Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

paylaşım
yorumlar
Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"
Ekleyen:

Sky F1’den Martin Brundle’a göre Michael Schumacher, Lewis Hamilton’un kendisine ait 7 şampiyonluk rekoruna ortak olmasından çok etkilenirdi.

Brundle, Sky kanalındaki diğer yorumcu arkadaşları ve eski F1 pilotları Paul Di Resta ve Anthony Davidson’la birlikte heyecan dolu 2020 sezonunun en akılda kalan anlarını seçti.

Brundle seçimini Turkiye Grand Prix’sinden yana kullandı, sadece Hamilton’un orada 7. şampiyonluğunu ilan ederek rekora ortak olmasından değil, özellikle yarış galibiyetini ve şampiyonluğu alma şeklinden ötürü.

Yarışa 6. sırada başlayan Britanyalı pilot zor şartlar altında inanılmaz bir performans göstererek 2. sıradaki Sergio Perez’e 25 saniyenin üstünde bir fark attı ve 2020’deki 10. Galibiyetini de kazanmış oldu.

Brundle, “Nereden başlamalı? Bu işin içinde olduğum 37 sene boyunca deneyimlediğim en etkileyici sezonlardan biri olmalı. Fakat Lewis Hamilton’un şık bir şekilde Türkiye GP’sini kazanmasını seçiyorum.”

“O gün pist üstündeki en hızlı araca sahip değildi fakat yine de insanların yol tutuşu bulmakta zorlandığı olağanüstü koşullara rağmen takım arkadaşına tur bindirdi ve yarışı yarım dakika farkla kazandı.”

“Bu, elbette Michael Schumacher’in 7 Formula 1 şampiyonluğuna da ortak olması manasına geliyordu ve Michael, bunu elde ediş şeklinden çok gurur duyar ve etkilenirdi.” dedi.

Paul Di Resta ise Perez’in Sakhir’deki galibiyetine dikkat çekti. Meksikalı pilot, yarışın başında kazaya karışıp gridin en gerisine gönderilmesine rağmen Formula 1’deki ilk galibiyetini elde etmişti.

İşkoçyalı pilot, “İlk turda gridin en gerisinde olmasına rağmen bir Grand Prix kazanmayı başaran ilk insan. Bunun kariyerinin en üst noktası olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önce hak etmediğini düşündüğümden değil, fakat büyük bir savaşçı ruhu olduğunu herkese gösterdi.”

“Padokta ondan daha çok sevilen kimsenin başına gelemezdi. Galibiyeti, herkesin kalbini yakaladı.” dedi.

Anthony Davidson için ise George Russell’ın Mercedes’le Bahreyn’deki bir seferlik yarışı sadece hatırda kalacak bir anı değil, aynı zamanda geleceğe de bir bakıştı.

Davidson, “Oyumu, George Russell’ın sonunda Bahreyn’de gridin keskin ucundaki bir aracı sürme şansına sahip olmasından yana kullanıyorum.”

“Doldurması gereken büyük bir boşluk vardı ve gerçekten aracın içindeki boşluğa büyük geldi! Ama bir şekilde aracın içinde sıkışarak bunu başardı.”

"Yarışa ön sırada başladı, kalkışta liderliği aldı ve sonrasında tabii ki kötü şansın kurbanı oldu. Fakat vazgeçmedi ve onun gibi enerji dolu bir genç pilotun böyle bir şansa sahip olmasını görmek çok güzeldi.”

“Sonu iyi bitmedi fakat içimden bir ses onu gelecekte tekrardan gridin en önünde göreceğimizi söylüyor.” dedi.

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

Önceki haber

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Anthony Davidson , George Russell , Lewis Hamilton , Martin Brundle , Michael Schumacher , Paul diResta , Sergio Perez
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"

Galeri: Carlos Sainz'ın Ferrari ile ilk testinden fotoğraflar
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Carlos Sainz'ın Ferrari ile ilk testinden fotoğraflar

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!
F3 F3 / Son dakika

F3 Asya: Cem ilk test gününü 11. sırada tamamladı!

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

Son Haberler

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

2s
2
Formula 1

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

23 dk
3
Formula 1

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

5s
4
Formula 1

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

1s
5
Formula 1

Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"

2s

Son Haberler

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

Formula 1
23dk
AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

AlphaTauri şefi, 2020'de Ferrari'yi yenemedikleri için üzgün

Formula 1
1s
Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Tsunoda, AlphaTauri ile Imola'da piste çıktı

Formula 1
1s
Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"

Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"

Formula 1
2s
Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

Mercedes motoruna geçiş, McLaren'ı neredeyse "yeni bir araç" yapmaya itti

Formula 1
2s

Son Videolar

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
2s

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.