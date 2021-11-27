Capito: “Volkswagen, ciddi olmasaydı F1 görüşmeleriyle zaman harcamazdı”

Capito, 2012-2016 yılları arasında Volkswagen’de motor sporları direktörü olarak görev yaptı ve markanın Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki dominasyonunu yöneten isimdi.

VW Group’un 2026’da Porsche veya Audi ile beraber gelecekteki güç ünitesi düzenlemeleriyle F1’e potansiyel bir giriş yapmayı düşündüğü biliniyor.

Her iki markanın patronları, gelecekteki kuralların nasıl olacağını tartışmak için bu sene F1 yetkilileri ile önemli toplantılara katıldı.

Porsche motor sporları başkan yardımcısı Thomas Laudenbach, bu ayın başlarında Alman markanın F1’e girmesi için gerekli şartların artık “mümkün olmaya başladığını”, ancak son karar için “çok uzun süre bekleyemeyeceğini” belirtti.

VW Group’un gelecekte kendi bünyesindeki markalardan biriyle F1’e girme konusunda ne kadar ciddi olduğunu düşündüğü sorulduğunda Capito, “Bunun çokça kurallara bağlı olduğunu düşünüyorum ve 2026 motor kuralları henüz belirlenmedi. Bunun tamamen bu duruma bağlı olduğunu düşünüyorum.”

“Eğer ciddiyseler, ki özellikle CEO’ları ile motor kuralları görüşmelerinde yer aldılar, bu toplantılara katılarak zamanlarını boşa harcamazlar diye düşünüyorum.”

“Ancak sonuç olarak, kuralların nasıl olacağına bağlı. Eğer bunlar VW Group’a mantıklı gelirse, yönetim kuruluna gidip bir karar vermelerini isteyebilirler.” dedi.

Porsche logo Photo by: James Holland

VW Group’un mevcut bir takıma güç ünitesi tedarik edebileceği ve bu takımın da gelecek seneden itibaren kendi güç ünite bölümünü kuracak olan Red Bull olabileceği konuşuluyor.

Son haftalarda ise Audi’nin McLaren’ı satın alacağı iddiaları çıkmıştı, ancak bu iddialar reddedilmişti.

Capito, VW Group’un kendi takımını kurmasının zor olacağını belirtti.

Capito bu konuda, “Bunun, bilinen bir takımla her zaman zor olduğunu biliyorum. Gerçekten bir yarış takımı yürütemiyorsunuz.”

“Bu yüzden geçmişte Le Mans’da Audi, Joest ile beraberdi. Aynı şekilde BMW de buna benzer ilerledi, çünkü bir fabrika takımı yönetmek çok zor.”

“VW Group’a baktığınızda, geçmişte farklı stratejiler izlediler. Ralli takımları, tam bir fabrika takımıydı ve Porsche ile Audi fabrika takımları için dışarıdan destek aldı.”

“Bu tür görüşmelere ben katılmıyorum. Ancak bu durum, onların doğru karar vermeleri için bunun gerekli olduğunu yeterince açıklıyor.” dedi.