, aynı stratejideydik ve o, beşinci oldu. Bugün gerçekten suçun bizde olduğunu düşünüyorum. Sanırım takım olarak tekrardan beşinci ve altıncı olabilirdik. Yani bu, gerçekten böyle olmasını istemediğim günlerden biriydi.”

Ayrıca Ricciardo, yarışın devamında Charles Leclerc'e bir sıra daha kaybederek on üçüncülüğe düşmesine rağmen Mercedes güç ünitesinin öğleden sonranın geri kalanı için mükemmel bir performans gösterdiğini söyledi.

"Bu andan sonra [güç ünitesi] iyiydi. Yani bir bakıma kötü olan şey de bu. Bu kadar geri düştüğünüzde, bazen sadece bu acıyı kökünden keselim diye düşünüyorsunuz."

“Hâlâ önümüzde uzun bir yarış vardı. Fakat, o araç trenine dahil olduğunuzda herkesin DRS'si oluyor ve temiz hava burada çok önemli bir yer tutuyor. Çok hareketsizdi. Herkesin hızının, kirli havada oldukça benzer olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktadan sonra yapılacak bir şey yoktu. Dürüst olmak gerekirse yarış benim için bir anda değişti.”

Üstelik Ricciardo, takımın sıralamalarda yaşadığı sorunu anlamak konusunda ilerleme kaydettiğini de belirtti.

“Evet, kesinlikle kaçırdığımız bazı noktalarda biraz netlik kazandım."

"Sanırım rahatça söyleyebilirim ki %50'nin üstündeyiz. Yine de hâlâ anlamamız gereken şeyler var. Ayrıca, araç ayarları konusunda da durum bu şekilde. Bu yüzden, önümüzdeki hafta daha iyi olacağımız konusunda olumluyum diyebiliriz."

“Bu hafta oldukça rahattım ve özellikle bugün, dünü geride bırakmış ve güne başlamaya hazırdım. Bunu güçlü bir ilk turla gösterdim.”

Avusturya’daki ikinci yarış hakkında da ise şunları ekledi: “Bugün her ne kadar bu padoğu terk etmek istesem de başka bir şansımız olmasına sevindim. Bence haftaya hem cumartesi hem pazar daha iyi olabiliriz."

"Bu yüzden geri dönmeyi ve tekrar denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Daniel Ricciardo, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images