Leclerc: "İnanamayacağımız kadar iyi görünüyoruz"

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinin gerçekleştiği Barselona'da, özellikle son sektörde çok iyiydi ve bu yüzden Monako'da güçlü olacakları düşünülüyordu.

Perşembe günkü antrenman turlarında hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc çok iyi turlar atarken, Leclerc ilk seansta vites kutusu sorunu nedeniyle çok az tur atabildi.

Buna rağmen ikinci seansta piste çıktı ve takım arkadaşının 0.1 saniye önünde en iyi zamanı yaptı.

Ferrari'nin 1-2 olduğu günün ardından konuşan Leclerc, "Bugünün bu şekilde geçmesine çok şaşırdım çünkü Monako çok sayıda tur atmanın önemli olduğu bir pist ve ilk seansta, aşağı yukarı seansın tamamını kaybetmemize neden olan bir sorun yaşadık. Bu yüzden de sadece dört tur attık."

"İkinci seansta SF21'in direksiyonuna geçer geçmez oldukça rahat hissettim ve iyi turlar atmayı başardım. Ayrıca bulabileceğim daha fazla zaman var, fakat Red Bull ve Mercedes'in bize kıyasla daha fazla zaman bulacağından da eminim."

"Bu yüzden heyecana kapılmak istemiyorum. Yarın çok çalışmamız gereken bir başka gün olacak ve sonra nerede olacağımızı göreceğiz."

"Bugün iyi gitmesine rağmen pek de iyimser olmak istemiyorum. Şimdilik cumartesi gününü bekleyeceğim. Evet iyi bir iş çıkardık ve iyi görünüyoruz, ama bugün inanamayacağımız kadar iyiydik. Bu yüzden cumartesi gününü beklemeli ve sıralama turlarında nerede alacağımızı görmeliyiz. Ardından yarışta hangi pozisyonlarda yer alacağımızı göreceğiz." dedi.

İlk seansı kaybettiği göz önüne alındığınca Sainz'ın verilerine ve geri bildirimlerine ne kadar baktığı sorusuna Leclerc, "Doğrusu söylemek gerekirse, benim açımdan yaptığı şeylerle belli bir referans noktası bulmak neredeyse imkansızdı. Çünkü sonunda kendi referans noktalarım yoktu. Yani her şey temelde ikinci seansta piste çıkmak, hız kazanmaya çalışmak ve kendi referans noktalarımı bulmaya çalışmakla ilgiliydi. İlk sürüşten sonra nerede geride kaldığımı görmek için Carlos'la biraz kıyaslama yaptım. Bunu ikinci seansın sonunda yaptım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images