Albon: "F1 güvenlik aracı kurallarının daha fazla gözden geçirilmesi gerekebilir"

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Bahreyn Grand Prix'sinin 46. turunda AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'in aracında yangın çıkmış ve piste güvenlik aracı girmişti. Üç tür sonra yarış kontrol, Aston Martin, McLaren ve Williams pilotlarının güvenlik aracını geçip, turlarını geri almasına izin verdi.

Alışıldığı üzere bu mesajdan bir tur sonra güvenlik aracı pite döndü. Fakat bu altı isme, yarışın son sektöründe turlarına geri alma izni verildiği için, ön grubu yakalamak adına önlerinde neredeyse sadece bir tur vardı.

Sonuç olarak bu altı sürücünün bulunduğu isimlerin başını çeken Lance Stroll, ön grubun 20 saniye ardında finiş gördü.

Yarışı Stroll'ün sekiz saniye ardında 13. sırada tamamlayan Albon, tur yemiş isimlere bu kadar sınırlı bir aralık vermenin doğru olup olmadığını sorguladı.

Motorsport.com'a konuşan Albon, tur yiyen pilotlara tam olarak yetişmesine izin verilmemesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Abu Dhabi olayının bir parçası olduğunu düşündüğüm yeni bir kural getirdiler, artık grubu yakalamak için önünüzde sadece bir tur olacak, ki bu yeterli değil."

"Öncelikle güvenlik açısından sanırım her şey iyiydi ancak güvenlik aracı pistteyken o tek turu tam gaz sürüyorduk."

"Böyle olmasını istediğimizi pek sanmıyorum ama liderleri yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

"Durumu daha iyi hale getirip getirmediğini bilmiyorum. Bana kalırsa durum daha da kötüye gitti çünkü gruplar arasındaki farklar daha da arttı, arkada herkesten uzak şekilde kendi yarışımızdaydık ve bu gözden geçirilecek bir şey olabilir."

Sportif yönetmeliklerinin çok tartışılan 55.13 maddesi sezon başlamadan kısa bir süre önce değiştirildi . Artık yarış başlamadan önce izin verildiği zaman 'tüm araçların' turlarını geri alması gerekiyor.

Albon'un değindiği konunun yönetmelikteki söz konusu maddeyle pek ilgisi bulunmuyor. Yarış devam etmeden önce bir tur atılması zaten standart bir prosedür olarak öne çıkıyor. Ancak yarış yönetimi, istediği takdirde güvenlik aracını daha uzun süre pistte tutabilir.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images