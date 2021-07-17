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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Williams: "Hulkenberg, 2022 için adaylarımızdan biri"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams CEO'su Jost Capito, 2022 sezonu için boştaki tüm isimlerle ilgilendiklerini ve Nico Hulkenberg'in de seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

Williams: "Hulkenberg, 2022 için adaylarımızdan biri"

Hulkenberg son olarak 2019 yılında tam zamanlı olarak Formula 1'de yarışmıştı ve ardından Renault'daki koltuğuna Esteban Ocon geçmişti.

Podyuma çıkmadan en çok yarışan pilot olma rekorunu elinde bulunduran Alman pilot, geri dönüş hayalinden hiç vazgeçmedi ve geçen sezon Racing Point ile iki Formula 1 yarışında yer aldı.

Silverstone'da Sergio Perez ve Nürburgring'de Lance Stroll'ün yerini alan Hulkenberg, bu yıl Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Normalde adı 2021 sezonu için Red Bull'la anılıyordu ancak Avusturyalı ekip tercihini Sergio Perez'den yana kullanınca, 33 yaşındaki pilot bir sezonu daha boşta geçirmiş oldu.

Fakat adı 2022 sezonu için Williams ile anılıyor ve takım CEO'su Jost Capito, Alman pilotun kendi sürücü listelerinde yer aldığını doğruladı.

Williams patronu, The Race'e verdiği demeçte, "Şu anda gelecek yıl için müsait olan hiçbir sürücüyü reddetmiyoruz."

"Nico'ya baktığımızda, o da gelecek yıl için müsait olan isimlerden bir tanesi."

"Gelecek yıl için elimizde oldukça uzun bir sürücü listesi var." dedi.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa, George Russell gelecek yıl Mercedes'e gidecek ve Williams'ın minimum bir pilota ihtiyacı olacak.

Son dönemde Williams koltuğu için Daniil Kvyat ve Guanyu Zhou'nun adı anılmıştı.

Nico Hulkenberg, Racing Point, arrives at the circuit

Nico Hulkenberg, Racing Point, arrives at the circuit

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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