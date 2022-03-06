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De Telegraaf: "F1, Rusya'nın yerine Orta Doğu'dan bir yarış geçirecek"

Hollandalı De Telegraaf'ın haberine göre Formula 1, Rusya'dan boşalan yere Orta Doğu'dan bir yarış geçirmeyi umuyor.

De Telegraaf: "F1, Rusya'nın yerine Orta Doğu'dan bir yarış geçirecek"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Formula 1, Barselona'da acilen toplantı ve sonunda ortak kararla 2022 Rusya Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.

Bu yarış 25 Eylül için planlanmıştı ve yarış 2023'te Saint Petersburg'un kuzeyindeki yeni piste alınacağı için Sochi'deki son yarış olacaktı. 

Son günlerde Sochi'den boşalan 25 Eylül tarihi için Portimao'nun adı geçse de, De Telegraaf yarışa Orta Doğu'dan bir pistin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Doha'daki Losail pisti, bu açıdan mantıklı görünüyor. Formula 1 geçen sezon orada ilk yarışını düzenlemişti ve gelecek yılla birlikte takvimde kalıcı hale gelecekler.

Yarış normalde bu yıl yapılacaktı ancak Dünya Kupası'nın gerçekleşecek olması nedeniyle geri adım atıldı.

Fakat yarışın Eylül ayında yapılacak olması, bir çözüm fırsatı sunuyor.

İkinci seçenek 20 Mart'ta gerçekleştirilecek ilk yarışa ev sahipliği yapacak Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenlemek gibi görünüyor.

Eğer Bahreyn'de ikinci bir yarış yapılacaksa, bunun kısa düzende yapılması oldukça muhtemel.

Bahrain Flag

Bahrain Flag

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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