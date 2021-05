Alonso, geride kalmalarına rağmen antrenman turlarından memnun

Alpine, yavaş virajlarda iyi görünmesinden ötürü Monako Grand Prix'sinde orta grubun favorilerinden bir tanesiydi.

Ancak perşembe günü hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon epey zorlandılar. Şu anda AlphaTauri, McLaren, Aston Martin ve hatta Alfa Romeo, Alpine'e kıyasla daha iyi görünüyor.

Her iki antrenman seansını da 12. sırada tamamlayan Alonso, ilk seansta önden kayma yaşayarak bariyerlere çarptı ve ön kanadını kırdı.

Günün ardında konuşan Alonso, "Monako'da her zaman olduğu gibi yine oldukça yoğun bir perşembe günü geçirdik."

"Toplamda 64 tur atarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Araçta biraz güven yakalamaya çalıştık ki bu da çok faydalı oldu ve bundan memnunum."

"Bugün bazı yeni parçalar test ettik. Hem bu gece hem de yarın, sıralama turlarında en iyi performansımızı gösterebilmemiz adına bunların ne kadar iyi çalıştığını değerlendireceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius

Alonso, cumartesi günü trafiğin bir sorun teşkil etmesinden endişe ediyor.

İspanyol pilot, "Cumartesi günü trafiği yönetmek son derece zor olacak. Bugün hem sabah hem de öğleden sonra temiz bir tur atmanın ne kadar zor olduğuna dair birkaç örnek gördük. Bunu yönetmek, sıralama turlarında iyi bir sonuç elde etmek adına kilit nokta olabilir." dedi.

Esteban Ocon ise her iki seansı da takım arkadaşının gerisinde tamamladı ve şöyle dedi: "Programı uygulama anlamında sorunsuz bir gündü. Aracın davranışlarını değerlendirip, tempoyu yakaladık ve araçtaki olası sorunları belirledik. Şimdiye kadar her şeyi çözmüş değiliz, ancak bu gece bununla ilgileneceğiz ve yarın da boş bir gün olacak. Şu anda geride kaldığımız birkaç ondalığı kazanmak için her şeyi yapacağız. Aracın potansiyelini tam olarak kullanmak için benim de gelişmem gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images