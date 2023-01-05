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Formula 1 Haberler

Mercedes, Petronas'ın yeni yakıtıyla daha fazla güç ve tasarruf elde etmeyi hedefliyor

Mercedes, 2023 yılında kullanacağı araçta yeni bir yakıt kullanmayı ve bununla gücü artırmayı planlıyor.

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Mercedes, Petronas'ın yeni yakıtıyla daha fazla güç ve tasarruf elde etmeyi hedefliyor
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Mercedes, 2023 sezonu başladığında, 2022'ye kıyasla kesinlikle daha rekabetçi olacağını düşünüyor. Böyle düşünmelerinin ardında da bazı sebepler var: 

Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde yeni aracın estetik açıdan 2022 yılında George Russell'ın Brezilya'da galibiyete ulaştığı W13'ten çok da farklı görünmediğini söylemişti.

Takım patronu Toto Wolff'un öngördüğü gibi, 2023 Mercedes bazı yönlerden W13 ile 'aynı' olacak fakat aracın görünmeyen noktalarında büyük değişiklikler var.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, W14 aracının sürprizlerle dolu olacağını iddia ediyor.

Gazetenin bugünkü sayısında Mercedes 2023'ün elindeki yeni silahların neler olabileceği ayrıntılı olarak ele alındı.

Paolo Filisetti tarafından yapılan analizde, W14'ün vites kutusu ve arka süspansiyonun iç parçalarının farklı şekilde düzenlenmesi ile bir önceki araca kıyasla evrim geçireceği belirtildi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sezon ortasında "zeropod" konsepti Red Bull'un felsefesini takip etmek için rafa kaldırılacak gibi görünüyordu ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'ya getirilen son güncelleme paketinin ardından Mike Elliott liderliğindeki mühendisler, tasarım felsefelerine bir şans daha vermeye karar verdiler.

Mercedes 2022'de, genellikle daha küçük bir arka kanatla çalışmasına rağmen, Ferrari ve Red Bull'a karşı en yüksek hız açısından gerideydi.

Brixworth'teki güç ünitesi departmanı tam olarak bundan ötürü, Petronas tarafından geliştirilen yeni bir sentetik yakıt sayesinde içten yanmalı sistemi iyileştirecek ve daha fazla güç elde edilecek. Geçen yılki yakıt muhtemelen Shell ve Exxon-Mobil'in seviyesinde değildi.

Haberde şöyle denildi: "Hywel Thomas liderliğindeki mühendisler, kısa süre önce güç ünitesinin ilk ateşlemesini gerçekleştirdiler ve performansın hem Honda hem de Ferrari ile aynı seviyede olduğuna ikna oldular."

"Petronas ile yanma sürecini en iyi hale getirmek ve yeni yakıt formülasyonu sayesinde yakıt tüketimini iyileştirmek için büyük çaba sarf edildi."

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