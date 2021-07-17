Alfa Romeo, 2022'de hem Raikkonen hem de Giovinazzi ile yollarını ayırabilir

Sauber'in Alfa Romeo ile bir senelik daha anlaşma yenilemesinin ardından, takım patronu Frederic Vasseur'a 2022'de istediği pilotlarla yarışma fırsatı verildi.

Raikkonen'in yıldız çekiciliği ve Giovinazzi'nin iyileşen performansına rağmen takım, farklı pilotlara bakmaktan kaçınmıyor.

Britanya GP öncesinde takımdaki pilotlardan birisini tutma zorunluluğu olup olmadığı sorulduğunda Vasseur, "Böyle bir şey olabilir ancak gerekli bir şey değil."

"Takım içerisinde bir çeşit devamlılık olmasının her zaman iyi olduğunu söyleyebilirsiniz çünkü bu sayede en azından bir referans olur ve bir önceki sene ile kıyaslama yapabilirsiniz. Ancak göreceğiz."

"Zamanı geldiğinde karar vereceğiz. Aynı kadroyu koruyabiliriz ya da değişiklik yapabiliriz. Her şey açık."

"Takım için her şeyin açık olması oldukça rahatlatıcı bir durum. Bu Antonio ve Kimi için iyi bir şey. Baskı altında olmanın, temelde kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Performans göstermemiz için baskı olması lazım. Kolay bir dünya olmasını istemiyorum." dedi.

Vasseur, aynı konuşmada her iki pilotun anlaşmasının sene sonunda bittiğini ve Raikkonen'in anlaşmasında, istemesi halinde 2022'de devam etmesini sağlayacak bir opsiyonun olmadığını söyledi.

Vasseur, "Opsiyon yok. Anlaşma yok. Yani açık bir görüşme olacak." dedi.

Giovinazzi'nin yükselen formu kendisi için iyi bir şey olsa da, Vasseur onun da performansını daha üst noktaya taşıması gerektiğini söyledi.

Vasseur, "Antonio tabii ki listemizde yer alıyor. O, ailenin bir parçası. Gelişiyor ve Silverstone'da yine iyi iş çıkardı. Gelecek sene için listenin başında olacak."

"Artık daha fazla iyileşme görme ve yarışlarda daha fazla sonuç istiyorum. Herkes baskı altında. Ben baskı altındayım, mühendisler baskı altında, pilotlar baskı altında olmak zorunda. Burası baskı dünyası." dedi.

Vasseur son olarak zirvedeki takımların pilot kadrolarının oturmasını bekleyeceklerini söyledi.

Vasseur, "Pazarın nasıl ilerlediğine bakacağız. Yani genellikle zirvedeki takımların koltuklarının dolması beklenir. Mercedes'in ve Red Bull'un bir karar alması gerekiyor. Ardından bir noktada domino etkisi olacak ve o süreçte bizim için fırsatlar ortaya çıkabilir. O aşamada bir karar vereceğiz." dedi.