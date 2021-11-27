Alonso: "Sezon başındaki kaza, geri dönüşümü olumsuz etkiledi"

Fernando Alonso, sezon öncesi testlerinden kısa bir süre önce, bisiklet antrenmanı yaparken kaza yapmış ve çenesinde kırık oluşmuştu. İspanyol pilot bu sebeple sezona istediği şekilde başlayamadı.

Alonso, kazanın etkileri nedeniyle geri dönüşünün beklediğinden zor geçtiğini söyledi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "O zamanlar bu, bir endişe kaynağı değildi çünkü doktorlar, ameliyattan 10 veya 12 gün sonra iyileşeceğimi, yani bir sorun olmayacağını söylediler."

"Fakat sezon başında olanlara baktığımızda, kış aylarında araçta ve simülatörde daha fazla zamana ihtiyaç duyuyordum. 2018 aracıyla Paul Ricard'da yapılan testi bile kaçırdım."

"%100 seviyeme gelmek beş ya da altı yarışımı aldı. Kaza olmasaydı, aynı şey için iki ya da üç yarış gerekecekti. Yani evet, bizim için bir aksilik oldu."

"Artık günümü farklı şekilde düzenlemeye çalışıyorum. Belki de antrenman için daha iyi olan, daha sakin bir yerde bisiklete binmek için şehir dışına çıkıyorum."

Alonso, 2018 sonunda F1'den ayrılmış ve çeşitli serilerde yarıştıktan sonra spora geri dönme kararı almıştı.

İspanyol pilot bunu, F1 sevgisini kaybettiğinden değil, zamanını boşa harcadığını düşündüğünden yaptığını söylüyor.

Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Formula 1'e olan sevgimi kaybetmedim. Sanırım kariyerimde farklı zorluklara ihtiyacım vardı. Le Mans beni cezbediyordu, emekli olmadan bir yıl önce 2017 Indianapolis 500'e katıldım. Kafamda farklı kategorilerde yarışmak ve farklı alanların önde gelen sürülerine karşı mücadele etmek vardı."

"Farklı kategorilerde başarılı olup olamayacağımı bilmek istiyordum. Formula 1'i sevmediğimden değil ama Formula 1'de zamanımı boşa harcıyormuş gibi hissettim. Galibiyetler ya da podyumlar için savaşma fırsatım olmadı, farklı bir şey denemek ve bu fırsata sahip olmak istedim."

"Geriye dönüp bakarsam 2015 veya 2016'da emekli olmak daha iyi olurdu. Fakat geleceği göremezsiniz. 2017 veya 2018'de böyle olacağını bilseydim, daha erken ayrılırdım. Fakat her zaman daha büyük şeyler için savaşma şansına sahip olacağınızı umuyorum."

"2018'in farklı şeyler denemek için doğru vakit olduğuna emindim. F1'i hâlâ çok sevmeme rağmen, o noktada kafamda başka şeyler vardı."

"Formula 1'in bana beklemediğim şeylere mâl olduğunu da söyleyebilirim. Fakat ayrıntılara girmeyeceğim. Bu padoka ilk girdiğimde 19 yaşındayım ve şimdi 40 yaşındayım. Bu aralıkta, hayatımda kaybettiğim şeyler oldu."

"Tüm yıl boyunca ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak kalıyorsunuz, bazılarını da kaybediyorsunuz. Fakat Formula 1'e girmek bir rüya gibidir. Formula 1'e girdiğinizde, bu rüya için her şeyi feda etmeye hazırsınız."

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images