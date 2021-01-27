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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

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Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
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, Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bugün gerçekleştirilen Imola testiyle beraber Formula 1 aracına döndü.

AlphaTauri, 27-28 Ocak tarihleri arasında Imola'da iki günlük bir test düzenleme kararı almıştı.

Test bugün itibariyle başladı ve Tsunoda, 2018 Toro Rosso/AlphaTauri Honda ile piste çıktı.

Japon sürücü gün boyunca 2018 aracıyla sürüş yapacak ve yarın yine aracın direksiyonuna geri dönecek.

AlphaTauri, bu testle birlikte Tsunoda'nın deneyim kazanmaya devam etmesini istiyor.

Takım, Şubat ayında üç günlük bir test daha düzenleyecek ve bu üç günlük testin bir gününde 2021 aracıyla 100 kilometrelik sürüş yapılacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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