Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

Alpine, çarşamba günü Ocon ile 2024’ün sonuna kadar süren uzun vadeli bir kontrat imzaladığını duyurdu.

Perşembe günü ise Ocon, Mercedes’le olan bağlantılarının hâlâ devam ettiğini ve menajerliğini hâlâ onların yaptığını belirtirken “bunun dışında tamamen Alpine’le” olduğunu söyledi.

Ocon, Mercedes’in genç sürücü programında yer alıyordu ve 2020’de Renault’a geçmeden önce Alman takımda yarışma şansı bile vardı.

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Alpine CEO’su Rossi, Ocon’un kontratının kapsadığı üç yıllık süreçte Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde olmadığını doğruladı.

Esteban Ocon, Alpine at press conference 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool

Rossi, “Menajerliğini Mercedes yapıyor ve sadece bu kadar.”

“Şu anda menajerliğini onlar yapsa da kontratta, Mercedes’in [Ocon’u] takımımızdan alabileceğine dair bir madde yok.”

“Önümüzdeki 3 sene bizimle kalacak.” dedi.

Ocon, Enstone merkezli takımdaki ikinci sezonunun başında, bitirdiği beş yarışın dördünden puan aldı.

Fransız pilotun etkileyici performansları, Alpine'in kontrat görüşmelerini erkenden başlatmasında ve yaz tatilinden önce bir kontrat imzalamasında büyük rol oynadı. Rossi, dört kez dünya şampiyonu Alain Prost ile Ocon’un yaklaşımının benzer olduğunun altını çizdi.

“[Ocon], bana Alain’i hatırlatıyor.”

“Araçtan en iyisini çıkarmakta çok iyi ve bunu kanıtlıyor, sürekli kendini geliştiriyor. Gerçekten çok hızlı bir pilot, ona hangi aracı verirseniz verin oldukça hızlı olacaktır ve bunu sıralama turlarında gösteriyor. Bu, onu çok iyi bir pilot yapıyor.”

“Ayrıca harika bir takım arkadaşı. Takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyor. Takım arkadaşı dediğimde sadece sürücü olarak bahsetmiyorum, aynı zamanda ekipteki diğer herkes içinde iyi bir takım arkadaşı. Hepimizi, daha iyi olmamız için motive ediyor. Ekibimizde böyle harika bir kişinin yer alması çok güzel.”

Rossi, üç yıllık kontratın ve 2022’de gelen yeni kurallara paralel alınmış bir karar olduğunu da vurguluyor.

Rossi, “Gelecek yıl itibariyle olan üç yıllık bir yeni kural dönemine başlıyoruz."

“Renault'da [Alpine’de] olaylara orta ve uzun vadeli bir perspektiften bakıyoruz. Onun, uzun bir süre burada olmasını istiyoruz, bu yüzden bu ilk adımı güvence altına almak istedik.”

“İlk adım üç yıl sürecek. Esteban'ın performansını yeterince gördük, onun iyi olduğunu biliyoruz. İki yıl sonra yeni bir sürücü arayışına girmek istemiyorum. Yakın geçmiş, bunun asla doğru sonucu vermediğini gösterdi. [Eğer] iyi bir sürücünüz varsa, onun sizle kalmasını istersiniz."

“Bu yüzden bizim için hem bizim için hem de onun için iyi olduğunu düşünüyorum. İlerleme kaydetmek için çok uzun bir yolumuz var. O da projemize dahil oldu ve projemize güvenilirlik kattı."

“Benim için bu aynı zamanda, pilot tarafında iyi performans göstereceğimizin bir garantisi oldu. Esteban tartışmasız en iyi pilotlardan biri. Yani, burada büyük bir hata yapmıyoruz."

“Benim için hiç zor bir karar değildi. Bu, uzun bir yolculuğun parçası ve Esteban, bu hikayeye oldukça uyuyor." dedi.