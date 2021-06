Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

Lance Stroll ve Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sinde benzer bir şekilde sol arka lastiklerini patlatmış ve yüksek hızda korkutucu kazalar yapmışlardı.

Aracın bariyerlere öncelikle burun kısmıyla çarpmasının da etkisiyle iki sürücü de araçlarından yürüyerek çıkabildi. Fakat Sebastian Vettel ve Nico Rosberg de dahil olmak üzere birçok kişi kazaların çok daha kötü sonuçlanabileceğini söylemişti.

Bu patlamaların ardından Verstappen, Pirelli'nin pist üstündeki parçaları suçlayacağını söylemişti. Pirelli de ilk incelemelerinin ardından lastiklerin araçların üzerinden geçtiği parçalar yüzünden patlamış olabileceğini belirtmişti.

İki kez dünya şampiyonu Hakkinen de net bir karara varmak için resmi açıklamayı bekleyeceğini söylese de düzlüğe çıkılmadan önce tam gaz geçilen ve sağ dönülen virajın sol arka lastiğin üstüne büyük yükler yüklediğini belirtti ve bu virajın patlamalarda bir rol oynayabileceğinin altını çizdi.

Konu hakkında konuşan Hakkinen, şu ifadeleri kullandı: "Max Verstappen için üzülüyorum. Üçüncü sırada başladığı yarışta mükemmel bir sürüş çıkarıyordu ve sonrasında düzlükte tam gaz giderken lastik patlattı."

"Düzlüğe çıkmadan önce sağa döndüğünüz, tam gaz geçilen bir viraj var. Bu viraj, sol arka lastiğe çok fazla yük binmesine neden oluyor ve patlayan lastik de o."

"Lastiklerin, bir sorundan dolayı mı yoksa pist üstündeki parçalardan geçildiği için mi patladığını öğrenebilmek için Pirelli'nin soruşturmasını beklemek zorundayız."

"Ne olursa olsun bu, F1 için endişe verici bir durum. Daha önce benim de lastiğim patladı ve bu hiç hoş bir tecrübe değil. Bir anda yaşanıyor ve oldukça şiddetliler. 300 km/saat ile giderken bir anda araçta bir yolcuya dönüşüyorsunuz."

"1995 Avusturalya Grand Prix'sinde beni hastanelik eden bir lastik patlatma olayı yaşatmıştım. 1999'da ise tam gaz giderken Almanya'da lastiğim patlamıştı."

"Aracın altınızdan gittiğini hissettiğinizde, aracı toparlamaya çalışıyorsunuz ama maksimum hızlarda yapabileceğiniz bir şey yok."

"Max'ın olayını asıl endişe verici yapan şey, o olayın o gün yaşanan ikinci olay olması. Lance Stroll de aynısını yaşadı. İki olayın da neredeyse aynı yerde ve aynı hızda gerçekleşmesi, FIA ve Pirelli'nin birlikte çalışarak neler olduğunu anlaması gerektiğini gösteriyor."

"İki sürücü de kendi başınaydı ve yanlarında başka bir araç yoktu. Ayrıca, duvara araçlarının burnuyla çarptıkları için de şanslılar. Başka bir pistte bu tarz bir kaza, felaketle sonuçlanabilirdi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images