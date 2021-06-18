Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Sebastian Vettel, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında takım arkadaşı Lance Stroll'ün hemen ardında 15. olurken, seans içerisinde aracının kontörlünü kaybetmiş ve spin atarak bariyerlere çarpmıştı.

İkinci antrenman seansında ise takım arkadaşının hemen önünde 15. sırada yer aldı fakat tek turda araçtan en iyisini çıkarmakta zorlandığı görülebiliyordu.

Cuma gününün ardından açıklamalarda bulunan Vettel, araçta daha fazla potansiyel olduğunu ve bunu açığa çıkarmaları gerektiğini belirtti.

Alman pilot, günün zor geçip geçmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu sabah pist dışına çıktığım ve bize biraz zamana mal olan bir an vardı ama genel anlamda fena değildi."

"Harika bir gün diyemem. Yani daha iyisini yapabileceğimiz pek çok şey var ama bu, bence olumlu bir şey. Araçta daha fazlası olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bunu ortaya çıkarmak bizim elimizde fakat kesinlikle çok yakın olacak."

"Zamanlara pek bakmadım ama çok yakın olmalı. Bu yüzden önümüzde yapılması gereken bazı işler var."

Vettel, ikinci seans öncesinde bazı şeyleri değiştirdiklerini ve daha iyi hissettiğini fakat tek turda hâlâ daha fazla tempoya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"İkinci seansta yaptığımız değişiklikler sayesinde her şey biraz daha iyi oldu."

"Uzun sürüşler yaparak arka arkaya birkaç tur atmak güzeldi. Fakat tek tur temposu harika değildi. Bir hata yaptım ve o kadar da iyi görünmüyor. Fakat cuma günündeyiz, bu yüzden bunun pek bir önemi yok."

"En önemli şey iyi hissediyor olmamız. Sıralama turlarında ne yapmam gerektiğini biliyorum."

Vettel, sabah attığın spin de rüzgarın da etkisi olduğunu söyledi ve ekledi: "Sanırım sabah [rüzgar] beni yakaladı. Neler olduğunu anlayamıyorsunuz. Elbette bir fikriniz oluyor ama o an neler olacağını hissetmeniz çok zor. Yine de hepimiz için aynı."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images