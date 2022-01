Audi ve Porsche, kendi fabrika takımlarıyla mı F1'e girmek istiyor?

Audi ve Porsche, son dönemde Formula 1'in 2026'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni motor düzenlemeleri hakkında gerçekleştirdiği görüşmelere dahil olmuşlardı.

Yeni motorun temelinde yine 1,6 litrelik V6 turbo motor olacak ve hibrit tarafında üretilen güç, günümüze kıyasla neredeyse üç katına çıkarılacak.

Ayrıca MGU-H ünitesinin kaldırılması sayesinde yeni güç ünitesinin karmaşıklığı da azalacak. Tüm bu hamleler FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı ve Audi de bundan memnun görünüyor. Alman üretici bu kapsamda FIA ve F1'e bir teşekkür mektubu bile yazdı.

Hal böyle olunca her şey, Audi ve Porsche'nin 2026 yılında Formula 1'de gireceğini gösteriyor. Başlangıçta her ikisinin de motor tedarikçisi olarak seriye gireceği düşünülüyordu ancak Frankurter Allgemeine, her iki markanın da bir adım daha öteye gidip, kendi fabrika takımıyla çalışmak istediğini iddia etti.

Audi ve Porsche'in bu kapsamda bazı keşif görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı. İki marka McLaren ve Red Bull ile görüştü.

Audi & McLaren görüşmeleri hızlanıyor

Uzun süredir Audi ve McLaren'ın birlikte çalışacağı yönünde iddialar dolaşıyor. Geçen Kasım ayında, McLaren'ın Audi tarafından satın alınacağı iddia edilmiş ancak bu iddialar İngiliz üretici tarafından reddedilmişti.

Fakat şimdi Audi'nin McLaren patronu Paul Walsh'a reddedilmeyecek bir teklifte bulunmaya hazırlandığı söyleniyor. Bu teklif, hem Formula 1 takımının hem de otomotiv şirketinin devralınmasını içerecek.

Audi CEO'su Markus Duesmann'ın geçmişte McLaren patronu Andreas Seidl ile çalışmış olması, olası bir işbirliği için kritik olabilir.

Porsche de bir fabrika ekibiyle F1'e katılmak istiyor ve Red Bull Racing ile işbirliği yapmayı hedefliyorlar.

Fakat Red Bull'un devralınması, Audi'nin McLaren'ı devralmasından fazla engele sahip gibi görünüyor.