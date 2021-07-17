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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: “Pilotların, sprint yarışında risk almaması Williams için fırsat yaratabilir”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Selin Elif Köse

George Russell, Formula 1’in ilk sprint yarışında rakiplerinin risk almamayı tercih etmesi halinde Williams’ın iyi bir sonuç kazanma şansı olabileceğini düşünüyor.

Russell: “Pilotların, sprint yarışında risk almaması Williams için fırsat yaratabilir”

Genç pilot, cuma günü Silverstone'da Williams için en iyi sıralama sonucunu kazandı ve cumartesi günkü 100 km’lik sprint yarışında, 8. sıradan start alacak.

Avusturya Grand Prix’sinin ardından konuşan Britanyalı pilot, ekstra bir yarış daha yapılacak olmasının Williams için iyi olup olmadığından “emin olmadığını” çünkü genel anlamda sıralama turlarında yarışa kıyasla daha iyi performans gösterdiklerini söylemişti.

Fakat dün her şeyini ortaya koyduktan sonra üçüncü bölüme kalan Russell, bunu kendi ülkesindeki taraftarların önünde başarmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ayrıca cuma günkü gibi agresif bir stratejinin, sprint yarışında da işe yarayabileceğini çünkü bazı pilotların pist üstü pozisyonlarını koruyabilmek için risk almayabileceğini söyledi.

Autosport tarafından sprint yarışında nasıl bir strateji izleyecekleri sorulduğunda Russell, “Bu pozisyona her şeyimizi ortaya koyarak geldik ve yarın da aynısını yapacağız.”

“Agresif olmamız ve diş göstermemiz gerekiyor.”

“Aksi takdirde etrafımızdaki daha hızlı araçlar tarafından geçileceğiz.”

“Bu kolay olmayacak ama bence birçok kişi risk almayacak çünkü pazar günü, iyi bir pozisyondan başlamak isteyecekler.”

“Bu durum, bana bir fırsat sunabilir.”

“Ne olursa olsun elimizden geleni yapmalıyız. Bu pozisyonda olabilmemizin tek sebebi bu şekilde bir yaklaşım sergilememizdi.” cevabını verdi.

George Russell, Williams, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

George Russell, Williams, waves to fans from Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ayrıca Russell, taraftarların cuma günkü sıralama turlarında verdiği desteğin bu sonucu almasına katkı sağladığını da dile getirdi.

“İki senedir ilk kez ailem burada ve arkadaşlarım da tribünlerden beni izliyor. Takımın ve herkesin benden beklentisi yüksek.”

“Dürüst olmak gerekirse de bunu çok seviyorum. Üzerimdeki baskıdan güç alıyorum. Sanırım daha fazla olmasını bile istiyorum!”

Ardından Russell, sıralamaların üçüncü bölümünde kendisine sekizinci sırayı kazandıran turunu pistte tek başınayken ve önünde hava koridoru olmadan atmasından da bahsetti. Genç pilot bu derecesiyle, 4. sıraya yerleşen Charles Leclerc’den sadece 0.15 saniye geride kalmıştı.

“Turumu önümde hava koridoru olmadan attım ve dürüst olmak gerekirse böyle olmasını tercih etmezdik.”

“Sanırım ikinci bölümdeki turuma kıyasla düzlüklerde 0.15 saniye kaybettim ve bu 0.15 saniye bizim dördüncü olmamızı sağlardı.”

“Lando [Norris] de ikinci turunda daha yavaş olmasının sebebinin bu olduğunu söyledi.”

“Fakat bu pozisyonu kazanmayı beklemiyorduk. Bu, durmadan devam eden bir öğrenme süreci.”

“Ancak sonuç olarak, harika bir iş çıkardık ve şimdi her şeye cumartesi gününe bağlı.”

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Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider

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