Russell: “Pilotların, sprint yarışında risk almaması Williams için fırsat yaratabilir”

Genç pilot, cuma günü Silverstone'da Williams için en iyi sıralama sonucunu kazandı ve cumartesi günkü 100 km’lik sprint yarışında, 8. sıradan start alacak.

Avusturya Grand Prix’sinin ardından konuşan Britanyalı pilot, ekstra bir yarış daha yapılacak olmasının Williams için iyi olup olmadığından “emin olmadığını” çünkü genel anlamda sıralama turlarında yarışa kıyasla daha iyi performans gösterdiklerini söylemişti.

Fakat dün her şeyini ortaya koyduktan sonra üçüncü bölüme kalan Russell, bunu kendi ülkesindeki taraftarların önünde başarmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ayrıca cuma günkü gibi agresif bir stratejinin, sprint yarışında da işe yarayabileceğini çünkü bazı pilotların pist üstü pozisyonlarını koruyabilmek için risk almayabileceğini söyledi.

Autosport tarafından sprint yarışında nasıl bir strateji izleyecekleri sorulduğunda Russell, “Bu pozisyona her şeyimizi ortaya koyarak geldik ve yarın da aynısını yapacağız.”

“Agresif olmamız ve diş göstermemiz gerekiyor.”

“Aksi takdirde etrafımızdaki daha hızlı araçlar tarafından geçileceğiz.”

“Bu kolay olmayacak ama bence birçok kişi risk almayacak çünkü pazar günü, iyi bir pozisyondan başlamak isteyecekler.”

“Bu durum, bana bir fırsat sunabilir.”

“Ne olursa olsun elimizden geleni yapmalıyız. Bu pozisyonda olabilmemizin tek sebebi bu şekilde bir yaklaşım sergilememizdi.” cevabını verdi.

George Russell, Williams, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images