Alfa Romeo, Andretti ile görüşmelerin 2022 planlarını etkilemediğinden emin

Amerikan motor sporları markası Andretti, Alfa Romeo takımının sahibi Sauber ile olası bir devralma hakkında görüşmeler yapmıştı.

Andretti, halihazırda IndyCar, Formula E, Supercars ve Extreme E gibi kategorilerde yer alıyor ve Sauber Grup'un çoğunluk hisselerini alarak F1'e de geçmeyi düşünüyordu.

Michael Andretti, Andretti Autosport IndyCar sürücüsü Colton Herta'yı bir F1 koltuğuna oturtmayı planlıyordu. Ancak anlaşma, Andretti'nin "kontrol problemleri" dediği bir sorun nedeniyle 11. saatinde sonlandı.

Andretti anlaşmanın iptal olduğunu duyurduktan 2 hafta sonra, Alfa Romeo, 2022'de F2 sürücüsü Guanyu Zhou'nun Valtteri Bottas ile birlikte yarışacağını açıkladı.

Andretti anlaşmasının, Sauber'in yönetiminde ve geleceğe yönelik F1 planları üzerinde büyük bir etkisi olacak olsa da takım patronu Vasseur, görüşmelerin bazı kararları ileri bir tarihe taşımak dışında 2022 planları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

Vasseur, Autosport'a, "Kesinlikle, teknik tarafta hiç durmadık ve geliştirmelerde yavaşlamadık."

"Bazı görüşmelerde, sponsorlar, sürücüler ve benzeri konularda biraz hazır olmamız gerekiyordu."

"Ancak sonuçta durumu değiştirmedi. Bazı kararların ertelenmesi dışında bir etkisi olmadı." dedi.

Vasseur, görüşmelerin takımın dikkatini dağıtıp dağıtmadığı konusunda, "Hayır, benim için bir dikkat dağınıklığıydı!" dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas ve Zhou, 2022'de, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin yerine Alfa Romeo'da yarışacak.

Takım, 2021'de takımlar şampiyonasında dokuzuncu sıraya düştükten sonra, bu yıl yeni teknik düzenlemeler kapsamında toparlamak istiyor.

İlk Çinli F1 pilotu Zhou'nun gelişi, sponsorları sayesinde takıma finansal anlamda destek sağlayacak. Bottas ise şampiyonluklar kazanan Mercedes ile beş yıl geçirdikten sonra takıma tecrübeyle gelecek.

Vasseur, Alfa Romeo'yu ileri taşımak adına "adım adım gitmeden" önce "ilk olarak evin temellerinin atılması" gerektiğini söyledi.

Vasseur, "Gelecek yıl bütçe sınırı içerisinde gelişmek yeni bir proje olacak."

"Yeni sürücülerimiz var. Ferrari'den yeni bir motor alacağız. Her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz."

"Ancak herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes sürücülerini, motorunu geliştirmeye çalışıyor ve herkes işe alım yapıyor. İşin en iyi yanı da bu, herkes performansa odaklı ve iyi bir iş yapacağına inanıyor. Ana motivasyonumuz bu."

"Nihayetinde biri birinci biri de onuncu olacak. İyi ve kötü sonuçlarımız olacak."

"En önemli şey bir şirket olarak, hissedarlardan fabrikadakilere kadar herkesin doğru yöne gittiğimize inanıyor olması."

"Bu benim için önemli çünkü her hissedarın desteğine ihtiyacımız var." dedi.