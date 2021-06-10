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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Berger: "Bottas ve Perez, şampiyonluk savaşında çok önemli olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Gerhard Berger, şampiyonluk savaşında Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın takım arkadaşlarının çok önemli olacağı görüşünde.

Berger: "Bottas ve Perez, şampiyonluk savaşında çok önemli olacak"

Bakü'de gerçekleştirilen yarışta hem Max Verstappen hem de Sergio Perez çok iyi performans gösterdiler.

Perez, Verstappen'in yarışı lider götürdüğü bölümde ikinci sıradaydı ve zaman zaman takım arkadaşıyla benzer tempolar yakalayarak Lewis Hamilton'ı ardında tuttu.

Verstappen lastik patlatıp yarış dışı kalsa da, Hamilton kırmızı bayrak sonrası liderliği almaya çalışırken hata yaptı ve puan barajının dışına düştü.

Perez ise kalan bölümde hata yapmayarak, Red Bull'a oldukça değerli bir 25 puan getirdi.

Valtteri Bottas'ın hiçbir varlık gösteremediği hafta sonunun ardından açıklamalarda bulunan eski F1 pilotu Berger, "Şu anda takım arkadaşları çok önemli. Bu nedenle Perez'in Bakü'deki galibiyeti, Red Bull için çok iyi bir sonuç oldu. Çünkü Perez'in güçlenmesine yardım ediyor ve kendine olan güvenini artırıyor."

"Perez, Verstappen'in yarış dışı kalmadan önce bile Max'e çok yardımcı olmuştu. Red Bull'un ihtiyacı olan şey tam olarak bu."

"Bottas'ın neden hızlı olmadığını bilmiyorum. Fakat, formunu yeniden yakalaması gerekiyor çünkü net olan bir şey var: Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadele daha da artacak ve hem Perez hem de Bottas, bu mücadelede çok önemli bir rol oynayacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ralf Schumacher de benzer görüşte.

"Bottas, Mercedes için bir sorun haline geliyor. Monako'da iyiydi fakat Bakü'de kötüydü. Bu, Mercedes'in şampiyonluk mücadelesi için büyük bir problem. Çünkü bir yandan takımlar şampiyonasını etkiliyor, diğer yandan Hamilton destek eksikliği yaşıyor."

"Sık sık pit stratejileri hakkında konuşuyoruz. İyi bir takım arkadaşı, rakibinizi başka bir yere çekmeye zorlayabilir. Fakat eğer yakın mesafede değilse o zaman işe yaramaz."

"Ayrıca hızlı bir takım arkadaşı, pit stoptan önce rakibinizi yavaşlatabilir ve böylece lider olarak ihtiyaç duyduğunuz mesafeyi oluşturur. Bottas'ın araçta yaptıklarına baktığınızda, bu Hamilton'ın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."

Son olarak Nick Heidfeld, farklı bir açıdan baktı ve şunları söyledi: "Hamilton, Verstappen'in baskısını hissediyor ve ona cevap vermeye çalışıyor. Bu yüzden, tartışmasız tüm zamanların en iyi Hamilton'ını görüyoruz."

"Normalde iyi olan Bottas gibi pilotlar bile böyle bir durumda elbette sorunlarla karşılaşıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the restart

Lewis Hamilton, Mercedes W12 at the restart

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Alonso: "Alpine, Fransa'da Ferrari ve McLaren'a daha yakın olabilir"

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Seri Formula 1
Etkinlik Kanada GP
Editör Kemal Şengül

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