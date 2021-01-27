Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
paylaşım
yorumlar
AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bugün gerçekleştirilen Imola testiyle beraber Formula 1 aracına döndü.
AlphaTauri, 27-28 Ocak tarihleri arasında Imola'da iki günlük bir test düzenleme kararı almıştı.
Test bugün itibariyle başladı ve Tsunoda, 2018 Toro Rosso/AlphaTauri Honda ile piste çıktı.
Japon sürücü gün boyunca 2018 aracıyla sürüş yapacak ve yarın yine aracın direksiyonuna geri dönecek.
AlphaTauri, bu testle birlikte Tsunoda'nın deneyim kazanmaya devam etmesini istiyor.
Takım, Şubat ayında üç günlük bir test daha düzenleyecek ve bu üç günlük testin bir gününde 2021 aracıyla 100 kilometrelik sürüş yapılacak.
Önceki haber
Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"
Sonraki haber
AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
2
25 Oca 2021
The Silver Arrows Story: Mercedes W04
Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03
Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021
Slayt Şov
Haberi dinle