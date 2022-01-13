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Formula 1 Haberler

FIA, Abu Dhabi GP'de yaşananlarla ilgili atılacak adımları açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik

FIA, 2021 Formula 1 sezonu finali Abu Dhabi GP'de yaşananların ardından başlatılan incelemede atılacak sıradaki adımları açıkladı.

FIA, Abu Dhabi GP'de yaşananlarla ilgili atılacak adımları açıkladı

FIA, Abu Dhabi'de yaşananlardan bir hafta sonra yarışın son bölümünde yaşananlara dair detaylı bir inceleme başlatacağını açıklamıştı ancak o açıklamadan sonra bu sürece dair herhangi bir detay verilmedi.

Bugün yapılan açıklamada FIA, araştırma sürecinin başladığını duyurdu ve sıradaki adımların neler olacağını açıkladı.

FIA'nın yeni başkanı Ben Sulayem, bu kapsamda Abu Dhabi'de yaşananlar için hem takımlara, hem de pilotlara danışacak ve bu sürecin ardından son karar, Mart ayında Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde son karar verilecek.

Devamı gelecek...

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