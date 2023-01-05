Andretti ve Cadillac, Formula 1'e girme planlarını açıkladılar!

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Andretti, geçtiğimiz sene şubat ayında F1'e girmek istediğini açıklamıştı. Bu kapsamda 2022 boyunca griddeki 10 takım sayısının 11'e yükselip yükselemeyeceği tartışıldı.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bu hafta Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada griddeki takım sayısının 11'e yükseltilmesi için sürecin başlatılmasını istediğini duyurmuştu.

Bugün yapılan ortak açıklamada Andretti ve General Motors, FIA'nın çağrısının ardından "tamamen Amerikalı F1 takımı" hedeflerini duyurdular. Planlanan takımın adı Andretti Cadillac takımı olacak.

Andretti Global'in Başkanı ve CEO'su Michael Andretti, "Andretti Global'i ve yarış ailesini büyütmeye devam ediyoruz ve gözlerimiz her zaman sıradaki büyüme üzerinde oluyor."

"Formula 1 için yeni bir takım olmaya çok uygun olduğumuzu, seriye ve ortaklarımıza değer ve taraftarlar için heyecan getirebileceğimizi düşünüyorum."

"Bu hedefe ulaşırken GM ve Cadillac'ın yanımızda olmasından gurur duyuyorum. GM ve Andretti, yarış sevgisinden doğan bir mirası paylaşıyor. Artık gerçek bir Amerikalı F1 takımını oluşturmak için motor sporları tutkularımızı ve inovasyona olan adanmışlığımızı birleştirme fırsatına sahibiz." dedi.

Andretti, yeni takımın gride katılmaya ne zaman hazır olacağı konusunda detaya girmezken, "Bu konu ilgi ifadesine, bu sürecin ne kadar süreceğine ve o sırada nerede olduğumuza bağlı olacak."

"Ancak pistte olmak mantıklı bir hale geldiğinde, o zaman pistte olacağız." şeklinde cevap verdi.

Kurulacak olan bu takım, başlangıçta başka bir motor üreticisinden bir güç ünitesi tedarik edecektir ancak hem Andretti hem de Cadillac, bir işbirliğinin parçası olarak teknik destek sunmaya hazır.

Bu takım, esas olarak 2025'te faaliyete geçmesi planlanan Fishers, Indiana'da inşa halinde olan yeni Andretti Global genel merkezinin dışında faaliyet gösterecek. Takım için Avrupa dışında bir uydu takımı tesisi kurulabilir ve bu tesis, Andretti'nin diğer yarış ilgi kategorilerine de yardımcı olabilir.

FIA president Mohammed Ben Sulayem has asked his team to look at starting the process for adding potential new F1 teams. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Haas'ın 2016'da grid'e katılmasından bu yana F1'e yeni bir takım girmedi ancak bazı tarafların gelecek senelerde F1'e girmek istediği biliniyor.

Andretti ve Cadillac'ın gride katılma süreci, F1'in kendisinin ve mevcut takımların desteğini gerektiren bir süreç ve takımlardan sadece ikisi, bu katılımın olası finansal etkilerine rağmen Andretti'nin planlarını açıkça destekliyor.

F1'e katılacak herhangi bir yeni takımın, mevcut takımların gelirlerini başka bir takım ile paylaşmasını telafi etmek için 200 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

F1 gridine katılma planlarını ilk kez açığa çıkarmasından bu yana Andretti, koltuklarından birine Amerikalı bir sürücüyü, yani IndyCar'da Andretti Autosport için yarışan Colton Herta'yı yerleştirmek istediğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Andretti, koltuklardan birini Herta'ya verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine "Kesinlikle Amerikalı bir sürücüye sahip olmayı planlıyoruz. Sanırım hepiniz bu konuda sürücü listesinin başında kimin olduğunu biliyorsunuz."

"Colton ile şu anda Indycar'da sözleşmemiz var. Tamamen Amerikalı bir takım olduğumuzdan emin olmak için, koltuklardan birisine Amerikalı pilot koymamız gerekiyor." dedi.

Cadillac'ın Formula 1'e olan ilgisi, son zamanlarda yarış operasyonlarının yeni LMDh düzenlemeleri kapsamında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na girişi de içerecek şekilde genişletilmesinin ardından geldi.

General Motors'un başkanı Mark Reuss, "Cadillac ve F1'in her ikisi de artan bir küresel çekiciliğe sahip. Markamız, motor sporları alanında yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip ve özgün Amerikan inovasyonumuzu ve tasarımımızı F1'e getirme fırsatına sahip olmaktan gurur duyarız." dedi.

Andretti has announced a partnership with Cadillac Photo by: Andretti Autosport