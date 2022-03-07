Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / De Telegraaf: "F1, Rusya'nın yerine Orta Doğu'dan bir yarış geçirecek" Sonraki / Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo'nun 2022 hedefi şampiyona yedinciliği

Alfa Romeo, 2022 Formula 1 sezonu için hedefini şampiyona yedinciliği olarak belirlemiş durumda.

Alfa Romeo'nun 2022 hedefi şampiyona yedinciliği
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Alfa Romeo, geçen yıl takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer almış ve tarihinin en kötü sonuçlarından birisini elde etmişti.

Takım temelde 2022 aracına odaklandığı için bu sonuç pek de beklenmedik değildi. Fakat 2022 yılından beklentiler daha büyük.

Takım patronu Frederik Vasseur, net bir hedef belirlemek istemese de, yedincilik için iyi bir fırsata sahip olduklarını dile getirdi.

Vasseur, "En önemli şey, sürekli ilerlemek ve griddeki en iyi takımlarla aradaki farkı kapatmak."

"Asıl hedefimiziz ise takımlar şampiyonasında daha üst sıralara çıkmak olacak."

"Geçen sezon kötü bir sezon geçirdik ve takımlar şampiyonasında dokuzuncu olduk."

"Bu yıl daha iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Ayrıca ön tarafla olan hız farkını azaltmak istiyoruz çünkü fabrikadaki insanlar bunun çabalıyoruz."

"Belli bir sayı vermek gerekirse, yedinci sıranın iyi bir hedef olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Vasseur, büyük takımların bu yıl avantajlarını korumaya devam etmesini bekliyor.

“İlk kez bütçe sınırı altında bir araç üretiyor ve geliştiriyoruz. Bu yıl büyük takımların avantajını koruyacağını düşünüyorum, bu yüzden durum hakkında gerçekçi olmalısınız."

"Sezonun başındaki ruh hali genellikle aynıdır. Sanki okulun ilk günüymüş gibi hissedersiniz ve diğerlerinin neler başardığını görmeye çalışırsınız."

"Bu yıl herkes sıfırdan başlıyor, bu yüzden her şey çok daha ilginç durumda."

"Bildiğiniz gibi, geçen yıl araçla ilgili çalışmaları erkenden noktaladık ve tamamen bu sezona hazırlanmaya odaklandık. Bu kararın bize ne getireceğini merak ediyoruz." dedi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Alfa Romeo

paylaşım
yorumlar
De Telegraaf: "F1, Rusya'nın yerine Orta Doğu'dan bir yarış geçirecek"
Önceki haber

De Telegraaf: "F1, Rusya'nın yerine Orta Doğu'dan bir yarış geçirecek"
Sonraki haber

Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"

Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Kvyat, FIA'nın Rus sürücülere getirdiği zorunlukları kabul etmeyi reddetti
Formula 1

Kvyat, FIA'nın Rus sürücülere getirdiği zorunlukları kabul etmeyi reddetti

Van der Garde: "Freitas, kurallara uymayanlara acımayacak"
Formula 1

Van der Garde: "Freitas, kurallara uymayanlara acımayacak"

Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"
Formula 1

Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Bottas: "Kendimin en iyi versiyonu olmaya hazırım"
Formula 1

Bottas: "Kendimin en iyi versiyonu olmaya hazırım"

Bottas ve Zhou, dalgalanmanın güvenlik sorununa yol açacağına inanmıyor
Formula 1

Bottas ve Zhou, dalgalanmanın güvenlik sorununa yol açacağına inanmıyor

Alfa Romeo, testlerdeki dalgalanma sorununa "çok şaşırmış" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Alfa Romeo, testlerdeki dalgalanma sorununa "çok şaşırmış"

Son Haberler

Kvyat, FIA'nın Rus sürücülere getirdiği zorunlukları kabul etmeyi reddetti
Formula 1 Formula 1

Kvyat, FIA'nın Rus sürücülere getirdiği zorunlukları kabul etmeyi reddetti

Van der Garde: "Freitas, kurallara uymayanlara acımayacak"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Freitas, kurallara uymayanlara acımayacak"

Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"
Formula 1 Formula 1

Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"

Alfa Romeo'nun 2022 hedefi şampiyona yedinciliği
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo'nun 2022 hedefi şampiyona yedinciliği

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.