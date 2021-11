Todt: "Max, Kimi gibi çok açık sözlü ve çok yetenekli"

FIA başkanı Todt, RaceFans'a verdiği röportajda, Verstappen ve şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Todt, “Max, biraz Kimi gibi. Çok açık sözlü, çok yetenekli, sınırlı ilgileri var ve buna odaklanıyorlar. Başka şeylere kayıtsızlar." dedi.

Verstappen, Hamilton'ın dört yıllık şampiyonluk serisini sonlandırabilir. Mercedes sürücüsü, giderek çeşitliliğin ve insan haklarının daha açık sözlü bir destekçisi haline geldi ve bu da onu zaman zaman FIA ile çatışmaya soktu. Geçen yıl spor, Hamilton'ın Toskana Grand Prix'sinde, "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın" sloganını taşıyan bir tişört giymesinin ardından podyum kurallarını yeniden düzenledi.

Todt, "Lewis'i seviyorum."

"Uzun ömürlülüğüne hayranım. Biliyorsunuz ki, uzun vadede en iyi araç ve en iyi takım için sürdüğünüzde daha kolay oluyor."

"Ancak tutkusu var. Bence buna bağlı olması çok iyi. Bu, onun etkileşim kurma biçimine her zaman katıldığım anlamına gelmez. Ancak onun inançları var, inançlarını ifade ediyor ve bunu seviyorum, buna saygı duyuyorum."

"Bazen bunun farklı bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum ama buna bağlı olmak istiyor, önemli olduğunu düşündüğü konularda rol almak istiyor, buna saygı duyuyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images