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Formula 1 Haberler

Norris: ''İlk turdan itibaren araçta rahat hissettim''

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McLaren pilotu Lando Norris, ilk turdan itibaren araçta rahat hissettiğini ve hafta sonu için umutlu olduğunu söyledi.

Norris: ''İlk turdan itibaren araçta rahat hissettim''

2. antrenman seansını 6. sırada noktalayan Norris, pistin zorlayıcı yapısına rağmen araçta oldukça rahat hissettiğini belirtti.

Günü hakkında konuşan İngiliz pilot, şu ifadeleri kullandı: ''Yani zorlayıcıydı. Monako, hızlıca hızlanabileceğiniz ve alışabileceğiniz bir pist değil. 1. antrenman seansından itibaren araçta rahat hissettim. Normalde buraya ilk geldiğinizde, bütün tümsekler ve duvarlarla birlikte biraz garip hissettiriyor.''

''Özgüveninizi inşa etmek zor ancak ilk turdan itibaren araçta rahat hissettim, frenlemede de öyle hissettim ki frenleme burada çok önemli. Yani iyi hissediyorum, bence çok da geride değiliz. Önümüzdekilerle aramızda gerçekçi bir fark var ama evet, araç iyi hissettiriyor. Ayrıca yarın geliştireceğimiz birkaç şey var bu yüzden umutluyum.''

Monako pistinin yavaş ve eğimli virajlarla dolu yapısı mekanik yere basma gücünü önemli bir hale getiriyor.

Norris, mekanik ayarlar hakkında şunları söyledi: ''Yani, bu biraz karışık. Diğer pistlere kıyasla oldukça farklı. Mekanik ayarlar daha çok tümseklerle ve kavisli virajlardaki özgüveninize bağlı. Aerodinamik yere basma ile mekanik yere basma gücü arasındaki en iyi kombinasyonu bulmanız gerekiyor. Aracın bazı alanlarında gerekli fedakarlıkları yapmak gerekiyor. Bence doğru yoldayız ancak elbette her zaman geliştirebileceğiniz şeyler oluyor.''

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren tarafından dün yapılan açıklamada, Norris'in kontratının çok yıllı bir anlaşma ile uzatıldığı açıklanmıştı.

Norris, kontratı imzalama sürecini anlattı: ''Yani evet, kontrat hakkında görüşmeye uzun süre önce başladık. Ben, ilk Zak [Brown] ile yemekteyken konu hakkında konuştum. Daha önce hiç bu durumda olmamıştım. Şimdi mi konuşacaktık yoksa sezonun ilerleyen dönemlerine kadar beklemeli miydim? Bu yüzden, Zak'e kontrat hakkında ne zaman görüşeceğimizi sorarken biraz heyecanlandım.''

''Benim için bunu ortadan kaldırmak güzel oldu. Benim ilk 'hakiki' görüşmemdi ve geleceği 4 gözle bekliyorum. Kağıtta bulunanlardan memnumum.''

Buna ek olarak Norris, McLaren ile devam etmesinin arkasındaki nedenlerden de bahsetti: ''Bulunduğum yerde mutluyum yani birlikte çalıştığım insanlarla mutluyum. Takım olarak iyi bir momentum yakaladık. İyi bir şekilde gelişiyoruz ve gelecekte yeni rüzgar tünelimiz gibi umutlu olduğumuz şeyler var. Yani ben, onların gelecek için yaptıkları planlarla mutluyum.''

''Önümüze bakacak olursak 2022 regülasyonları geliyor. Yani oraya ve buraya atlamaktansa, yaptığımız işleri yapmaya devam etmeliyiz. Çalıştığım insanlarla, planlarımızla ve nasıl çalıştığımızla mutluyum; bu kadar basit.''

Son olarak, Markalar Şampiyonası'nda 3. sıra için mücadele ettikleri Ferrari'nin güçlü temposunun onu şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Norris, soruyu ''İspanya'nın ardından mı? Tabii ki hayır. Son şikanda hızlılardı ve Monako'ya benzeyen virajları bilirsiniz. Hafta sonundan önce Carlos'a [Sainz] mesaj atıp, bu hafta kazanmak için ciddi bir şansının olduğunu söyledim. Birlikte göreceğiz.''

''Hızlı olmaları bizim tarafımızdan beklenen bir durumdu, belki izleyiciler tarafından beklenmiyor olabilir ancak biz onların nerede hızlı olduğunu ve nerede yavaş olacağını biliyoruz. Önümüzdeki pistlere baktığınızda, kesinlikle onlardan hızlı olabileceğimiz birkaç pist var. Yine de güçlü gözüküyorlar ve bu bizim için iyi değil ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.'' şeklinde cevapladı.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Editör Can Çarpıcı

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