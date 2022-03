Gene Haas: "Fittipaldi, Bahreyn testlerinde bizimle olacak"

Amerikalı takım, cumartesi günü yaptığı açıklama ile Nikita Mazepin ve Rus Uralkali firması ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından alınan bu karar, bazılarını şaşırtırken bazılarını şaşırtmadı.

Gene Haas, Pazar günü Associated Press'e verdiği demeçte, merak edilen bazı konulara değindi.

Haas, Uralkali ile bağların kopmasının ardından finansal olarak iyi durumda olduklarını ve ayrıca yollarını ayırmaktan başka şanslarının da olmadığını belirtti.

Associated Press'e konuşan Haas, "Ukrayna işgali hakkında çok yoğun eleştiriler vardı ve bu, artık bunaltıcı hale geldi. Tüm bunlarla başa çıkmamız mümkün değil, diğer tüm sponsorlarımız bununla baş edemezler." dedi.

Şimdi Mazepin'den boşalan koltuk için pilot arayışı sürüyor. Bu hafta yapılacak testte, Haas aracının üzerinde Haas Automation'ın logoları yer alacak.

Gene Haas, testlerde kendilerine Pietro Fittipaldi'nin katılacağını doğrularken, yarış koltuğu için arayışın sürdüğünü ve deneyimli bir isim istediklerini belirtti.

Haas, "Şu anda birkaç adaya bakma noktasındayız. Kimin müsait olduğunu ve bunun için uğraşmamız gereken şeyleri göreceğiz. Fakat çarşamba gününe kadar birini bulacağız. Pietro kesinlikle bizimle olacak. Bunun için var, o bizim test pilotumuz." dedi.

Fittipaldi'nin testlerde takımla olacağının söylenmesi, bu yıl Haas'ta yarışacağı anlamına gelmiyor.

"Bakıyoruz. Açıkçası biraz daha deneyim sahibi olan, [uzun vadeli] birini almak istediğimizi düşünüyorum. Sadece elimizde neyin mevcut olduğunu görmemiz lazım."

Haas ayrıca Uralkali'nin gidişiyle para kaybetmenin, takımın işleyişi için bir tehdit oluşturmadığını da garanti etti.

"Haas her zaman ana ve en büyük sponsor oldu. İnsanlar neden bir Rus takımı olduğumuzu söylemeye başladı bilmiyorum. Haas Automation her zaman aracın üzerinde yer aldı."

"İyiyiz, iyi durumdayız. Elbette, daha fazla paramız olmasını isterdik ama bu da fena değil. Bu, sadece gider tarafındaki rakamların büyümesine neden oluyor."

Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images