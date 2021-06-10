Alonso: "Alpine, Fransa'da Ferrari ve McLaren'a daha yakın olabilir"

Alpine, bu yıl istikrar yakalayamayan takımlardan bir tanesi ve özellikle yarış temposu anlamında geride kalıyor.

Bu yıl şimdiye kadarki altı yarışın beşinde sıralama turlarında son bölüme kalan Alpine, Emilia Romagna ve Portekiz'de iki araçla birden puan alırken, en iyi sonucu Bakü'deki altıncılığı oldu. Fakat Alonso, normal şartlarda 10. olacak gibiydi.

Takımın en büyük sorunu, yarış mesafesinde lastikleri rakipleri kadar koruyamaması ve tempo eksikliği yaşaması gibi görünüyor.

Ayrıca Alpine, son iki yarışta McLaren ve Ferrari'den hatta AlphaTauri'den çok daha yavaş bir görüntü çizdi.

McLaren ve Ferrari ile yeniden mücadele edebileceklerine inanıp inanmadığı sorusuna Alonso, "Öyle düşünüyorum. Monako'da bu iki takıma karşı biraz zaman kaybedeceğimizi biliyorduk. Monako beklendiği üzere daha kötüydü ve Bakü'de daha yakındık. Fakat bence Barselona ve Portimao seviyesine geri dönmemiz lazım. Bu açıdan Fransa'dan umutluyuz."

"Lastikleri hazırlamak ve olması gereken aralığa getirmek, bazı rakiplerimizin performanslarını yükseltmelerine yardımcı oluyor. Şimdi pole pozisyonu için savaşıyorlar fakat bunun bir araç gelişimi olmadığına inanıyorsak o zaman lastikleri cadde pistlerinde kullanma şekillerinden kaynaklanıyor. Bundan sonra da artık cadde pisti yok. Singapur bile takvimden düştü. Belki de daha normal seviyelere geri döneriz." dedi.

Alonso, Bakü'den sekiz puanla ayrıldı ve takımın puan serisi devam etmiş oldu. İspanyol pilot da bu yılki en iyi sonucunu almış oldu.

Mevcut momentumunu koruyup koruyamayacağı sorusuna Alonso, "Sanırım öyle. Doğruyu söylemek gerekirse giderek daha iyi hissediyorum ve genel görüş farklı bile olsa Portimao'da oldukça hızlı olduğumu düşünüyorum."

"Portimao ve Monako'daki sıralama turlarında geride kaldım ve büyük bir bedel ödedim. Fakat antrenmanlarda rekabetçiydik ve son üç ya da dört yarışa baktığımızda pazar günleri hep hızlıydı. Haliyle durum böyle olduğunda giderek daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Mutluyum ve kendime güveniyorum. Takımla çok iyi çalışıyorum."

"Fransa'da lastik yönetimi, güven ve lastikleri anlama konusunda bir adım daha atmayı bekliyorum."

"Şimdiye kadar altı yarış yaptık ikisi benim için yeniydi, ikisi de Monako ve Bakü gibi cadde yarışlarıydı, yani şampiyonanın şimdiye kadarki %70'lik bölümü çok zorluyordu. Çok yakında durum biraz daha normale dönecek." cevabını verdi.