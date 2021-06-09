Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

Ekleyen:

Mika Hakkinen'e göre, Bakü'de start/finiş düzlüğüne çıkılmadan önce tam gaz geçilen 19. viraj, pilotların lastik patlatmasında önemli bir rol oynamış olabilir.

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

Lance Stroll ve Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sinde benzer bir şekilde sol arka lastiklerini patlatmış ve yüksek hızda korkutucu kazalar yapmışlardı.

Aracın bariyerlere öncelikle burun kısmıyla çarpmasının da etkisiyle iki sürücü de araçlarından yürüyerek çıkabildi. Fakat Sebastian Vettel ve Nico Rosberg de dahil olmak üzere birçok kişi kazaların çok daha kötü sonuçlanabileceğini söylemişti.

Bu patlamaların ardından Verstappen, Pirelli'nin pist üstündeki parçaları suçlayacağını söylemişti. Pirelli de ilk incelemelerinin ardından lastiklerin araçların üzerinden geçtiği parçalar yüzünden patlamış olabileceğini belirtmişti.

İlgili haberler:

İki kez dünya şampiyonu Hakkinen de net bir karara varmak için resmi açıklamayı bekleyeceğini söylese de düzlüğe çıkılmadan önce tam gaz geçilen ve sağ dönülen virajın sol arka lastiğin üstüne büyük yükler yüklediğini belirtti ve bu virajın patlamalarda bir rol oynayabileceğinin altını çizdi.

Konu hakkında konuşan Hakkinen, şu ifadeleri kullandı: "Max Verstappen için üzülüyorum. Üçüncü sırada başladığı yarışta mükemmel bir sürüş çıkarıyordu ve sonrasında düzlükte tam gaz giderken lastik patlattı."

"Düzlüğe çıkmadan önce sağa döndüğünüz, tam gaz geçilen bir viraj var. Bu viraj, sol arka lastiğe çok fazla yük binmesine neden oluyor ve patlayan lastik de o."

"Lastiklerin, bir sorundan dolayı mı yoksa pist üstündeki parçalardan geçildiği için mi patladığını öğrenebilmek için Pirelli'nin soruşturmasını beklemek zorundayız."

"Ne olursa olsun bu, F1 için endişe verici bir durum. Daha önce benim de lastiğim patladı ve bu hiç hoş bir tecrübe değil. Bir anda yaşanıyor ve oldukça şiddetliler. 300 km/saat ile giderken bir anda araçta bir yolcuya dönüşüyorsunuz."

"1995 Avusturalya Grand Prix'sinde beni hastanelik eden bir lastik patlatma olayı yaşatmıştım. 1999'da ise tam gaz giderken Almanya'da lastiğim patlamıştı."

"Aracın altınızdan gittiğini hissettiğinizde, aracı toparlamaya çalışıyorsunuz ama maksimum hızlarda yapabileceğiniz bir şey yok."

"Max'ın olayını asıl endişe verici yapan şey, o olayın o gün yaşanan ikinci olay olması. Lance Stroll de aynısını yaşadı. İki olayın da neredeyse aynı yerde ve aynı hızda gerçekleşmesi, FIA ve Pirelli'nin birlikte çalışarak neler olduğunu anlaması gerektiğini gösteriyor."

"İki sürücü de kendi başınaydı ve yanlarında başka bir araç yoktu. Ayrıca, duvara araçlarının burnuyla çarptıkları için de şanslılar. Başka bir pistte bu tarz bir kaza, felaketle sonuçlanabilirdi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu

Önceki haber

Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

20 dk
2
Formula 1

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”

7s
3
Formula 1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

3s
4
Formula 1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

5s
5
Formula 1

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

6s
Son Haberler
Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı
F1

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

20dk
Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu
F1

Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu

1s
F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
F1

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

1s
Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"
F1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

3s
Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”
F1

Perez: “Bakü'deki formumu diğer yarışlara taşımamam için bir neden yok”

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor Azerbaycan GP
Formula 1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu" Azerbaycan GP
Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Binotto: "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu" Azerbaycan GP
Formula 1

Binotto: "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu"

Çok Okunanlar Bugün

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
Formula 1 Formula 1

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"

Son Haberler

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Bakü'de puan aldığı için mutlu

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi
Formula 1 Formula 1

F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Şu anda en iyi kombinasyon Red Bull'da"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.