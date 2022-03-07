Alfa Romeo'nun 2022 hedefi şampiyona yedinciliği

Vasseur, "En önemli şey, sürekli ilerlemek ve griddeki en iyi takımlarla aradaki farkı kapatmak."

"Asıl hedefimiziz ise takımlar şampiyonasında daha üst sıralara çıkmak olacak."

"Geçen sezon kötü bir sezon geçirdik ve takımlar şampiyonasında dokuzuncu olduk."

"Bu yıl daha iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Ayrıca ön tarafla olan hız farkını azaltmak istiyoruz çünkü fabrikadaki insanlar bunun çabalıyoruz."

"Belli bir sayı vermek gerekirse, yedinci sıranın iyi bir hedef olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Vasseur, büyük takımların bu yıl avantajlarını korumaya devam etmesini bekliyor.

“İlk kez bütçe sınırı altında bir araç üretiyor ve geliştiriyoruz. Bu yıl büyük takımların avantajını koruyacağını düşünüyorum, bu yüzden durum hakkında gerçekçi olmalısınız."

"Sezonun başındaki ruh hali genellikle aynıdır. Sanki okulun ilk günüymüş gibi hissedersiniz ve diğerlerinin neler başardığını görmeye çalışırsınız."

"Bu yıl herkes sıfırdan başlıyor, bu yüzden her şey çok daha ilginç durumda."

"Bildiğiniz gibi, geçen yıl araçla ilgili çalışmaları erkenden noktaladık ve tamamen bu sezona hazırlanmaya odaklandık. Bu kararın bize ne getireceğini merak ediyoruz." dedi.