Türkiye GP'yi favori yarışı seçen Brundle: "Schumacher Hamilton'la çok gurur duyardı"

Brundle, Sky kanalındaki diğer yorumcu arkadaşları ve eski F1 pilotları Paul Di Resta ve Anthony Davidson’la birlikte heyecan dolu 2020 sezonunun en akılda kalan anlarını seçti.

Brundle seçimini Turkiye Grand Prix’sinden yana kullandı, sadece Hamilton’un orada 7. şampiyonluğunu ilan ederek rekora ortak olmasından değil, özellikle yarış galibiyetini ve şampiyonluğu alma şeklinden ötürü.

Yarışa 6. sırada başlayan Britanyalı pilot zor şartlar altında inanılmaz bir performans göstererek 2. sıradaki Sergio Perez’e 25 saniyenin üstünde bir fark attı ve 2020’deki 10. Galibiyetini de kazanmış oldu.

Brundle, “Nereden başlamalı? Bu işin içinde olduğum 37 sene boyunca deneyimlediğim en etkileyici sezonlardan biri olmalı. Fakat Lewis Hamilton’un şık bir şekilde Türkiye GP’sini kazanmasını seçiyorum.”

“O gün pist üstündeki en hızlı araca sahip değildi fakat yine de insanların yol tutuşu bulmakta zorlandığı olağanüstü koşullara rağmen takım arkadaşına tur bindirdi ve yarışı yarım dakika farkla kazandı.”

“Bu, elbette Michael Schumacher’in 7 Formula 1 şampiyonluğuna da ortak olması manasına geliyordu ve Michael, bunu elde ediş şeklinden çok gurur duyar ve etkilenirdi.” dedi.

Paul Di Resta ise Perez’in Sakhir’deki galibiyetine dikkat çekti. Meksikalı pilot, yarışın başında kazaya karışıp gridin en gerisine gönderilmesine rağmen Formula 1’deki ilk galibiyetini elde etmişti.

İşkoçyalı pilot, “İlk turda gridin en gerisinde olmasına rağmen bir Grand Prix kazanmayı başaran ilk insan. Bunun kariyerinin en üst noktası olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önce hak etmediğini düşündüğümden değil, fakat büyük bir savaşçı ruhu olduğunu herkese gösterdi.”

“Padokta ondan daha çok sevilen kimsenin başına gelemezdi. Galibiyeti, herkesin kalbini yakaladı.” dedi.

Anthony Davidson için ise George Russell’ın Mercedes’le Bahreyn’deki bir seferlik yarışı sadece hatırda kalacak bir anı değil, aynı zamanda geleceğe de bir bakıştı.

Davidson, “Oyumu, George Russell’ın sonunda Bahreyn’de gridin keskin ucundaki bir aracı sürme şansına sahip olmasından yana kullanıyorum.”

“Doldurması gereken büyük bir boşluk vardı ve gerçekten aracın içindeki boşluğa büyük geldi! Ama bir şekilde aracın içinde sıkışarak bunu başardı.”

"Yarışa ön sırada başladı, kalkışta liderliği aldı ve sonrasında tabii ki kötü şansın kurbanı oldu. Fakat vazgeçmedi ve onun gibi enerji dolu bir genç pilotun böyle bir şansa sahip olmasını görmek çok güzeldi.”

“Sonu iyi bitmedi fakat içimden bir ses onu gelecekte tekrardan gridin en önünde göreceğimizi söylüyor.” dedi.