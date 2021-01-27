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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

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AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün
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, Editör

AlphaTauri Formula 1 teknik direktörü Jody Egginton, takımın 2020'de Ferrari'yi yenemediği için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Toro Rosso isminden dönüştürülen AlphaTauri, ilk sezonunda takım tarihinde toplanan puan rekorunu kırdı ve ilk defa 100 puan barajını geçti.

Takım için senenin en önemli anı, Pierre Gasly'nin Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde, Sebastian Vettel'in takım ile 12 sene önce aynı pistte aldığı galibiyetin ardından, takımın tarihindeki ikinci galibiyetini almayı başardı.

Gasly sezon boyunca pek çok inanılmaz sonuç yakaladı ve düzenli olarak puan barajında yer aldı. Gasly'nin takım arkadaşı Kvyat ise, aralarında Imola'da aldığı dördüncülüğün de bulunduğu, yedi tane ilk 10 sonucu alarak katkı yapmayı başardı.

Ancak takım buna rağmen geçen seneki sonucu olan altıncılığı yeniden alamadı ve şampiyonada Ferrari'nin 24 puan gerisinde kaldı.

AlphaTauri teknik direktörü Egginton, AT01 aracı ile beraber takımının dizayn hedeflerine ulaştığı için kendileriyle gurur duyduğunu, ancak Ferrari'yi yenmek için bir fırsat kaçırdıklarını düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Egginton şunları söyledi: "Eninde sonunda biz, şampiyonada altıncı olabileceğimizi düşündük."

"Aracın yeterince iyi olduğunu düşünüyorduk, ama oldukça dürüst olmak gerekirse isteneni veremedik. Çok büyük adımlar attığımız alanlar oldu, ancak maksimumunu ne yazık ki veremedik."

"Öte yandan aracımız çok rekabetçiydi. Pek çok yarıştan puan alarak çıktık. Puan alamadığımızda ise neden puan alamadığımız konusunda oldukça net konuştuk. Aracımızdan anlıyoruz."

"Ancak Imola'da, dayanıklılık sorunu yaşamamıza rağmen, Portekiz'de ve Türkiye'de ortaya koyduğumuz performansımız, normalde yapılabileceğinden daha iyi bir iş yapamamamız, bize puanlara mâl oldu."

"Daha az yarışlı bir sezonda hiç kazanmadığımız kadar fazla puan kazandık ve Pierre inanılmaz bir iş yaptı. Bir takım olarak diğer alanlara da baktığımızda, oldukça doğru bir yöne ilerlediğimiz ortada."

"Ferrari ise, özellikle Charles Leclerc ile inanılmaz bir sürüş ortaya koydu. Ancak biz daha hızlı araca sahiptik ve her hafta sonu bunu kullanamadık. Onlar, bizim aracın onlardan daha hızlı olduğunu kabul etmeyebilirler, ancak bu benim bakış açım.

AT01 aracına yapılan en büyük övgülerden biri, aracın çalışma aralığı oldu. Piste veya pist koşullarına göre olan büyük değişikliklere rağmen AlphaTauri'nin aracı, performansında büyük değişiklikler yaşamadı.

Egginton, aracın dizaynının Gasly'deki potansiyeli ortaya çıkardığını belirtti: "Aracın çalıştığı aralığı, sürücüye daha uygun bir noktaya çıkarmaya çalıştık."

"Gasly de bu duruma cevap verdi. Aynı zamanda şunu da söylemek gerekir ki o bizimle oldu, sonra Red Bull'a gitti, Red Bull deneyimini yaşadı, buraya geri geldi ve direkt olarak burada çalışmaya koyuldu. Ona hakkını vermek lazım. Aynı zamanda takımdaki kimyasına da."

"Kendisi öğrenmeye devam ediyor ve aracı oldukça iyi kullanıyor. Aracı kullanma şekli, yarışması ve yarış yetenekleri, her şey ortaya çıkıyor. Biz bunu besliyoruz ve bu da motive edici bir şey. O, gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor."

"Red Bull'da yaşadıkları hakkında yorum yapamam, ancak bize geri geldi ve direkt olarak çalışmaya başladı. Bence herkes bunu takdir ediyor. O, %110'unu ortaya koyuyor ve bundan daha fazlasını da bekleyemezsiniz?"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri , Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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