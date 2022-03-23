Norris: "Suudi Arabistan GP'de elimizden gelen her şeyi yapacağız"

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McLaren, 2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı ve Bahreyn GP'nin en yavaş üç takımından birisi gibi görünüyordu.

Yarış boyunca her iki pilot da Williams ve Aston Martin sürücüleriyle çekişti. Sonuç olarak da hafta sonunu puansız kapattılar.

Takım, durumu toparlamak ve araçtaki sorunları çözmek için zamana karşı yarışıyor. Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Norris, bu hafta sonu yapılacak yarışın kolay geçmeyeceğini kabul etse de, mümkün olan en iyi sonucu almaya odaklandıklarını belirtti.

Norris, şöyle dedi: "Cidde pistine geri döndüğüm için heyecanlıyım. Bu, iyi bir pist ve bir cadde piste için son derece hızlı."

"Geçen yıl bizi tamamen dikkatli olmaya zorlamıştı ve 2022 araçlarının burada nasıl çalıştığını görmek harika olacak."

"Bu hafta sonuna başımız dik olarak geliyoruz. Bahreyn zor bir yarıştı ama takım olarak ilerlemeye devam edeceğiz ve geçen hafta sonundan öğrendiğimiz her şeyi en iyisini yapmak için kullanacağız."

"Buradaki ve fabrikadaki çocuklara güveniyorum. Onların bu hafta sonu bizi daha güçlü kılmak için gece gündüz demeden çalıştığını gayet iyi biliyorum."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Takım olarak neler başarabileceğimizi gayet iyi biliyoruz, bu yüzden elimizden geleni yapacağız ve Suudi Arabistan'dan en iyi şekilde ayrılacağız."

Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP için heyecanlı olduğunu ve araç hakkında daha fazla şey öğrenmek istediklerini söyledi.

"Geçen hafta sonu bizim için hayal kırıklığıydı fakat olumlu tarafa bakarsak, hafta sonu boyunca aracımızda çok fazla şey öğrendik ve bunlar Cidde'deki yarışta bize yardımcı olacak şeyler."

"Cidde, inanılmaz hızlı ve akıcı bir pist. Burada tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bahreyn Grand Prix'si zordu ve sezona bu şekilde başlamak istemezdik fakat şimdi gelişmemizi sağlayacak bir eylem planı hazırlıyoruz. Bunun bir hafta içerisinde yapılamayacağı ortada, bu nedenle şimdi asıl mesele her yarışta mümkün olduğunca çok bilgi toplamak olacak."

"Önümüzde pek çok fırsatın olduğu uzun bir sezon var ve Suudi Arabistan da bunlardan bir diğeri olacak. Takım olarak çalışmaya, birbirimize yardım etmeye devam ediyoruz çünkü Formula 1 bir takım sporudur."

"Yolumuza aynı ruhla devam edeceğiz, başımızı dik tutacağız ve her hafta sonu ilerlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images