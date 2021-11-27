Todt: "Max, Kimi gibi çok açık sözlü ve çok yetenekli"

FIA başkanı Todt, RaceFans'a verdiği röportajda, Verstappen ve şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Todt, “Max, biraz Kimi gibi. Çok açık sözlü, çok yetenekli, sınırlı ilgileri var ve buna odaklanıyorlar. Başka şeylere kayıtsızlar." dedi.

Verstappen, Hamilton'ın dört yıllık şampiyonluk serisini sonlandırabilir. Mercedes sürücüsü, giderek çeşitliliğin ve insan haklarının daha açık sözlü bir destekçisi haline geldi ve bu da onu zaman zaman FIA ile çatışmaya soktu. Geçen yıl spor, Hamilton'ın Toskana Grand Prix'sinde, "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın" sloganını taşıyan bir tişört giymesinin ardından podyum kurallarını yeniden düzenledi.

Todt, "Lewis'i seviyorum."

"Uzun ömürlülüğüne hayranım. Biliyorsunuz ki, uzun vadede en iyi araç ve en iyi takım için sürdüğünüzde daha kolay oluyor."

"Ancak tutkusu var. Bence buna bağlı olması çok iyi. Bu, onun etkileşim kurma biçimine her zaman katıldığım anlamına gelmez. Ancak onun inançları var, inançlarını ifade ediyor ve bunu seviyorum, buna saygı duyuyorum."

"Bazen bunun farklı bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum ama buna bağlı olmak istiyor, önemli olduğunu düşündüğü konularda rol almak istiyor, buna saygı duyuyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Todt'un, Hamilton ile Verstappen arasındaki şampiyonluk savaşı görüşleri

Todt, bu yılki dünya şampiyonluğu için Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında geçen yakın mücadelenin, sporun birkaç yıldır büyük ölçüde istikrarlı olan teknik kuralları sayesinde gerçekleştiğine inanıyor.

Todt, "Beklenmedik bir şey değildi."

"Açıkçası sahip olduğunuz kurallar ne kadar istikrarlıysa ve ne kadar az devrim payınız varsa, motor tedarikçilerinin de yıldan yıla geliştiğini görebilirsiniz. Her iki takımın da şasi için çok yetenekli insanlara sahip olduğunu biliyorsunuz."

"Her takımın bir istisnai sürücüsü olduğunu biliyorduk. Bu, diğerinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor, Formula 1'de olmak için zaten iyi bir sürücü olmanız gerekiyor. Ancak, ekstra yetenekli ve ekstra şanslı olan sınırlı sayıda sürücü olduğunu da biliyoruz ve bu, araçla birleştirilince, bu gördüklerimiz oluyor.” dedi.

Michael Schumacher'i yedinci şampiyonluğuna götürmeyi de içeren 2000'lerin başındaki Ferrari hakimiyeti üzerine Todt, F1'deki rekorlarının kırılmasından endişe duymuyor.

Todt, "İyi bir iş yaptılar."

"Şu anda yedi şampiyonlukla iki şampiyonumuz var. Yani, bir rekor her zaman potansiyel olarak yenilebilir."

"Gururla söyleyebilirim ki, birisinin Formula 1'de daha fazla galibiyeti olabilir ancak spor araçlarda galibiyetleri yok, rallide galibiyetleri yok, kros galibiyetleri yok. Yani şu anda bu konuda diğerlerine göre biraz avantajım var!” diye ekledi.