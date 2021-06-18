Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum" Sonraki / Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

Ekleyen:

Alpine takım patronu Laurent Rossi, Esteban Ocon’un yeni 3 yıllık kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren herhangi bir madde yer almadığını açıkladı.

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

Alpine, çarşamba günü Ocon ile 2024’ün sonuna kadar süren uzun vadeli bir kontrat imzaladığını duyurdu.

Perşembe günü ise Ocon, Mercedes’le olan bağlantılarının hâlâ devam ettiğini ve menajerliğini hâlâ onların yaptığını belirtirken “bunun dışında tamamen Alpine’le” olduğunu söyledi.

Ocon, Mercedes’in genç sürücü programında yer alıyordu ve 2020’de Renault’a geçmeden önce Alman takımda yarışma şansı bile vardı.

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Alpine CEO’su Rossi, Ocon’un kontratının kapsadığı üç yıllık süreçte Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde olmadığını doğruladı.

Esteban Ocon, Alpine at press conference

Esteban Ocon, Alpine at press conference
1/1

Fotoğraf: FIA Pool

Rossi, “Menajerliğini Mercedes yapıyor ve sadece bu kadar.”

“Şu anda menajerliğini onlar yapsa da kontratta, Mercedes’in [Ocon’u] takımımızdan alabileceğine dair bir madde yok.”

“Önümüzdeki 3 sene bizimle kalacak.” dedi.

Ocon, Enstone merkezli takımdaki ikinci sezonunun başında, bitirdiği beş yarışın dördünden puan aldı.

Fransız pilotun etkileyici performansları, Alpine'in kontrat görüşmelerini erkenden başlatmasında ve yaz tatilinden önce bir kontrat imzalamasında büyük rol oynadı. Rossi, dört kez dünya şampiyonu Alain Prost ile Ocon’un yaklaşımının benzer olduğunun altını çizdi.

“[Ocon], bana Alain’i hatırlatıyor.”

“Araçtan en iyisini çıkarmakta çok iyi ve bunu kanıtlıyor, sürekli kendini geliştiriyor. Gerçekten çok hızlı bir pilot, ona hangi aracı verirseniz verin oldukça hızlı olacaktır ve bunu sıralama turlarında gösteriyor. Bu, onu çok iyi bir pilot yapıyor.”

“Ayrıca harika bir takım arkadaşı. Takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyor. Takım arkadaşı dediğimde sadece sürücü olarak bahsetmiyorum, aynı zamanda ekipteki diğer herkes içinde iyi bir takım arkadaşı. Hepimizi, daha iyi olmamız için motive ediyor. Ekibimizde böyle harika bir kişinin yer alması çok güzel.”

Rossi, üç yıllık kontratın ve 2022’de gelen yeni kurallara paralel alınmış bir karar olduğunu da vurguluyor.

 

Rossi, “Gelecek yıl itibariyle olan üç yıllık bir yeni kural dönemine başlıyoruz."

“Renault'da [Alpine’de] olaylara orta ve uzun vadeli bir perspektiften bakıyoruz. Onun, uzun bir süre burada olmasını istiyoruz, bu yüzden bu ilk adımı güvence altına almak istedik.”

“İlk adım üç yıl sürecek. Esteban'ın performansını yeterince gördük, onun iyi olduğunu biliyoruz. İki yıl sonra yeni bir sürücü arayışına girmek istemiyorum. Yakın geçmiş, bunun asla doğru sonucu vermediğini gösterdi. [Eğer] iyi bir sürücünüz varsa, onun sizle kalmasını istersiniz."

“Bu yüzden bizim için hem bizim için hem de onun için iyi olduğunu düşünüyorum. İlerleme kaydetmek için çok uzun bir yolumuz var. O da projemize dahil oldu ve projemize güvenilirlik kattı."

“Benim için bu aynı zamanda, pilot tarafında iyi performans göstereceğimizin bir garantisi oldu. Esteban tartışmasız en iyi pilotlardan biri. Yani, burada büyük bir hata yapmıyoruz."

“Benim için hiç zor bir karar değildi. Bu, uzun bir yolculuğun parçası ve Esteban, bu hikayeye oldukça uyuyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

Önceki haber

Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

Sonraki haber

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

5s
2
Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

1s
3
Formula 1

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi

4s
4
Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

45 dk
5
Formula 1

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

8s
Son Haberler
Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"
F1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

10dk
Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
F1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

45dk
Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
F1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

1s
Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”
F1

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

1s
Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"
F1

Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak” Fransa GP
Formula 1

Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak”

Sainz: “Leclerc, griddeki en iyi sıralama pilotu” Fransa GP
Formula 1

Sainz: “Leclerc, griddeki en iyi sıralama pilotu”

Alonso: “Zorlandığımı söyleyen yorumlara katılmıyorum" Fransa GP
Formula 1

Alonso: “Zorlandığımı söyleyen yorumlara katılmıyorum"

Esteban Ocon Daha fazlası
Esteban Ocon
Alpine CEO'su Rossi: "Alonso'nun sadece daha istikrarlı olması gerek"
Formula 1

Alpine CEO'su Rossi: "Alonso'nun sadece daha istikrarlı olması gerek"

Ocon henüz araçtan memnun değil Azerbaycan GP
Formula 1

Ocon henüz araçtan memnun değil

Ocon, F1 performanslarında yeni mühendislerin rolünün öneminin altını çizdi
Formula 1

Ocon, F1 performanslarında yeni mühendislerin rolünün öneminin altını çizdi

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi

Pilotlar, Fransa'daki Pirelli toplantısını boykot etmiş
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Fransa'daki Pirelli toplantısını boykot etmiş

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak”

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Son Haberler

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”
Formula 1 Formula 1

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.